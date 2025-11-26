ETV Bharat / state

ఉచితంగా శిక్షణ - యువత జీవితాల్లో వికాసం

విజయవాడలో ఎన్టీఆర్‌ వికాస ఆధ్వర్యంలో మెగా జాబ్‌మేళా - మొదట వికాస పోర్టల్‌లో రిజిస్ట్రేషన్‌ తప్పనిసరి, పలు జిల్లాల్లోనూ ఎన్టీఆర్‌ వికాస కార్యక్రమాలు,ఇప్పటివరకు 1550 మందికి ఉద్యోగావకాశాలు

NTR Vikasa Mega Job Fair At NTR District
NTR Vikasa Mega Job Fair At NTR District (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 8:36 PM IST

Yuva Story on Mega Job Fair Under NTR Vikasa At NTR District: యువత ఉద్యోగాల ప్రయత్నంలో ఇంటర్వ్యూల కోసం పట్టణాలు, నగరాలకు పరుగులు పెడుతుంటారు. అదే సొంత ప్రాంతంలో అవకాశం వస్తే ఎంత బాగుంటుందో అని చాలామంది అనుకుంటారు. అలాంటి అవకాశమే కల్పిస్తున్నారు ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా కలెక్టర్‌ లక్ష్మీశ. అందుకు అనుగుణంగా ఎన్టీఆర్ వికాస ఆధ్వర్యంలో నిరుద్యోగులకు జాబ్‌మేళాలు నిర్వహిస్తున్నారు. పలు సంస్థలతో ఒప్పందాలు చేసుకొని నైపుణ్యం లేని వారికి ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తూ కొలువులు కల్పిస్తున్నారు. మరి ఇప్పటివరకు ఎంతమంది ఉద్యోగాలు సాధించారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగావకాశాలు: యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలనే లక్ష్యంతో ఏర్పడిందే ఈ వికాస. కొన్నేళ్ల క్రితం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో స్థాపించిన ఈ కార్యక్రమం అక్కడ పనిచేసిన కలెక్టర్లు ముందుకు నడిపించారు. అనంతరం బదిలీల్లో భాగంగా ఇతర జిల్లాలకు వెళ్లినప్పటికీ అక్కడా దీనిని కొనసాగిస్తూ ఎంతో మంది నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు వచ్చేలా కృషి చేస్తున్నారు.

నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగావకాశాలు - ఎన్టీఆర్ వికాస ఉచిత శిక్షణ (ETV)

ప్రస్తుతం రాజమండ్రి, కాకినాడ, విజయవాడ, అమలాపురంలో ఈ వికాస ఉండటం గమనార్హం. బదిలీల్లో భాగంగా ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాకు వచ్చిన కలెక్టర్‌ లక్ష్మీశ ఈ కార్యక్రమానికి ఎన్టీఆర్‌ వికాసగా నామకరణం చేశారు. ఆ తర్వాత 2024లో దీనిని ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు జిల్లా యువతతోపాటు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నిరుద్యోగులకు ఇది ఓ సదావకాశంగా మారింది.

అర్హత ఆధారంగా ప్రముఖ కంపెనీల్లో కొలువులు: ఓ యువకుడు ఇంటర్‌ చదివి ఏ ఉద్యోగం లేక కూలి పనులు చేసేవాడు. అయితే తెలిసిన వారి ద్వారా ఎన్టీఆర్‌ వికాస పోర్టల్‌లో అతడు రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకొని మెగా జాబ్‌మేళాలో సేల్స్‌ ఆఫీసర్‌గా నెలకు రూ.15,000 వేతనంతో ఉద్యోగం సాధించాడు. అలాగే వివిధ కంపెనీల్లో ఇదే ఉద్యోగానికి 40 మంది వరకూ అర్హత పొందారు. ఎంట్రీ లెవల్సే కాకుండా ఐటీ రంగాల్లోనూ వందలాది మంది యువకులు ఉద్యోగాలను సొంతం చేసుకున్నారు. విజయవాడలోనే కాకుండా బెంగళూరు, హైదరాబాద్‌, చెన్నై లాంటి ప్రముఖ నగరాల్లో ఉన్న ప్రముఖ కంపెనీల్లో కొలువులు సంపాదించారు.

హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న అభ్యర్థులు: విజయవాడ కలెక్టరేట్‌లో ఉండే ఈ ఎన్టీఆర్‌ వికాస కేంద్రం ఎప్పటికప్పుడు ప్రముఖ కంపెనీలతో ఖాళీల వివరాలతో పాటు కావాల్సిన నైపుణ్యాలపై తరచూ చర్చిస్తూ ఉంటుంది. ప్రతి శనివారం ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించేందుకు కలెక్టరేట్‌ అన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఇక్కడి యువతతో పాటు ఏలూరు, గుంటూరు జిల్లాల నిరుద్యోగులు కూడా రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు. ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోకుండా ఇలాంటి కార్యక్రమం చేపట్టడం చాలా సంతోషంగా ఉందని అభ్యర్థులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

