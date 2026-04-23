లక్ష్యం పట్ల అంకితభావం - పెళ్లి, కుటుంబ బాధ్యతలు విజయానికి అడ్డంకి కాదని నిరూపించిన లలితశ్రీ
జూనియర్ సివిల్ జడ్జిగా ఎంపికైన లలితశ్రీ- ఇంటర్ పూర్తి కాగానే వివాహం చేసుకున్న యువతి- భర్త సహకారంతో డిగ్రీ, ఎల్ఎల్బీ, ఎల్ఎల్ఎమ్ పూర్తి- కుటుంబ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూనే జడ్జి పరీక్షకు సన్నద్ధం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 2:15 PM IST
Housewife to Judge Inspiring Story of Lalitha Sri: మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించిన ఆ యువతి చిన్ననాటి నుంచే ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలని కలలు కనింది. డిగ్రీ కూడా పూర్తికాక ముందే కుటుంబ పరిస్థితుల కారణంగా పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. అయినా ఆశయాన్ని వదల్లేదు. భర్త సహకారంతో కష్టపడి చదివింది. కుటుంబ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూనే న్యాయమూర్తి పరీక్షకు సన్నద్ధమైంది. ఫలితంగా ఇటీవల జూనియర్ సివిల్ జడ్జిగా ఎంపికై విజయం సొంతం చేసుకుంది. విశాఖకు చెందిన లలితాశ్రీ గురించి మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
లక్ష్యం పట్ల అంకితభావం ఉంటే, పెళ్లి, కుటుంబ బాధ్యతలు విజయానికి అడ్డంకి కాదని నిరూపించింది లలితశ్రీ డిగ్రీ పూర్తి కాకముందే వివాహమైనా, భర్త ప్రోత్సాహంతో ఉన్నత చదువులు కొనసాగించింది. జడ్జి కావాలన్న కల కోసం నిరంతరం శ్రమించింది. తొలి ప్రయత్నంలో విఫలమైనా నిరాశ చెందలేదు. రెట్టింపు ఉత్సాహంతో పట్టుదలగా సన్నద్ధమైంది. ఫలితంగా ఇటీవల విడుదలైన ఫలితాల్లో జూనియర్ సివిల్ జడ్జిగా ఎంపికై సత్తా చాటింది.
అయినా వెనుదిరగలేదు: గురునాధ రెడ్డి-రూపవతి దంపతుల కుమార్తె లలితశ్రీ. చిన్నప్పటి నుంచే చదువులో ప్రతిభ కనబరిచింది. పదో తరగతిలోనే పాఠశాలలో మొదటి స్థానం సాధించింది. ఇంటర్ పూర్తయ్యాక తల్లిదండ్రులు వివాహం జరిపించారు. అయినా తన కలను వదులుకోలేదు. భర్త ప్రోత్సాహంతో డిగ్రీ తర్వాత పీజీ చదివింది. అనంతరం 2016లో పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మాస్టర్స్ పూర్తి చేసింది. గ్రామ సచివాలయంలో ఉద్యోగం సాధించినప్పటికీ నెలల పాప ఉండడంతో ఆ అవకాశాన్ని వదులుకోవాల్సి వచ్చింది లలిత. అయినా వెనుదిరగలేదు. న్యాయశాస్త్రంపై ఆసక్తితో ఎల్ఎల్బీలో చేరి గోల్డ్ మెడల్ సాధించారు. ఏపీ పీజీ లాసెట్ పరీక్షలో రాష్ట్ర స్థాయిలో ఐదో ర్యాంక్ తెచ్చుకుని ఆంధ్ర వర్సిటీలో ఎల్ఎల్ఎం పూర్తి చేసింది. ఒకవైపు చదువు మరోవైపు జూనియర్ సివిల్ జడ్జి పరీక్షకు సిద్ధమవుతూ 83శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణత సాధించింది.
ఎంతో మందికి స్ఫూర్తి: తొలి ప్రయత్నంలో 2024లో సివిల్, క్రిమినల్ పేపర్లు క్లియర్ చేసినా ట్రాన్సలేషన్ పేపర్లో తక్కువ మార్కులు రావడంతో ఫలితం అందలేదు. అయినా నిరుత్సాహపడకుండా మరింత కృషి చేసి 2026 ఏప్రిల్ 2న విడుదలైన ఫలితాల్లో జూనియర్ సివిల్ జడ్జిగా ఎంపికైంది. ఈ విజయానికి భర్త, తల్లిదండ్రుల సహకారం కీలకమని చెబుతోంది లలితశ్రీ. కుటుంబ బాధ్యతల మధ్య కూడా లక్ష్యాన్ని వదలకుండా కష్టపడి సాధించిన లలితశ్రీ విజయం ఎంతో మందికి స్ఫూర్తినిస్తోంది.
'ఈ ప్రిపరేషన్కి ఎల్ఎల్బీ అధ్యాపకురాలు సత్యవేణి గైడెన్స్, స్నేహితుల సహాయం ఎంతో ఉపయోగపడింది. ఎంత కష్టమైన లక్ష్యం అయినా పట్టుదలతో కృషి చేస్తే సాధించలేనిదేదీ లేదు. యువత ఈ సందేశంతో ముందుకెళ్లాలి. కలల్ని నిజం చేసుకోవాలంటే ధైర్యం, సహనం, కృషి అవసరం.' -ధర్మాల లలితశ్రీ, జూనియర్ సివిల్ జడ్జి
