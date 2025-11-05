కొండల మధ్య అందమైన చదువుల కోట - ఆదర్శంగా టీచర్ నవీన్కుమార్
పాఠశాల అభివృద్ధికై కృషి చేస్తోన్న నవీన్కుమార్ - ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడుగా 2025 పురస్కారం ప్రదానం - నడవానికి వీలులేని బడిని అందంగా మార్చిన టీచర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 7:54 PM IST
Yuva Story on Young Teacher Naveen Kumar From Alluri District: బడికి వెళ్లామా, పాఠాలు చెప్పామా అన్నట్లుగా నడుచుకోలేదు ఆ యువ ఉపాధ్యాయుడు. కూర్చోవడానికి, నడవడానికి కూడా వీలులేని ఓ బడిని గ్రామస్థుల సహాయంతో అందమైన ఆలయంలా మార్చాడు. ఉత్తమ విద్యాబుద్ధులు నేర్పిస్తూ నవోదయ, ఏకలవ్య, బీఆర్ అంబేడ్కర్ రెసిడెన్షియల్ల స్కూళ్లల్లో సీట్ సాధించేలా తర్ఫీదు ఇస్తున్నాడు. మొత్తం 15 మంది ఉన్న ఆ బడిలో ప్రస్తుతం 40 మంది చేరేలా కృషి చేశాడు. ఈ ఏడాది జిల్లా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు అందుకుని అందరికీ ప్రేరణగా నిలుస్తోన్న యువ టీచర్ నవీన్కుమార్పై యువ ప్రత్యేక కథనం.
ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్టు: బడికి వెళ్లే చిన్నారులకు పాఠాలపై శ్రద్ధగా, ఆసక్తిగా వినాలంటే ఆటపాటల మధ్య ఆహ్లాదకర వాతావరణం కలిగి ఉండాలి. అయితే అందుకు భిన్నం అల్లూరి జిల్లా వన్నాడ పాఠశాల. కూర్చోవడానికి నడవడానికి కూడా వీలులేని ఆ బడిని ప్రకృతి రమణీయమైన కొండల మధ్య అందమైన చదువుల కోటగా మార్చాడు ఆ టీచర్. అంతేనా వివిధ పోటీ పరీక్షల్లో సీటు సాధించేలా శిక్షణ ఇచ్చి ఉత్తమ విద్యార్థులుగా తీర్చిదిద్దుతున్నాడు. అతడి సేవలకు గానూ ఈ ఏడాది జిల్లా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్టు అందుకున్నాడు.
ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు ధీటుగా: పిల్లలతో కలిసిపోయి పాఠాలు చెబుతున్న ఇతడు నవీన్కుమార్. 2018లో కొండపాకలు అనే మారుమూల గ్రామ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడిగా చేశాడు. తర్వాత 2022లో ఇక్కడికి బదిలీపై వచ్చాడు. ఇక్కడి స్కూల్ దుస్థితిని చూసిన అతడు పిల్లలకు కావాల్సిన పరిసరాల కోసం ఆలోచించాడు. ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు ధీటుగా బడి నిర్మాణం చేపట్టాలని సంకల్పించుకున్నాడు. అందులో భాగంగా గ్రామస్థులందరితో చర్చించి విరాళాలు సేకరించాడు. మొదట నాడు-నేడు ద్వారా కొంత డబ్బు వచ్చినా అవి ఏమాత్రం సరిపోలేదు.
దీంతో గ్రామంలోని ప్రతి ఒక్కరూ పాఠశాల అభివృద్దికి తోడుగా నిలిచారు. విరాళాలుగా సేకరించిన ప్రతీ పైసా వివరాలు, స్కూల్ పురోగతి, విద్యార్థుల ప్రగతి వంటి అన్ని వివరాలు మట్టిలో మాణిక్యాలు అనే పుస్తకంలో పొందుపరుస్తున్నాడు. గత 2018 డీఎస్సీలో ఉపాధ్యాయుడిగా సెలెక్ట్ అయిన నవీన్ కొండపాకలు అనే గ్రామంలో తొలిసారిగా పాఠాలు బోధించాడు. విద్యా నైపుణ్యాలతో అక్కడ పిల్లలను చురుకుగా తయారుచేశాడు. తాను నమ్మిన టీచర్ వృత్తి తనకు ఎంతో చేసిందని వన్నాడ గ్రామస్తుల సహాయం మరువలేనిదని చెబుతున్నాడు.
హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న విద్యార్థులు: నైపుణ్య మనోవికాస పద్ధతుల్లో విద్య బోధిస్తూ విద్యార్థులకు చేరువయ్యారీ ఉపాధ్యాయుడు. వారికోసం ప్రత్యేక ట్రాక్ యూనిఫామ్ కొనిపించి,పేర్లు ప్రింట్ చేయించాడు. తమ టీచర్ అన్ని సదుపాయాలు కల్పించి నాణ్యమైన విద్య అందిస్తున్నాడని విద్యార్థులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గ్రామంలోని యువత. కొందరు దినసరి కూలీలు, భవన నిర్మాణ కార్మికులుగా ఉన్నారు. వారంతా విరాళాలు ఇవ్వడంతో పాటు దాదాపు నెలరోజులపాటు నిర్విరామంగా శ్రమదానం చేసి తమ ప్రాంతాన్ని తామే అభివృద్ధి పరుచుకునేందుకు నడుం బిగించారు.
పింఛను డబ్బులతో బడి నిర్మాణం: జాయిన్ అయిన ఏడాదికే 15 మంది ఉన్న విద్యార్థుల సంఖ్య 40కి చేర్చాడీ యువ ఉపాధ్యాయుడు. వివిధ పోటీ పరీక్షల్లో సీట్లు సాధించేలా శిక్షణ ఇచ్చాడు. 8 మంది చిన్నారులు నవోదయ వంటి స్కూళ్లలో సీటు సాధించారు. దీంతో వారి తల్లిదండ్రులకూ అతడిపై నమ్మకం కలిగింది. వృద్ధులు సైతం తమ పింఛను డబ్బులు ఇచ్చి బడి నిర్మాణ పనుల్లో పాల్గొన్నారు.
ప్రభుత్వ బడిని ప్రైవేట్ పాఠశాలకు దీటుగా మార్చిన నవీన్ కుమార్. ప్రస్తుతం గ్రామస్థులు, ఇతరుల సహాయంతో పాఠశాలను నడిపిస్తున్నాడు. ప్రభుత్వం అండగా నిలిస్తే మరింత పురోగతి సాధించవచ్చని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. ఎవరో వస్తారు, ఏదో చేస్తారని ఎదురుచూడకుండా తమ గ్రామాన్ని తామే మార్చుకుంటోన్న వన్నాడ ప్రజలు ఎందరికో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
"మొదట నాడు నేడు ద్వారా కొంత డబ్బు వచ్చినా అవి ఏమాత్రం సరిపోలేదు. దీంతో గ్రామంలోని ప్రతి ఒక్కరూ పాఠశాల అభివృద్దికి తోడుగా నిలిచారు. విరాళాలుగా సేకరించిన ప్రతీ పైసా వివరాలు, స్కూల్ పురోగతి, విద్యార్థుల ప్రగతి వంటి అన్ని వివరాలు మట్టిలో మాణిక్యాలు అనే పుస్తకంలో పొందుపరుస్తున్నాను. వన్నాడ గ్రామస్థుల సహాయం మరువలేనిది. ప్రభుత్వం అండగా నిలిస్తే మరింత పురోగతిని సాధిస్తాం" -నవీన్ కుమార్, ఉపాధ్యాయుడు
"మా కోసం టీచర్ నవీన్కుమార్ ప్రత్యేక ట్రాక్ యూనిఫామ్ కొనిపించి,పేర్లు ప్రింట్ చేయించారు. మా సార్ అన్ని సదుపాయాలను కల్పించి నాణ్యమైన విద్య అందిస్తున్నాడు. మాకు పాఠాలను సైతం ఎంతో చక్కగా బోధిస్తున్నారు. దాంతో మాపై తల్లిదండ్రులకూ నమ్మకం కలిగింది. భవిష్యత్తులో మరింత ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకునేందుకు కష్టపడి చదువుకుంటాం" -విద్యార్థులు
