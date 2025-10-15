ETV Bharat / state

డాక్టర్​గా రోగులకు సేవలు - ఫ్యాషన్​ రంగంలోనూ రాణిస్తూ మిస్​ వైజాగ్​

డాక్టర్‌గా జాతీయ అటల్ అవార్డు 2025తో పాటు - ఆసియన్ ఎచీవ్‌మెంట్ అవార్డు సొంతం - కొవిడ్‌ వేళ 30 వేల రోగులకు చేసిన సేవకుగానూ, భారత్ గౌరవ్ పురస్కార్ అందుకున్న సృజన దేవి

October 15, 2025

Yuva Story Miss Vizag 2025 Srujana Devi Inspiring Story: మధ్య తరగతి కుటుంబం. అయితేనేం కష్టపడి చదివి నీట్‌లో ర్యాంకు సాధించింది. ఎంబీబీఎస్ పూర్తిచేసి ఉత్తమ డాక్టర్‌గా రోగులకు సేవలందిస్తోంది. పలు అవార్డులనూ సొంతం చేసుకుంది. అంతేకాదు తన అభిరుచి అయిన ఫ్యాషన్‌ రంగంలోనూ రాణిస్తూ మిస్‌ వైజాగ్‌ 2025 టైటిల్‌ గెలుచుకుంది. సమాజానికి తనవంతు సేవ చేయడమే లక్ష్యం అంటున్న విశాఖపట్నానికి చెందిన సృజనదేవీ సక్సెస్‌ స్టోరీ ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

పేదలకు సేవ చేయడం, అవసరంలో ఉన్న వారికి వైద్యసాయం అందించడం ఆమెకు ఎవరూ చెప్పనవసరం లేకుండానే అలవడిన లక్షణం. ఉన్నత వైద్యురాలిగా సేవలందిస్తూనే తన అభిరుచి అయిన అందాల పోటీలలో పాల్గొని మిస్‌ వైజాగ్‌ టైటిల్‌ దక్కించుకుందీ యువతి. డాక్టర్‌గా జాతీయ అటల్ అవార్డు 2025, ఆసియన్ ఎచీవ్‌మెంట్ అవార్డులు సొంతం చేసుకుంది. కొవిడ్‌ సమయంలో దాదాపు 30 వేల మంది రోగులకు సేవలందించినందుకు గానూ భారత్ గౌరవ్ పురస్కార్ అందుకుందీ యువ డాక్టర్‌.

కుటుంబ వివరాలు: ఈ యువతి పేరు సృజన దేవి. సాంబయ్య, నాగమణి దంపతుల కుమార్తె. విశాఖపట్నం స్వస్థలం. తండ్రి విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమలో ఉద్యోగి. తల్లి గృహిణి. ఈమె దిల్లీ పబ్లిక్‌ స్కూల్‌లో ప్రాథమిక విద్య పూర్తి చేసింది. నీట్‌లో ర్యాంకు సాధించి కాకినాడలోని రంగారావుగారు మెడికల్ కళాశాలలో ఎంబీబీఎస్ చేసింది. అనంతరం తమిళనాడులో ఎండీ పూర్తి చేసి, ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్‌లో ప్రత్యేక కోర్సు చేసింది. డాక్టర్‌గా పలు ఉత్తమ వైద్య పేపర్లు, పోస్టర్లు రూపొందించి బహుమతులు పొందింది.

డాక్టర్‌ ఐనా మిస్‌ ఇండియా ఐనా: మెడిసిన్‌ చేస్తున్న సమయంలోనే ప్రాణం విలువ, జీవితం విలువ తెలిసిందని, అప్పటి నుంచే సమాజ సేన చేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు చెబుతోంది సృజన దేవి. ప్రస్తుతం ఇండియన్‌ మెడికల్‌ అసోసియేషన్‌ జూనియర్‌ డాక్టర్లకు నేషనల్‌ డైరెక్టర్‌గా అలాగే వైద్యుల సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు నేషనల్‌ కౌన్సిల్‌ మెంబర్‌గా తన వంతు కృషి చేస్తోంది సృజన. దేశ సేవ చేసేందుకు పెద్దవేదిక అవుతుందని భావించి ఫ్యాషన్‌ రంగాన్ని ఎంచుకున్ననట్లు చెబుతోంది సృజన. అయితే డాక్టర్‌ ఐనా మిస్‌ ఇండియా ఐనా తన ఉద్దేశం మాత్రం సమాజసేవ చేయడమేనని అంటోంది.

'లైఫ్​ అంటే ఏంటి అనేది నేను మెడిసన్​లో ఉన్నప్పుడూ నేర్చుకున్నాను. అలా నేను నా సర్వీసులను అటూ పెషంట్స్​కి, ఇటు సోసైటీకి ఇద్దామని డిసైడ్​ అయ్యాను. బ్యూటీ అంటే ఫ్యాషన్​ ఒకటే కాదు ఇది బ్యూటీ విత్‌ ఏ పర్పస్‌ అంటాం. ఈ ప్లాట్​ఫామ్స్ ద్వారా జనాలకు అవేర్​నెస్ కలిగిస్తున్నాం.' -డాక్టర్‌ సృజన దేవి, మెడికవర్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఆసుపత్రి

FSIA మిస్ విశాఖ 2025 టైటిల్ గెలుచుకోవడంతో పాటు, మిస్ ఇండియా 2025 గ్రాండ్ ఫినాలేకు ఏపీ నుంచి పోటీలో పాల్గొనే అవకాశం దక్కించుకుంది సృజన. ఒకవైపు తీవ్రమైన ఒత్తిడితో కూడుకున్న వైద్య వృత్తి మరో వైపు అందాల పోటీల్లో పాల్గొనడం 2 కూడా పూర్తి ఇష్టంతో చేస్తున్న ఒకే పని అంటోంది. ఈ ప్రయాణంలో తల్లిదండ్రులు ఎంతో అండగా ఉన్నారని చెబుతోంది.

ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొవడంలోనే జీవితం ఇమిడి ఉంటుందన్న సత్యాన్ని స్వయంగా చవి చూస్తున్న సృజనదేవి ప్రాణాలు కాపాడాలన్న కర్తవ్యాన్ని విస్మరించకుండా ఒత్తిడిని అధిగమిస్తూనే జాతీయ స్దాయిలో అందాల పోటీలకు సిద్ధమవుతున్న ఈ యువ వైద్యురాలిని మనమూ అభినందిద్దాం.

