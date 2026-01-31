విదేశాల్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం - తెలుగోడి సక్సెస్ సీక్రెట్స్ ఇదే
విదేశీ ప్రభుత్వంలో కొలువు సాధించిన తెలుగుతేజం గిరిప్రసాద్ - న్యూసౌత్ వేల్స్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో కీలక బాధ్యతలు, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ హౌసింగ్లో పార్ట్నర్ కన్సల్టెంట్గా నియామకం
Published : January 31, 2026 at 1:57 PM IST
Yuva Story on Inspiring Journey of Giriprasad Seetharam: స్వదేశంలోనే కాదు. విదేశీ గడ్డపై సత్తా చాటుతున్నారు తెలుగు యువత. ఇందుకు నిదర్శనం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లుకు చెందిన ఈ యువకుడు. సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిగా కెరీర్ ప్రారంభించిన ఈయన ఆస్ట్రేలియాలో పీఆర్ సాధించి న్యూ సౌత్ వేల్స్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో కీలక బాధ్యతలు చేపట్టాడు. ఈ అరుదైన విజయం వెనుక ఉన్న కృషి ఏంటి? విదేశీ ప్రభుత్వాల్లో కొలువు సాధించడం ఎలా సాధ్యమైంది? తదితర విషయాలన్నీ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా విదేశాలకు వెళ్లే మన యువతంతా అక్కడ ఉన్నత చదువులు చదువుకోవడం కోసమో లేకపోతే ఐటీ ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు ఇలా తదితర రంగాల్లో ఉపాధిని పొందేందుకు వెళ్తుంటారు. కానీ అక్కడ కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలుంటాయి వాటినీ మనం సాధించేందుకు అవకాశం ఉంటుందని ఎవరూ అనుకోరు. కానీ వాటన్నింటికీ పూర్తి భిన్నంగా ఆ ఉద్యోగాలను కూడా కొద్దిపాటి కష్టంతో సాధించవచ్చు అని నిరూపించాడు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లుకు చెందిన కుర్రాడు గిరిప్రసాద్ సీతారామ్.
గిరిప్రసాద్ సీతారామ్ మాటల్లో: ఆస్ట్రేలియాలో ఏజెన్సీల వారీగా రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియ అనేది ఉంటుంది. ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకునేటప్పుడు వీటిని గమనించి అప్లై చేసుకోవాలి. అనంతరం అందుకు అనుగుణంగా సన్నద్ధమై పోటీ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణతను సాధించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా పోస్టు, అర్హత, వయసు ఆధారంగా ఎంపిక ప్రక్రియలు ఉండటంతో దీన్ని పరిగణనలోనికి తీసుకోవాలి. అయితే ఈ పరీక్షలన్నింటికీ ఒకే విధానమైన పరీక్ష అనేది ఉండదు. కానీ మాస్టర్స్ చేసిన వారందరికీ మాత్రం కామన్ పరీక్ష మాత్రం ఉంటుంది.
ఆసక్తి ఉన్న భారతదేశపు యువతీ యువకులందరూ దీనికి దరఖాస్తు చేసుకుని పరీక్షలో ఉత్తీర్ణతను సాధించి తద్వారా ఇంటర్న్షిప్ను పొందుతూ పరీక్షలకు సన్నద్ధం కావచ్చును. నేను మాత్రం స్వతహాగా నా అర్హత ఆధారంగా పరీక్షలకు దరఖాస్తు చేసుకుని ఎంపికయ్యాను. మన దేశంలో రాష్ట్రం, కేంద్రం అని రెండు విధానాల్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఉంటాయో, ఇక్కడ సైతం ఫెడరల్, స్టేట్ అనే రెండు విధానాల్లో పరీక్షా విధానం అనేది ఉంటుంది.
ఇందులో మన దేశంలానే ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఆ రాష్ట్రం పరిధిలో కొన్ని పరీక్షలనేవి ఉంటాయి. వాటికి దరఖాస్తు చేసుకుని పరీక్షల్లో నైపుణ్యతను కనబరచి ఉద్యోగాలను పొందవచ్చు. ఇక ఫెడరల్ విధానంలో సైతం ఎంపిక ప్రక్రియ అనేది భద్రతా పరంగా ఉంటుంది. అయితే అవి కూడా పరీక్షల మాదిరిగానే ఉంటాయనే విషయాన్ని విద్యార్థులు గమనించాలి.
ఈ దేశంలోని ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో గానీ, ఎక్కడైనా సరే అందరినీ సమభావంతోనే చూస్తారు గాని ఎవరిపట్ల పక్షపాత ధోరణి అనేది ఉండదు. అంతేకాకుండా మతం, కులం, ప్రాంతం, దేశం అనే తారతమ్యాలను సైతం వారు ఏ మాత్రం పరగణనలోనికి తీసుకోరు. అంతేకాకుండా మీరు చైనీస్, మీరు ఇండియన్స్ అనే పదాలను కూడా ఆఫీసుల్లో పిలవడానికి అసలు ఇష్టపడ్డరు. దీనితో పాటు ఎవరైనా తమ పరిధిని మించి ప్రవర్తించినట్లుయితే వారిని ఏ మాత్రం ఉపేక్షించకుండా వారిపై క్రమశిక్షణ చర్యలను ఎంతో కఠినంగా తీసుకుంటారు.
