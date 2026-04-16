దేశ, విదేశాల్లో 1500కి పైగా ప్రదర్శనలు - నాట్యరంగంలో రాణిస్తున్న విజయవాడ యువతి

జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు - కూచిపూడి, భరత నాట్యంలో అద్భుత ప్రతిభ - 2019లో కళాక్షేత్ర డ్యాన్స్‌ అకాడమీ ఏర్పాటు -పేద విద్యార్థులకు ఉచిత శిక్షణ ఇస్తున్న హవిష

Inspiring Dance Journey of Vijayawada Woman Havisha
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 1:14 PM IST

Inspiring Dance Journey of Vijayawada Woman Havisha: కళల్లో నాట్యానికి ఉన్న ప్రాధాన్యతే వేరు. కానీ నృత్యంలో రాణించడం అనుకున్నంత సులువేం కాదు. ఎంతో సాధన చేయాలి. నేర్చుకోవాలనే తపన ఉండాలి. ఇలాంటి ఆసక్తినే చూపించి నృత్యకారిణిగా మంచి పేరు తెచ్చుకుంది ఓ యువతి. 1500కి పైగా రాష్ట్ర, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వేదికలపై ప్రదర్శనలు ఇచ్చింది. అంతేకాదు ప్రముఖుల ప్రశంసలతో పాటు అనేక అవార్డులు అందుకుంది. ఇంతకీ ఎవరా యువతి? ఆమె కళారంగ ప్రస్థానం ఏంటో ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

చిన్న వయసులో నాట్యం నేర్చుకోమంటే పిల్లలెవరైనా కాస్త మారాం చేస్తారు. కానీ హవిష మాత్రం అలాకాదు. చిన్నప్పటి నుంచి నృత్యం అంటే ఎంతో ఇష్టం. దీనికి అమ్మ, నాన్నల ప్రోత్సాహం కూడా తోడైంది. నాట్యంలో ఉన్న గొప్పదనం ఎంటో వివరిస్తూ పెంచారు తల్లిదండ్రులు. క్రమంగా నృత్యంలో శిక్షణ తీసుకుంది. అలా మెుదలైన ప్రయాణం ప్రస్తుతం దేశ విదేశాల్లో ప్రదర్శనలిచ్చే స్థాయికి ఎదిగింది.

గజ్జెకట్టి వేదికెక్కితే కనులపండుగే: హవిష చౌదరి ప్రస్తుతం విద్యార్థులకు కూచిపూడి నృత్యంలో మెళకువలు నేర్పిస్తుంది. అమె విజయవాడకు చెందిన సీతారాం, వాణి దంపతుల కుమార్తె. ఎనిమిదో ఏటనే నాటక రంగంలోకి ప్రవేశించి దేశ, విదేశాల్లో సుమారు 1500కి పైగా ప్రదర్శనలు ఇచ్చింది. కూచిపూడి, యక్షగానం, సాత్వికాభినయం, భరతనాట్యంలో డిప్లొమా కోర్సులు పూర్తి చేసింది. అంతేకాదు ఉత్తర అమెరికా, థాయిలాండ్‌, సింగపూర్‌, మలేషియా వంటి దేశాల్లో జరిగిన కార్యక్రమాల్లో ప్రదర్శనలు ఇచ్చి ప్రశంసలతో పాటు అవార్డులు సొంతం చేసుకుంది. కాళ్లకు గజ్జెకట్టి వేదికెక్కితే చూపరులు చప్పట్లు కొడుతా ఉండాల్సిందే అన్నట్లుగా అద్భుతంగా నృత్యం చేస్తుందీ యువతి. చిదంబరం, తంజావూరు, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, దుబాయ్‌, బెంగళూరు, దిల్లీ వంటి ప్రాంతాల్లో ప్రదర్శనలు ఇచ్చి ప్రతిభ చూపింది. తన అభినయం ద్వారా తన ప్రదర్శన ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచేలా చేస్తోంది.

'నేను నేర్చుకున్న కళను మరింత మందికి నేర్పించాలని నిర్ణయించుకున్నాను. దీంతో విజయవాడలో 2019లో కళాక్షేత్ర డ్యాన్స్‌ అకాడమీ స్థాపించి వేలాదిమందికి ఉచిత శిక్షణ ఇస్తున్నాను. ఇప్పటివరకు 1500 మందికి కూచిపూడి, భరత నాట్యంతో పాటు జానపద నృత్యాలు నేర్పించాను.' -హవిష చౌదరి, కూచిపూడి నృత్యకారిణి

పేద విద్యార్థులకు ఉచితంగా శిక్షణ: నృత్యం మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యానికి ఎంతో దోహదం చేస్తుందని చెబుతుందీ యువతి. నాట్య కౌముది, నాట్య మయూరి, నృత్య నిధి, నాట్య మంజీర, పట్టాభి అవార్డు, నృత్య చూడామణి, కళాతపస్వి, కళా శ్రీ వంటి అవార్డులు సొంత చేసుకుందీ కళాకారిణి. భవిష్యత్తులో మరిన్ని అవార్డులు సాధించడంతో పాటు మరింత మందిని కళారంగంలోకి తీసుకొస్తానని వివరించింది. అకాడమీలో పేద విద్యార్థులకు ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తోంది హవిష. వారిని నిరంతరం ప్రోత్సహిస్తూ దేశ, విదేశాల్లో రాణించేలా మెళకువలు నేర్పిస్తోంది.

వీరిలో కొందరు జాతీయ,అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు సాధించారు. నృత్యంలో నైపుణ్యాలు నేర్పిస్తూ అన్నివిధాలుగా అండగా నిలుస్తోందని చెబుతున్నారు విద్యార్థినులు. నాటక రంగంలో ఈ స్థాయికి రావడానికి కుటుంబసభ్యుల ముఖ్యపాత్ర ఉందని చెబుతుంది హవిష. భవిష్యత్తులో మరింత మంది విద్యార్థులకు కూచిపూడి, భరత నాట్యం, జానపద నృత్యాల పై శిక్షణ ఇచ్చి అంతర్జాతీయ ప్రదర్శనలు ఇచ్చేలా ప్రోత్సాహిస్తానని వివరించింది.