హైదరాబాద్‌, బెంగళూరు, చెన్నై లాంటి సుదూర ప్రాంతాలకు యువత వెళ్లాలంటే ఖర్చుతో కూడుకున్నది. నిరుపేదలకు ఇది మరింత కష్టం. ఒకవేళ వెళ్లినా మొదటి ప్రయత్నంలో ఉద్యోగం రావచ్చు, రాకపోవచ్చు, కొన్ని సందర్భాల్లో ఏ విధమైన నైపుణ్యాలు కావాలో చెప్పేవారు కూడా ఉండకపోవచ్చు. వీటన్నింటికి ముగింపు పలికుతూ స్థానికంగానే ప్రముఖ కంపెనీల ప్రతినిధులే ఇంటర్వ్యూలు చేయడం చాలా బాగుందని చెబుతున్నారు అభ్యర్థులు.

ఉద్యోగాలు సాధించిన 1500 మంది: ఎన్టీఆర్‌ వికాస ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటివరకు 1550 మంది ఉద్యోగాలు సాధించారని చెబుతున్నారు వికాస పీడీ లచ్చారావు. అంతేకాదు కంపెనీలకు అవసరమైన నైపుణ్యాలను యువతకు ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తున్నామని వెల్లడించారు. ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్లి కచ్చితంగా ఉద్యోగాలను సాధించేలా అభ్యర్థులను అన్ని విధాలుగా ప్రోత్సహిస్తామని వివరించారు.

సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న కలెక్టర్: ఎన్టీఆర్‌ వికాస ద్వారా పెద్ద ఎత్తున యువత ఉద్యోగాలు సాధించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని చెబుతున్నారు కలెక్టర్‌ లక్ష్మీశ. ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన పోర్టల్‌లో ముందుగా అభ్యర్థుల వివరాలు, విద్యార్హతలు తదితర అంశాలు నమోదు చేసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా యువతకు ఆయన సూచించారు. ఇప్పటివరకూ సాఫ్ట్‌వేర్‌ నుంచి సేల్స్‌ ఆఫీసర్‌, సపోర్ట్‌ ఇంజినీర్‌, స్టోర్‌ ఇగ్జిక్యూటివ్‌, ఫార్మసీ అసిస్టెంట్‌, టెక్నీషియన్లు వంటి అనేక ఉద్యోగాలను సాధించారని కలెక్టర్‌ లక్ష్మీశ పేర్కొన్నారు.

ఎన్టీఆర్‌ వికాస ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న మెగా జాబ్‌మేళాకు విశేష స్పందన వస్తోంది. భవిష్యత్తులో నిరుద్యోగ శాతాన్ని తగ్గించి ప్రతిఒక్కరికీ ఉద్యోగాలు కల్పించేలా కృషి చేస్తామని చెబుతున్నారు నిర్వాహకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

"ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోకుండా ఇలాంటి కార్యక్రమం చేపట్టడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఐటీ రంగాల్లోనూ మా అందరికీ ఉద్యోగ అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. గతంలో ఎన్టీఆర్ వికాస ద్వారా మా మిత్రులు ఉద్యోగాలను సాధించగా ఇప్పుడు మేము సైతం ఈ పోర్టర్​ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకుని ఉద్యోగాలను సాధించాం. హైదరాబాద్‌, బెంగళూరు, చెన్నై లాంటి సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లకుండా ఇక్కడే ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది". -అభ్యర్థులు

"ఎన్టీఆర్‌ వికాస ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటివరకు 1550 మంది ఉద్యోగాలు సాధించారు. అంతేకాదు కంపెనీలకు అవసరమైన నైపుణ్యాలను యువతకు ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తున్నాం. ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్లి కచ్చితంగా ఉద్యోగాలు సాధించేలా వారిని అన్ని విధాలా ప్రోత్సహిస్తున్నాం". -లచ్చారావు, వికాస పీడీ

"ఎన్టీఆర్‌ వికాస ద్వారా పెద్ద ఎత్తున యువత ఉద్యోగాలు సాధించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన పోర్టల్‌లో ముందుగా అభ్యర్థుల వివరాలు, విద్యార్హతలు తదితర అంశాలు నమోదు చేసుకోవాలి. ఇప్పటివరకు సాఫ్ట్‌వేర్‌ నుంచి సేల్స్‌ ఆఫీసర్‌, సపోర్ట్‌ ఇంజినీర్‌, స్టోర్‌ ఇగ్జిక్యూటివ్‌, ఫార్మసీ అసిస్టెంట్‌, టెక్నీషియన్లు వంటి అనేక ఉద్యోగాలను యువత సాధించారు. నిరుద్యోదులకు భవిష్యత్తులో సైతం మరిన్ని ఉద్యోగాలను కల్పించేందుకు అన్ని విధాలా కృషి చేస్తాం". -లక్ష్మీశ, కలెక్టర్‌, ఎన్టీఆర్ జిల్లా

