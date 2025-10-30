'ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రీమియర్ లీగ్'లో సత్తా - ఇక ఉమెన్ ప్రీమియర్ లీగ్పైనే గురి
కౌసల్యా కృష్ణమూర్తి సినిమా స్ఫూర్తితో క్రికెట్పై ఆసక్తి - తండ్రి ఆశయం కోసం క్రికెట్లో రాణిస్తున్న నేహా - రాష్ట్రస్థాయిలో చక్రికకు ఆల్ఇండియా ఏడో ర్యాంకు
Published : October 30, 2025 at 8:20 PM IST
YUVA Story on Chakrika and Neha Cricket Journey: "కౌసల్యా కృష్ణమూర్తి" సినిమా ప్రేరణతో ఒకరు, తల్లిదండ్రుల ఆశయాన్ని నెరవేర్చేందుకు మరొకరు క్రికెట్ను కెరీర్గా ఎంచుకున్నారు. ఓవైపు చదువుకుంటూనే, మరోవైపు జిల్లాస్థాయిలో రాణిస్తూ పతకాలు సాధించారా యువతులు. జాతీయ స్థాయి పోటీలే లక్ష్యంగా ఆర్డీటీలో శిక్షణ పొందుతున్నారు అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన చక్రిక, నేహలు. వారి విజయ ప్రస్థానం ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
సాధారణంగా క్రికెట్ అంటే అబ్బాయిలే ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతుంటారు. అందుకు భిన్నం ఈ యువతులు. చదువులో రాణిస్తూనే శిక్షణలో ఒడుదొడుకులు దాటి క్రికెట్లో ప్రతిభ కనబరుస్తు న్నారు. జిల్లా, జోనల్, రాష్ట్ర స్థాయిలో విజయాలు సాధిస్తూ "ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రీమియర్ లీగ్"లో సత్తా చాటారు. ప్రస్తుతం జాతీయస్థాయి క్రికెట్ పోటీలే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నారు.
ఆటపై మక్కువతో: అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన వీరి పేర్లు చక్రిక, స్నేహా. కౌసల్యా కృష్ణమూర్తి సినిమా స్ఫూర్తితో ఒకరు. తండ్రి ఆశయం నెరవేర్చేందుకు మరొకరు క్రికెట్ను కెరీర్గా ఎంచుకున్నారు. ఆర్డీటీలో శిక్షణతో టోర్నమెంట్లలో ఆడుతూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆంధ్ర లీగ్ పోటీల్లో విమెన్ క్రికెట్ టీంలో కీలకంగా వ్యవహరించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారీ యువ కెరటాలు.
క్రికెట్పై మక్కువతో 11 ఏళ్లకే 19 సార్లు జిల్లా స్థాయి, 23 సార్లు జోనల్స్. ఈ ఏడాది ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్లో ఆడే అవకాశం అందిపుచ్చుకుంది చక్రిక. అండర్-15 ఆల్ ఇండియా 7వ ర్యాంకు సాధించింది. రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక వికెట్లు తీసుకున్న క్రీడాకారిణిగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఈ రంగంలో మరింత నైపుణ్యం సాధించి, మరిన్ని లీగ్లు ఆడడమే లక్ష్యమంటోంది చక్రిక.
'చిన్నతనం నుంచే చక్రిక, నేహాలు క్రికెట్లో శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు. విమెన్ ఐపీఎల్లో ఇంకో మూడు, నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఆడించడమే మా లక్ష్యం.' - క్రికెట్ కోచ్లు
ఆరో తరగతి నుంచే క్రికెట్ ఆడడం ప్రారంభించింది నేహా. అయితే ఆ ఆటపై అమ్మాయిలు ఆసక్తి చూపకపోవడంతో అబ్బాయిలతో పాటే ప్రాక్టీస్ కొనసాగించేది. క్రమంగా అమ్మాయిలు తన టీమ్లో చేరడంతో రాష్ట్ర స్థాయిలో అండర్-15, అండర్-19లో పాల్గొని టీంలో మేటిగా నిలిచింది. ఆర్డీటీ సహకారం, తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం వల్లే ఈ స్థాయికి ఎదిగినట్లు చెబుతోందీ యువతి.
క్రికెట్పై ఆసక్తి ఉన్నా పరిస్థితుల కారణంగా రాణించలేక పోయానని చెబుతున్నారు చక్రిక తండ్రి శివప్రసాద్. కుమార్తె ద్వారా కల నెరవేరడం సంతోషంగా ఉందని అంటున్నారు. ఎంతో ప్రతిభ ఉంటే తప్ప ఉమెన్ క్రికెట్ టీంలలో చోటు దక్కించుకొని రాణించడం సాధ్యం కాదు. అయితే చక్రిక, నేహాలు చిన్నతనం నుంచి ప్రత్యేక క్రమశిక్షణతో ట్రైనింగ్ తీసుకుంటూ ఈ స్థాయికి ఎదగడం గర్వంగా ఉందని చెబుతున్నారు. కోచ్లు రవికాంత్, యుగంధర్ రెడ్డి. చిన్న వయసులోనే క్రికెట్లో ప్రతిభ కనబరుస్తున్న ఈ యువతులు వారి భవిష్యత్ లక్ష్యా లు చేరుకోవాలని కోరుకుందాం.
