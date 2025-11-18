ETV Bharat / state

కర్నూలు ట్రిపుల్​ ఐటీ విద్యార్థుల సత్తా - రూ.65లక్షల ప్యాకేజీతో కొలువులు

భారీ ప్యాకేజీలతో సత్తాచాటిన విద్యార్థులు - ప్రముఖ కంపెనీల్లో 50మందికి కొలువులు - అత్యధికంగా రూ.65,రూ.53 లక్షల ప్యాకేజీలు, త్వరలో 80% విద్యార్థులకు మరిన్ని కొలువులు

Huge Packages To Kurnool IIIT Students
Huge Packages To Kurnool IIIT Students (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 10:22 PM IST

3 Min Read
Yuva Story on Huge Packages To Kurnool IIIT Students: ఆ విద్యార్థులకు చదువంటే ప్రాణం. వారి ఆసక్తిని గమనించి తల్లిదండ్రులు సైతం ప్రోత్సహించారు. అందుకు అనుగుణంగా ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా వాటిని అధిగమిస్తూ ముందుకు సాగారు. ఎంచుకున్న రంగాల్లో అత్యున్నత స్థానాలకు ఎదగాలనే లక్ష్యంతో విద్యార్థులు కూడా శ్రమించారు. సమయం వృథా చేయకుండా పాఠ్యాంశాలతో పాటు ఇతర నైపుణ్యాలపై పట్టు సాధించారు. మొత్తానికి వారి కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలం సకాలంలోనే దక్కింది. ప్రస్తుతం ప్రముఖ కంపెనీల్లో భారీ ప్యాకేజీలతో ఆ విద్యార్థులు కొలువులు సాధించారు. వారెవరో కాదు కర్నూలు ట్రిపుల్‌ ఐటీ విద్యార్థులే. ఈ క్రమంలో తమ విద్యను సాగించేటప్పుడు ఎలాంటి సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కకర్నూలు ట్రిపుల్​ ఐటీ విద్యార్థుల సత్తా - భారీ ప్యాకేజీలతో కొలువులు (ETV)

ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ ప్రభావం ఓ వైపు, ఆర్థిక మాంద్యం మరోవైపు చేరి ఉద్యోగులపై ముప్పేట దాడి చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే అమెజాన్‌, ఇంటెల్‌, టీసీఎస్‌, మైక్రోసాఫ్ట్‌,గూగుల్‌ తదితర ప్రముఖ కంపెనీలు ఎడా పెడా ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్నాయి. మరోవైపు గత కొన్నేళ్లుగా క్యాంపస్‌ సెలక్షన్స్‌ లేవన్న నిరుత్సాహం యువతలో ఎక్కువగా ఉంది. అలాంటివన్నీ దాటుకొని 50 మంది ట్రిపుల్‌ ఐటీ విద్యార్థులు భారీ వార్షిక ప్యాకేజీలతో కొలువులు సాధించారు.

ప్రముఖ కంపెనీల్లో కొలువులు: కర్నూలు ట్రిపుల్‌ ఐటీ విద్యార్థులు సాధారణ, మధ్య తరగతి కుటుంబాల నుంచి వచ్చి రూ.లక్షల వార్షిక వేతనాలతో ప్రముఖ కంపెనీల్లో కొలువులు సాధించి అందరిచేత శభాష్ అనిపించుకుంటున్నారు. ఉద్యోగాలు పొందిన వారిలో ఏకంగా రూ.65 లక్షలు, 53 లక్షల ప్యాకేజీలతో ఆఫర్లు అందుకున్న విద్యార్థులు ఇందులో ఉండటం గమనార్హం. పట్టుదల, కఠోర శ్రమ ఉంటే ఎలాంటి లక్ష్యాన్నైనా చేరుకోవచ్చని వీరు మరోసారి నిరూపించారు.

"ఇప్పటివరకు మొత్తం 50 మందికి పైగా విద్యార్థులు వివిధ సంస్థల్లో మంచి ప్యాకేజీలతో కొలువులు సాధించారు. విద్యార్థులు ఏఐతో పాటు ఇతర రకాల నైపుణ్యాలను సైతం నేర్చుకోవాలి. అందువల్ల మంచి ప్యాకేజీలతో పాటు తక్కువ సమయంలోనే తమ ఉద్యోగాల్లో పదోన్నతిని సాధించేందుకు అవి ఎంతగానో దోహదపడతాయి"-పవన్ కుమార్, ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్ మెంట్ ఆఫీసర్

రూ.65 లక్షల ప్యాకేజీతో కొలువులు: అద్భుతమైన ప్రతిభతో ప్రతిష్ఠాత్మక కంపెనీల్లో కొలువులు సాధించారీ విద్యార్థులు. ఇన్ఫోసిస్​, మైక్రోసాఫ్ట్‌, అమెజాన్‌, లింక్డ్‌ ఇన్‌ లాంటి సంస్థల్లో భారీ ప్యాకేజీలను సాధించి ఔరా అనిపించుకుంటున్నారు. ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన వెంకట మహేశ్​రెడ్డి, జార్ఖండ్‌ రాష్ట్రానికి చెందిన నితీశ్​కుమార్‌ ప్రముఖ ఫిన్‌టెక్‌ సంస్థలో రూ.65 లక్షల ప్యాకేజీతో కొలువులను సాధించారు. ప్రస్తుతం కాంపిటీషన్‌ యుగంలో రాణించాలంటే ఎంతో కృషి, పట్టుదల ఉండాలని చెబుతున్నారీ విద్యార్థులు.

కేవలం చదువే కాకుండా ప్రత్యేక శిక్షణ తీసుకొని నైపుణ్యాలు మెరుగుపరుచుకుంటే ఇంటర్వ్యూల సమయంలో కాస్త ఉపశమనం దొరుకుతుందని వివరించారు. కోడింగ్‌ నైపుణ్యంతో పాటు ఇంగ్లీష్‌ భాషపై పట్టు సాధిస్తే విదేశాల్లో ప్రముఖ కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు సాధించడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదని చెబుతున్నారీ విద్యార్థులు. అలాగే కళాశాల ప్రోత్సాహంతో పాటు అధ్యాపకులు ఇచ్చే సూచనలు తమ ఎదుగుదల్లో ఎంతో ఉపయోగపడిందని విద్యార్థులు తెలిపారు.

త్వరలో మరిన్ని కొలువులు: ఇప్పటివరకు మొత్తం 50 మందికి పైగా విద్యార్థులు వివిధ సంస్థల్లో మంచి ప్యాకేజీలతో కొలువులు సాధించారని అధ్యాపకులు చెబుతున్నారు. మరికొంత మందికి త్వరలోనే ఉద్యోగాలు వస్తాయని దాదాపు 80 శాతానికి పైగా విద్యార్థులు ఎంపిక అవుతారని అధ్యాపకులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"ప్రస్తుతం కాంపిటీషన్‌ యుగంలో రాణించాలంటే ఎంతో కృషి, పట్టుదల ఉండాలి. ప్రముఖ ఫిన్‌టెక్‌ సంస్థలో రూ.65 లక్షల ప్యాకేజీతో కొలువులను సాధించాం. కేవలం చదువే కాకుండా ప్రత్యేక శిక్షణ తీసుకొని నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవడంతో ఇంటర్వ్యూల సమయంలో కాస్త ఉపశమనం కలిగింది. కళాశాల ప్రోత్సాహంతో పాటు అధ్యాపకులు ఇచ్చే సూచనలు మా ఎదుగుదలకు ఎంతో ఉపయోగపడ్డాయి"- ఐఐటీ విద్యార్థులు, కర్నూలు

