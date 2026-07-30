ETV Bharat / state

జగన్‌ పర్యటనలో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల అత్యుత్సాహం - ఎయిర్‌పోర్టు లోపలికి వెళ్లే వాహనాలు అడ్డగింత

విశాఖ ఎయిర్‌పోర్టు బయటా, లోపల వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల నినాదాలు - చెన్నై-కోల్‌కతా జాతీయ రహదారిపై ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ - ఎయిర్‌పోర్టు లోపలికి వెళ్లే మార్గంలో వాహనాలు అడ్డుకుంటున్న వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు

YSRCP workers Halchal due to Jagan Srikakulam District Tour
YSRCP workers Halchal due to Jagan Srikakulam District Tour (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 12:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

YSRCP Workers Halchal at Jagan Srikakulam District Tour : జగన్‌ శ్రీకాకుళం జిల్లా పర్యటనలో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించారు. విశాఖపట్నం ఎయిర్‌పోర్టు బయటా, లోపల వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు నినాదాలు చేశారు. చెన్నై-కోల్‌కతా జాతీయ రహదారిపై, విమాననగరం వైపు నుంచి షీలానగర్‌ మార్గంలో ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ ఏర్పడింది. ఎయిర్‌పోర్టు లోపలికి వెళ్లే మార్గంలో వాహనాలను వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు అడ్డుకున్నారు.

వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్‌ శ్రీకాకుళం పర్యటన వేళ ప్రజలకు ట్రాఫిక్‌ కష్టాలు తప్పలేదు. జగన్ కాన్వాయ్ వెళ్తున్న మార్గంలో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించడంతో సాధారణ వాహనదారులు నానా ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఒకరి అంతిమయాత్ర సైతం ట్రాఫిక్‌లో చిక్కుకుపోవడం అందరినీ బాధించింది. విశాఖ ఎయిర్‌పోర్టులోనూ వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు హల్‌చల్‌ చేశాయి.

జగన్‌ పర్యటనలో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల అత్యుత్సాహం - ఎయిర్‌పోర్టు లోపలికి వెళ్లే వాహనాలు అడ్డగింత (ETV)

విమానాశ్రయ ప్రాంగణంలో డ్రమ్స్ వాయిస్తూ : వైఎస్ జగన్ పర్యటన వేళ విశాఖ ఎయిర్‌పోర్టులో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు రెచ్చిపోయారు. విమానాశ్రయ ప్రాంగణంలో డ్రమ్స్ వాయిస్తూ, పెద్దఎత్తున సీఎం, సీఎం అంటూ నినాదాలతో హోరెత్తించారు. వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల ఈ ఆందోళన, నినాదాల హోరు కారణంగా ఎయిర్‌పోర్టుకు వచ్చిన ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.

వీఐపీ లాంజ్ వద్ద స్థానిక నేత వాసుపల్లి గణేష్ ఆధ్వర్యంలో కార్యకర్తలు డ్రమ్స్ కొట్టి సందడి చేయడంతో ఎయిర్‌పోర్టు లోపల కొంత ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. పరిస్థితి అదుపు తప్పుతుండటం, ప్రయాణికుల అసౌకర్యం కలుగుతుండటంతో అప్రమత్తమైన భద్రతా సిబ్బంది వెంటనే రంగప్రవేశం చేశారు. వీఐపీ లాంజ్ వద్ద డ్రమ్స్ వాయిస్తున్న వారిని నిలువరించి, ఎయిర్‌పోర్టు నిబంధనల ప్రకారం ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొనేలా చర్యలు చేపట్టారు.

జగన్ కాన్వాయ్‌తో పాటు భారీ సంఖ్యలో వాహనాలు : జగన్‌ విశాఖపట్నం నుంచి రోడ్డు మార్గాన శ్రీకాకుళం బయలుదేరిన క్రమంలో ఉద్రిక్తత, ట్రాఫిక్ అంతరాయం చోటుచేసుకుంది. జగన్ కాన్వాయ్ వెళ్తున్న మార్గంలో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించడంతో సాధారణ వాహనదారులు అవస్థలు పడ్డారు. జగన్ కాన్వాయ్‌తో పాటు భారీ సంఖ్యలో వాహనాలు తరలిరావడం, దారి పొడవునా వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు రహదారులపైనే నినాదాలు చేయడంతో ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది. పార్టీ శ్రేణుల హడావుడితో చెన్నై-కోల్​కతా ప్రధాన రహదారిపై ట్రాఫిక్ స్తంభించిపోయింది. ఆఫీసులకు వెళ్లే వేళల్లో, అత్యవసర పనులపై రాకపోకలు సాగిస్తున్న ప్రయాణికులు, రోగులు ట్రాఫిక్ జామ్‌లో చిక్కుకుని తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.

ట్రాఫిక్ చిక్కుల్లో అంతిమయాత్ర : ఒకరి అంతిమయాత్ర సైతం ఈ ట్రాఫిక్​లో చిక్కుకుపోయింది. జగన్ పర్యటన నేపథ్యంలో విమాననగర్, ఎన్ఏడీ, షీలానగర్ తదితర ప్రధాన జంక్షన్ల మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. పెద్ద ఎత్తున వాహనాలు నిలిచిపోవడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. విమాననగర్ మార్గం నుంచి వస్తున్న అంతిమయాత్ర వాహనం భారీ ట్రాఫిక్ రద్దీలో పూర్తిగా చిక్కుకుపోయింది. వాహనం ముందుకు కదలలేక దాదాపు 20 నిమిషాలకు పైగా రోడ్డుపైనే నిలిచిపోవాల్సి వచ్చింది. కన్నవారిని కోల్పోయి, గుండె పగిలే దుఃఖంలో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులు చివరి మజిలీకి వెళ్లే మార్గంలోనూ ట్రాఫిక్ తిప్పలు పడటం చూసి కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు.

అయితే సీదిరి అప్పలరాజు కుమారుడు ఆరవ్‌ వర్మ చేసిన రోడ్డు ప్రమాదంలో గొర్రెల కాపరి దానయ్య మృతిచెందిన విషయం తెలిసిందే. కుమారుడిని కేసు నుంచి తప్పించేందుకు సాక్ష్యాలను తారుమారు చేశారంటూ అప్పలరాజుపైనా కేసు నమోదైంది. ఇటీవల పోలీసులు అయన్ను అరెస్ట్‌ చేయగా కోర్టు రిమాండ్‌ విధించింది. దీంతో అప్పలరాజును అంపోలు జైలుకు తరలించారు. తాజాగా సీదిరి అప్పలరాజుతో ములాఖత్‌ అయ్యేందుకు జగన్ శ్రీకాకుళంలోని అంపోలు జైలుకు వెళ్లారు.

రెచ్చిపోయిన వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు - జగన్‌ హెలికాప్టర్‌ వద్ద హల్​చల్, పోలీసులపై రాళ్లదాడి

ఎక్కడికి వెళ్లినా 'రప్పా రప్పా’నే - జగన్‌ అనంత పర్యటనలో రెచ్చిపోయిన వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు

TAGGED:

YSRCP WORKERS ON JAGAN TOUR
JAGAN SRIKAKULAM DISTRICT TOUR
YS JAGAN MEET SIDIRI APPALAJU
YS JAGAN AT AMPOLU PRISON
SRCP WORKERS HALCHAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.