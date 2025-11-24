ఎక్కడికి వెళ్లినా 'రప్పా రప్పా’నే - జగన్ అనంత పర్యటనలో రెచ్చిపోయిన వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు
రాప్తాడులో తోపుదుర్తి ప్రకాశ్రెడ్డి సోదరుడి కుమార్తె వివాహానికి హాజరైన జగన్ - హైవే పైకి చేరి ‘సీఎం సీఎం, రప్పా రప్పా’ అంటూ వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల హల్చల్
YSRCP Workers Hulchul in Raptadu : సమయం, సందర్భంతో సంబంధం లేకుండా మాజీ సీఎం జగన్ పర్యటనల్లో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు రెచ్చిపోతున్నారు. జగన్ హెలికాప్టర్ దిగినప్పటి నుంచి తిరిగి వెళ్లేవరకు వీరంగం సృష్టిస్తున్నారు. ఆదివారం అనంతపురం పర్యటనలోనూ అదే కొనసాగించారు. ప్రజలకు అసౌకర్యం కలుగుతుందన్న స్పృహ లేకుండా హైవే పైకి చేరి ‘సీఎం సీఎం, రప్పా రప్పా’ అంటూ నినాదాలు చేస్తూ ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. జగన్ కాన్వాయ్ ముందు పరుగులు తీస్తూ ఈలలు, కేకలు, డ్యాన్సులతో ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలిగించడంతో ప్రయాణికులు, వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.
రాప్తాడు మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాశ్రెడ్డి సోదరుడు రాజశేఖర్రెడ్డి కుమార్తె వివాహానికి హాజరయ్యేందుకు జగన్ ఆదివారం అనంతపురం వచ్చారు. రాప్తాడు సమీపంలో హైదరాబాద్-బెంగళూరు జాతీయ రహదారికి ఆనుకుని వివాహ వేదిక ఏర్పాటు చేశారు. ఉదయం 11:40కి జగన్ హెలికాప్టర్లో అనంతపురం చేరుకున్నారు. స్థానిక వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఉదయం 9 గంటల నుంచే కార్యకర్తలను హెలిప్యాడ్ వద్దకు తరలించారు.
హైవేపై జగన్ కాన్వాయ్ వెంట వందల మంది కేరింతలు, నినాదాలు చేస్తూ ముందుకు సాగడంతో ఒక్కసారిగా ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. అవేమీ పట్టించుకోకుండా జగన్ నిదానంగా వివాహ వేదికకు చేరుకున్నారు. హెలిప్యాడ్ నుంచి కిలోమీటరు దూరంలో ఉన్న వేదికకు చేరుకోవడానికి అర గంటకు పైగా పట్టింది. జగన్ తిరిగి వెళ్లే సమయంలోనూ వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు హంగామా చేశాయి.
కోర్టు ఆవరణలో 'రప్పా రప్పా' నినాదాలు : అక్రమాస్తుల కేసులో వైఎస్ జగన్ నవంబర్ 20న హైదరాబాద్లోని నాంపల్లి సీబీఐ కోర్టులో హాజరైన విషయం తెలిసిందే. ఆ సమయంలోనూ వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించారు. కోర్టు సమీపంలో రోడ్డుపై గుంపులుగా చేరి నినాదాలు చేశారు. ‘2029లో రప్పా రప్పా’ అంటూ రాసి ఉన్న బ్యానర్లు ప్రదర్శించారు.
ఆ సమయంలో సీబీఐ ప్రధాన కోర్టుకు మందీమార్బలంతో జగన్ హాజరయ్యారు. బేగంపేట నుంచి నాంపల్లిలోని సీబీఐ కోర్టు వరకు అనుచరులతో ర్యాలీగా వచ్చారు. రాజకీయ బలప్రదర్శనలా సాగిన ఈ ర్యాలీలో ఆయన అనుచరులు బేగంపేట వద్ద, కోర్టు బయట నినాదాలతో హోరెత్తించారు. భవిష్యత్తులో తాను మళ్లీ కోర్టుకు రావాల్సి వస్తే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో చూపించాలన్నట్లుగా ఆయన బలప్రదర్శన సాగింది. జగన్ తరచూ బెంగళూరు వెళ్తున్నా, విజయవాడలోని సొంత ఇంటికి వెళ్తున్నా ఎప్పుడూ కనిపించని హడావుడి కోర్టుకు వెళ్తున్నప్పుడు మాత్రం భారీగా కనిపించింది.
కార్యకర్తలను నియంత్రించలేక నానాతంటాలు : పోలీసులను తోసుకుంటూ కార్యకర్తలు పోటీపడ్డారు. వాళ్లను నియంత్రించలేక పోలీసులు నానాతంటాలు పడాల్సి వచ్చింది. అక్కడ ఉన్న పూలకుండీలు పగిలిపోయాయి. మాజీ మంత్రులు ధర్మాన ప్రసాదరావు, పేర్ని నాని తదితరులు వచ్చారు. ధర్మాన కోర్టు ఆవరణలోకి రాగా, పేర్ని నానిని గేటు లోపలికి అనుమతించలేదు. కోర్టుకు కొంతదూరంలోనే అన్ని వాహనాలనూ పోలీసులు ఆపేశారు. జగన్కు చెందిన రెండు వాహనాలనే లోపలికి అనుమతించారు.
కోర్టు ఆవరణలోనూ న్యాయవాదులు జగన్ను కలవడానికి పోటీపడ్డారు. పలువురు న్యాయవాదులు విజయవాడ నుంచి కోర్టుకు వచ్చారు. కేసులు లేని న్యాయవాదులూ కోర్టు లోపలికి వచ్చారు. కోర్టు హాలు నుంచి జగన్ బయటకు వచ్చినప్పుడూ తోపులాటలు జరిగాయి. జగన్ను కలవడానికి, కరచాలనం చేయడానికి, సెల్ఫీలు తీసుకోవడానికి న్యాయవాదులు పోటీపడ్డారు. పోలీసులు వారిని నియంత్రించలేకపోయారు. అనుచరులే జగన్ చుట్టూ నిలబడి బయటకు తీసుకెళ్లారు.
