సత్తా చాటిన ఎస్కేయూ విద్యార్థులు - ఏకంగా 160 మందికి ప్రభుత్వ కొలువులు
డీఎస్సీలో ప్రతిభ కనబరచిన ఎస్కేయూ విద్యార్థులు - కానిస్టేబుల్, డీఎస్సీలో 160 మంది కొలువులు, విజేతలకు బహుమతులను ప్రదానం చేసిన శ్రీకృష్ణదేవరాయ వర్సిటీ వీసీ అనిత
SKU Students Create History By Govt Jobs in Ananthapur District: ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనేది వారందరి కల. కానీ పుస్తకాలు కొనడానికి డబ్బుల్లేవు. అయినా వారి ఆశయాన్ని మాత్రం వదులుకోలేదు. పార్ట్టైం హోం ట్యూషన్స్ చెబుతూనే పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధం అయ్యారు. దాదాపు 160 మంది విద్యార్థులు కానిస్టేబుల్, డీఎస్సీ ఉద్యోగాలు సాధించి ఆ విశ్వవిద్యాలయ చరిత్రలో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించారు. అనంతపురం జిల్లా శ్రీకృష్ణదేవరాయ యూనివర్సిటీకి చెందిన విద్యార్థులు. మరి ఈ స్టోరీ మనమూ చూసేద్దాం.
డీఎస్సీలో సత్తా చాటిన ఎస్కేయూ విద్యార్థులు: నిరుపేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వీరిలో కొద్దిమంది డీఎస్సీలో ఐదు ఉద్యోగాలు సాధించగా, మరికొందరు పోలీసు ఉద్యోగాలు సాధించి ప్రతిభ కనబరిచారు. విశ్వవిద్యాలయ లైబ్రరీలో చదువుతూ ప్రభుత్వ కొలువులు సాధించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగారు. వీరంతా అనంతపురం శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన విద్యార్థులు. ఇటీవల వెలువడిన ఏపీపీఎస్సీ, డీఎస్సీ ఫలితాల్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను సాధించారు. అందరూ బీఈడీ విభాగానికి చెందిన పూర్వ విద్యార్థులు కావడం విశేషం. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఉద్యోగాల్లో పోటీపడుతూ రైల్వే, పోలీస్ కొలువులు సాధించినా ఉపాధ్యాయ వృత్తిపై ఆసక్తితో కారణంగా వచ్చిన అవకాశాలను వదులుకొని మరీ డీఎస్సీ లక్ష్యంగా సన్నద్ధం అయ్యారు.
హోం ట్యూషన్స్ చెబుతూ సన్నద్ధం: నిరుపేద కుటుంబం నుంచి వచ్చి ఉద్యోగం సాధించామని చెబుతున్నారీ డీఎస్సీ అభ్యర్థులు. తల్లిదండ్రుల శ్రమ వృథా కాలేదని వారు ప్రోత్సహించడం వల్లే ఈరోజు ఈ స్థాయికి చేరుకున్నామని అంటున్నారు. గత డీఎస్సీలో విఫలమైనప్పటీకీ పట్టు వదలకుండా సన్నద్ధమై ఈ నోటిఫికేషన్లో ఉత్తమ ర్యాంకులతో ప్రభుత్వ కొలువులు సాధించామని చెబుతున్నారు మరికొందరు అభ్యర్థులు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైనా సరే పార్ట్టైం హోమ్ ట్యూషన్స్ చెబుతూ పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధం అయ్యామని వివరించారు.
క్రీడలు, వ్యాయామం వంటి అంశాలపై పీఈటీ అధ్యాపకులు శిక్షణ అందించి కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం సాధించేందుకు ఎంతగానో కృషి చేశారని చెబుతోంది కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం పొందిన యువతి. కుటుంబం వ్యవసాయ పనులు చేస్తూ చదివించారనీ అందుకు తగ్గట్టుగానే ఎస్జీటీతోపాటు కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలు వచ్చాయని వివరించాడీ యువకుడు. ఎల్లప్పుడూ చదువుకోవడానికి విశ్వవిద్యాలయంలో లైబ్రరీ అందుబాటులో ఉండటం వల్ల ఎంతగానో ఉపయోగపడిందని అంటున్నారు.
అనంతపురం శ్రీకృష్ణదేవరాయ యూనివర్సిటీలో బీఈడీ చదివిన రెండు బ్యాచ్ల విద్యార్థులందరూ దాదాపు అందరూ ఉద్యోగం సాధించారని చెబుతున్నారు వీసీ అనిత. ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో స్థిరపడాలన్న వీరి కల నెరవేరిందని యూనివర్సిటీ చరిత్రలో ఒకేసారి దాదాపు 160 మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు పొందడం వర్సిటీకి ఎంతో గర్వకారణం అని ఆమె ఈ సందర్భంగా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
ప్రభుత్వ కొలువు సాధించాలనే కృషి, పట్టుదల వీరందరికీ ఓ పూలబాటను నిర్మించింది. భవిష్యత్లో విద్యార్థులను ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు సిద్ధం అవుతున్నరీ నూతన ఉపాధ్యాయులు.
"నిరుపేద కుటుంబం నుంచి వచ్చి మేమంతా ఉద్యోగాలు సాధించాం. గత డీఎస్సీలో విఫలమైనప్పటీకీ పట్టువదలకుండా సన్నద్ధమై ఈ నోటిఫికేషన్లో ఉత్తమ ర్యాంకులతో ప్రభుత్వ కొలువులు సాధించాం. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైనా సరే పార్ట్టైం హోమ్ ట్యూషన్స్ చెబుతూ పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధం అయ్యాం. తల్లిదండ్రుల శ్రమ వృథా కాలేదని వారు ప్రోత్సహించడం వల్లే ఈరోజు ఈ స్థాయికి చేరుకున్నాం". -డీఎస్సీ అభ్యర్థులు
"మా శ్రీకృష్ణదేవరాయ యూనివర్సిటీలో బీఈడీ చదివిన రెండు బ్యాచ్ల విద్యార్థులందరూ దాదాపు అందరూ ఉద్యోగం సాధించారు. ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో స్థిరపడాలన్న వీరి కల నెరవేరిందని యూనివర్సిటీ చరిత్రలో ఒకేసారి దాదాపు 160 మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు పొందడం వర్సిటీకి ఎంతో గర్వకారణం". - వర్శిటీ వీసీ అనిత
తల్లిదండ్రుల కష్టం చూసి పెరిగారు - గర్వపడే స్థాయికి ఎదిగారు