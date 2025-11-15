టెన్నిస్ బ్రదర్స్ సత్తా - ఐఏఎస్ కావడమే లక్ష్యమంటున్న సోదరులు
టెన్నిస్ బ్రదర్స్గా పేరొందిన విజ్ఞానంద్, ధ్యానేశ్వర రెడ్డి - రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు, ప్రశంసా పత్రాలు, అంతర్జాతీయ స్థాయి క్రీడల్లో పాల్గొనడమే లక్ష్యం
Published : November 15, 2025 at 8:28 PM IST
Tennis Brothers From Ananthapur District: చిన్న వయసులోనే టెన్నిస్పై ఆసక్తి పెంచుకున్నారు ఆ అన్నాదమ్ములు. మొదట లాన్ టెన్నిస్, ఆ తర్వాత సాఫ్ట్ టెన్నిస్లోనూ పలు పతకాలు, ట్రోఫీలు, ప్రశంసా పత్రాలు సాధించారు. వీరిద్దరూ రాష్ట్రస్థాయి స్కూల్ గేమ్స్లో, జాతీయ స్థాయి ఓపెన్ టోర్నమెంట్లో పాల్గొని సత్తా చాటుతున్నారు. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ స్థాయి పోటీలే లక్ష్యంగా సాధన చేస్తున్న అనంతపురానికి చెందిన విజ్ఞానందరెడ్డి, ధ్వానేశ్వరరెడ్డిల గురించి యువలో తెలుసుకుందాం.
జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు: మైదానంలో సాధన చేస్తున్న ఈ అన్నాదమ్ములు విజ్ఞానంద రెడ్డి, ధ్యానేశ్వర్ రెడ్డి. అనంత పురం జిల్లా స్వస్థలం. అపర్ణ, సూర్యనారాయణరెడ్డి దంపతుల కుమారులు. చిన్నతనం నుంచే టెన్నిస్పై వారి ఆసక్తిని గమనించిన తల్లిదండ్రులు ఆర్డీటీ శిక్షణా కేంద్రంలో చేర్చారు. తొలుత లాన్ టెన్నిస్లో సత్తా చాటిన ఈ సోదరులు. తర్వాత సాఫ్ట్ టెన్నిస్లోనూ రాణిస్తుండడంతో ఆ దిశగా తర్ఫీదు తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పటివరకు రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో పలు పతకాలు, ట్రోఫీలు, ప్రశంసా పత్రాలు సాధించారు.
ఆరేళ్ల వయసునుంచే టెన్నిస్ రాకెట్ పట్టిన విజ్ఞానంద్ ప్రస్తుతం ఇంటర్ చదువుతూనే అకాడమీలో శిక్షణ తీసుకుంటున్నాడు. గతేడాది హరియాణాలో నిర్వహించిన జాతీయ పోటీల్లో రాష్ట్రం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించి ప్రతిభ కనబరిచాడు. 8 ఏళ్లుగా లాన్ టెన్నీస్పై సాధన చేస్తూ అండర్-14లో బెంగుళూరు, కాకినాడ, గుంటూరులో నిర్వహించిన పోటీల్లో మేటిగా నిలిచాడు. తాజాగా సాఫ్ట్ టెన్నీస్ పోటీల్లోనూ రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎంపికై ప్రత్యేక శిక్షణ తీసుకుంటున్నాడు.
సాఫ్ట్ టెన్నిస్లో ప్రావీణ్యం: అన్న బాటలోనే లాన్ టెన్నిస్పై ఆసక్తి పెంచుకున్న తమ్ముడు ధ్యానేశ్వర కూడా ఆ దిశగా శిక్షణ తీసుకుంటున్నాడు. అండర్-10, అండర్-12 స్థాయిలో పతకాలు సొంతం చేసుకున్నాడు. గతేడాది మధ్యప్రదేశ్లో జరిగిన సాఫ్ట్ టెన్నిస్ జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో ప్రతిభ కనబరిచాడు. కాకినాడలో నిర్వహించిన రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో విజయం సాధించాడు. తొలుత లాన్ టెన్నిస్ శిక్షణ కోసం అకాడమీలో చేరిన వీరిద్దరూ ఆ క్రీడలో జాతీయ స్థాయికి వెళ్లడంతో, సాఫ్ట్ టెన్నిస్లో కూడా ప్రావీణ్యం సాధించారు.
ఐఏఎస్ కావడమే లక్ష్యం: రెండు క్రీడల్లోనూ అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతున్న తమ పిల్లలను చూసి చాలా ఆనందంగా ఉందని తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు. భవిష్యత్లో అంతర్జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు అండగా ఉంటామని అంటున్నారు. చిన్న వయసులోనే అటు చదువును ఇటు క్రీడలను సమానంగా చూసుకుంటూ ముందుకు సాగుతుండడం విశేషమని బంధువులు ప్రశంసిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ క్రీడలే లక్ష్యంగా సాధన చేస్తున్న ఈ బ్రదర్స్ భవిష్యత్ లక్ష్యం మాత్రం ఐఏఎస్ కావడమేనంటున్నారు.
"నాకు ఆరేళ్ల వయస్సు నుంచి టెన్నిస్పై సాధన చేస్తున్నాను. హరియాణాలో నిర్వహించిన జాతీయ పోటీల్లో రాష్ట్రం నుంచి ఆడి గెలుపొందాను. గత 8 ఏళ్లుగా లాన్ టెన్నీస్పై సాధన చేస్తూ అండర్-14లో బెంగుళూరు, కాకినాడ, గుంటూరులో నిర్వహించిన పోటీల్లో పాల్గొని పతకాలను సాధించాను. భవిష్యత్తులో మరిన్ని పతకాలను సాధించడానికి మరింత కృషి చేస్తాను". -విజ్ఞానందరెడ్డి, లాన్ టెన్నిస్ క్రీడాకారుడు
"నేను అండర్-10, అండర్-12 స్థాయిలో పతకాలు సొంతం చేసుకున్నాను. గతేడాది మధ్యప్రదేశ్లో జరిగిన సాఫ్ట్ టెన్నిస్ జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో విజయం సాధించాను. అంతేకాకుండా కాకినాడలో నిర్వహించిన రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో విజయం సాధించాను. భవిష్యత్తులో ఐఏఎస్ కావడమే నా లక్ష్యం". -ధ్యానేశ్వర రెడ్డి, లాన్ టెన్నిస్ క్రీడాకారుడు
"చిన్నతనం నుంచే టెన్నిస్పై వారి ఆసక్తిని ఓ తల్లిదండ్రులుగా మేము గమనించాం. దాంతో వారిని ఆర్డీటీ శిక్షణా కేంద్రంలో చేర్చాం. తొలుత లాన్ టెన్నిస్లో ఇరువురూ మంచి ప్రతిభను కనబరిచారు. ఆ తర్వాత సాఫ్ట్ టెన్నిస్లోనూ రాణిస్తుండడంతో ఆ దిశగా తర్ఫీదు తీసుకుంటున్నారు. భవిష్యత్తులో మా బిడ్డలు మరింత ఉన్నత స్థానాలకు వెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాం". -తల్లిదండ్రులు
