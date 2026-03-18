తండ్రికిచ్చిన మాట కోసం కష్టపడ్డాడు - డీఎస్పీ జాబ్ సాధించిన సూర్యతేజ
గ్రూప్-1 పరీక్షలో డీఎస్పీగా ఎంపికైన సూర్యతేజ - డీఎస్పీ కొలువు సాధించిన ఆర్డీసీ కండక్టర్ కుమారుడు - తొలి ప్రయత్నం విఫలం రెండోసారి డీఎస్పీగా ఎంపిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 2:36 PM IST
SuryaTej Cracked Group 1 Job YUVA Story : చదివింది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్. ప్రముఖ కంపెనీల్లో 3, 4 ఉద్యోగ అవకాశాలు. లక్షల్లో జీతం. సాధారణంగా ఎవరికైనా ఇవన్నీ దొరికితే లైఫ్ సెట్ అయినట్లే అనుకుంటారు. కానీ వాటన్నింటినీ వద్దనుకున్న ఆ యువకుడు తండ్రి కోరికే జీవితాశయంగా నిర్దేశించుకున్నాడు. ఆరేళ్లు పోటీ పరీక్షలే లక్ష్యంగా కష్టపడి చదివాడు. కుటుంబ ఆర్థికకష్టాలు వెంటాడినా వెనకడుగు వేయలేదు. మొదటి ప్రయత్నంలో విఫలమైనా మరింత పట్టుదలతో సన్నద్ధమయ్యాడు. తాజా గ్రూప్-1 ఫలితాల్లో డీఎస్పీ ఉద్యోగం సాధించి తండ్రి కల నిజం చేశాడు కృష్ణా జిల్లాకు చెందిన సూర్యతేజ.
తండ్రి కోరికే జీవితాశయంగా : ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనేది తండ్రి కోరిక. ఆ ఆశనే తన జీవితాశయం చేసుకున్నాడీ కుర్రాడు. 2019 నుంచి గ్రూప్-1 పరీక్షలే లక్ష్యంగా సన్నద్ధమయ్యాడు. 2022లో ప్రాథమిక పరీక్ష దాటినా ఇంటర్వ్యూలో కొద్ది మార్కుల తేడాతో అర్హత సాధించలేక పోయాడు. ఐనా నిరుత్సాహ పడలేదు. పట్టుదలతో మరింత శ్రమించాడు. ఇటీవల విడుదల చేసిన గ్రూప్-1 పరీక్షలో డీఎస్పీగా ఎంపికై సత్తా చాటాడు.
2019 నుంచి శిక్షణ : ఈ యువకుడు సూర్యతేజ. కృష్ణా జిల్లా కాజ స్వస్థలం. నాగభూషణం, రాజ్యలక్ష్మీ దంపతుల పెద్ద కుమారుడు. స్వగ్రామంలోనే ప్రాథమిక విద్య పూర్తి చేశాడు. బందర్లో ఇంటర్, JNTU విజయనగరంలో బీటెక్ పూర్తి చేశాడు. ఐఏఎస్ కావాలన్న లక్ష్యంతో 2019 నుంచి పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యాడు. మధ్యలో 3, 4సార్లు కార్పొరేట్ సంస్థల్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ ఉద్యోగాలు వచ్చినా వాటిని వదులుకున్నాడు.
ప్రతి అంశం క్షుణ్ణంగా నేర్చుకోవాలి : కార్పొరేట్ కొలువుల్ని వదులుకోవడంతో పాటు లక్ష్యం చేరుకునే మార్గాన్నీ స్పష్టంగా ప్లాన్ చేసుకున్నాడు సూర్యతేజ. విజయవాడలోనే ఒక శిక్షణా సంస్థలో చేరి ప్రతి అంశం క్షుణ్ణంగా నేర్చుకున్నాడు. థియరీ పాఠాలే కాక వివిధ సబ్జెక్టుల్లో విశ్లేషణ సామర్థ్యం పెంచుకున్నాడు. ఎన్ని గంటలు చదివామన్నది కాదు ఎంత వివరంగా శ్రద్ధగా చదివామన్నదే ముఖ్యమని అదే తనను విజయతీరాలు చేర్చిందని చెబుతున్నాడు.
"మా నాన్న బందర్ డిపోలో ఆర్టీసీ కండక్టర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆయన చేసేది చిన్న ఉద్యోగమే అయినప్పటికీ చిన్నప్పటి నుంచి విద్య విషయంలో మమ్మల్ని ఎప్పుడూ ప్రోత్యహిస్తూనే ఉన్నారు. ఈ పోటీ ప్రపంచంలో ఎలా ఎదగాలి అనే విషయాన్ని నేర్పించారు. సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో చాలా అవకాశాలు వచ్చాయి. కానీ నేను ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేయడం మా నాన్న కల. 2019 నుంచి ఇందులో కోచింగ్ తీసుకోవడం ప్రారంభించాను. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో కొన్ని మార్కుల తేడాతో మిస్ అయ్యాను. కానీ శరత్చంద్ర సర్ నేను చేయగలను అని నమ్మి నన్ను ప్రోత్సహించారు. ఈ సక్సెస్లో ఆయన కీ రోల్ ప్లే చేశారు. మొదటి ప్రయత్నం విఫలమైనా కూడా ఇందులో డీఎస్పీ పోస్ట్ రావడం అందరికీ సంతోషకరంగా ఉంది." -సూర్యతేజ, గ్రూప్-1 విజేత
తండ్రి చూపిన మార్గంలోనే : ఆరోగ్యం బాగోలేకున్నా కండక్టర్ ఉద్యోగం చేస్తూనే కుటుంబాన్ని పోషించేవాడు సూర్య తేజ తండ్రి నాగభూషణం. ఆయన కష్టం చూస్తూ పెరిగిన సూర్యతేజ ఎలాగైనా తండ్రి కల నిజం చెయ్యాలనుకున్నాడు. ఇంటర్ వరకు తండ్రి చూపిన మార్గంలోనే పోటీ పరీక్షలకు కష్టపడి చదివాడు.
"సూర్య రెండో సారి మెయిన్స్పైన ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాడు. అలానే ఈ పరీక్షల్లో సమాధానాలను క్లుప్తంగా రాయగలిగాడు. కేవలం చదవడమే కాకుండా ఇతరులకు వచ్చిన సందేహాలను కూడా దూరం చేసేవాడు. దాని ద్వారా అతని నాలెడ్జ్ ఇంకా మెరుగుపడింది. అతనికి టీచింగ్ ఫీల్డ్లో కొంత అనుభవం ఉండడం వల్ల ఇంటర్వ్యూ సమయంలో సమాధానాలు బాగా చెప్పగలిగాడు. వీటన్నిటి మీద బాగా ఫోకస్ చేశాడు. మంచి ర్యాంక్ సాధించాడు". -శరత్ చంద్ర, అకాడమీ డైరెక్టర్
ఆశలు, ఆశయాలు అందరికీ ఉంటాయి. కానీ కొందరే వాటిని సాధిస్తారు. అందులో సూర్యతేజ ఒకరు. సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలు వచ్చినా తండ్రికిచ్చిన మాట కోసం కష్టపడి చదివి డీఎస్పీ ఉద్యోగం సాధించిన సూర్యతేజ ఈతరం యువతకు ప్రేరణగా నిలుస్తున్నాడనడంలో సందేహం లేదు.
