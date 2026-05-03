రాష్ట్రంలో గోవధ నిషేధ చట్టాన్ని కఠినంగా అమలు చేయాలి : శివకుమార్
గోమాత రక్షణ ఆమరణ నిరాహార దీక్షను ప్రారంభించిన యుగ తులసి ఫౌండేషన్ శివకుమార్ -గోవధ నిషేధ చట్టాన్ని, హైకోర్టు ఉత్తర్వులు అమలు చేయాలని డిమాండ్ - గోరక్షులపై ప్రభుత్వ పెట్టిన కేసులు ఎత్తేయాలన్న శివకుమార్
Published : May 3, 2026 at 5:34 PM IST
Yuga Thulasi Foundation Chairaman on Slaughter Ban : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గోవధ నిషేధ చట్టాన్ని, హైకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను తు.చ తప్పకుండా అమలు చేయాలని యుగ తులసి ఫౌండేషన్ ఛైర్మన్, టీటీటీ పాలక మండలి మాజీ సభ్యులు కొలిశెట్టి శివ కుమార్ డిమాండ్ చేశారు. ఇవాళ ఉదయం ఖైరతాబాద్లోని త్రిశక్తి హనుమాన్ దేవస్థానంలో గోమాత రక్షణ ఆమరణ నిరాహార దీక్షను ప్రారంభించారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ తమ ప్రధాన డిమాండ్లను వివరించారు.
ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల కోసం గోవధ : ఈ సందర్భంగా కొలిశెట్టి శివ కుమార్ మాట్లాడుతూ న్యాయస్థానం స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చినప్పటికీ, ప్రభుత్వం ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల కోసం గోవధను పరోక్షంగా ప్రోత్సహిస్తోందని ఆరోపించారు. తమ డిమాండ్లు నెరవేరే వరకు ఈ ఆమరణ నిరాహార దీక్ష కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు. 'మన మౌనం - గోమాతకు మరణం' అనే నినాదంతో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ పోరాటంలో భాగస్వాములు కావాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
శివ కుమార్ డిమాండ్లు ఇవే :
- హైకోర్టు ఆదేశాలను (పిల్ నంబర్.55/2023)ను రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో తక్షణమే పటిష్టమైన చెక్ పోస్టులను ఏర్పాటు చేసి, గోవుల అక్రమ రవాణాను అరికట్టాలి
- రాబోవు బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా ఒక్క గోవు కూడా అక్రమ వధకు గురి కాకుండా నిఘా పెట్టాలి. అక్రమ స్లాటర్ హౌస్లను తక్షణమే మూసివేయాలి
- గోవులను రక్షిస్తున్న గోరక్షకులపై ప్రభుత్వం పెట్టిన అక్రమ కేసులను బేషరతుగా ఎత్తివేయాలి.
- కోర్టు తీర్పును అమలు చేయడంలో నిర్లక్ష్యం వహించే అధికారులపై ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి.
ఈ కార్యక్రమంలో విజయరం, కుప్ప శ్రీనివాస ప్రసాద్, చంద్ర స్వామి, పురుషోత్తం గుప్తా, సంగమేశ్వర చారి, ఎం పవన్ కళ్యాణ్, బండారు శ్రవణ్ రెడ్డి, శంకర్ యాదవ్, కుంకు బాలాజీ, గణేష్ వర్మ, సురేష్, మహబూబ్, జోషి, బాలాజీ వినోద్ ఇతర గోరక్షకులు, పలు స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు పాల్గొని దీక్షకు మద్దతు తెలిపారు.
