జగన్ జన్మదినం వేళ వికృత చేష్టలు - నిండు గర్భిణీపై వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల దాడి
జగన్ పుట్టినరోజు వేడుకల్లో బాణసంచా కాల్చిన వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు - తమ ఇంటి వద్ద బాణసంచా కాల్చొద్దన్నందుకు సంధ్యారాణిపై దాడి - గర్భవతిని పరీక్షించి శిశువు కదలికలు లేవని చెప్పిన వైద్యులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 22, 2025 at 5:11 PM IST
YSRCP Leaders Attack Pregnant Woman : వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల దాష్టీకాలకు అడ్డూ అదుపు లేకుండా పోతుంది. ప్రజలు ఎన్నికల్లో ఛీ కొట్టినా సమాజం పదేపదే చీత్కరించుకుంటున్నా వారి వైఖరి మాత్రం మారడం లేదు. ఆవు చేలో మేస్తే దూడ గట్టున మేస్తుందా అన్న చందంగా పై నుంచి క్రింది క్యాడర్ వరకు అదే పరిస్థితి నెలకొంది. ఆదివారం వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి జన్మదినం సందర్భంగా ఆ పార్టీ కార్యకర్తలు రెచ్చిపోయారు. హద్దులు దాటి వికృత చేష్టలకు దిగారు.
తమ ఇంటికి దూరంగా బాణాసంచా కాల్చండి అని చెప్పినందుకు నిండు గర్భిణి కడుపుపై తన్నారు. ఆసుపత్రిలో బాధితురాలిని పరీక్షించిన వైద్యులు శిశువు కదలికలు లేవని చెప్పారు. మరోవైపు పల్నాడు జిల్లాలో జగన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఫ్లెక్సీల కారణంగా టీడీపీ కార్యకర్తలపై వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు దాడి చేశారు.
నిండు గర్భిణీపై వైఎస్సార్సీపీ నేతల దాడి : శ్రీసత్యసాయి జిల్లా తనకల్లు మండలం ముత్యాలవాండ్లపల్లిలో గర్భవతిపై వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు దాడి చేశారు. జగన్ జన్మదిన వేడుకల్లో భాగంగా వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు గ్రామంలో బాణసంచా కాలుస్తూ సంబరాలు చేసుకున్నారు. తమ ఇంటికి దూరంగా బాణసంచా కాల్చండని గర్భవతి సంధ్యారాణి చెప్పారు. దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు ఏడు నెలల గర్భవతిపై దాడి చేసి గాయపరిచారు.
వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త అజయ్ సంధ్యారాణి కడుపుపై తన్నడంతో ఆమె అస్వస్థతకు గురయ్యారు. కుటుంబ సభ్యులు బాధితురాలిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. గర్భవతిని పరీక్షించిన వైద్యులు శిశువు కదలికలు లేవని చెప్పినట్లు బాధితురాలు తెలిపారు. దాడి చేసిన వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సంధ్యారాణి కుటుంబ సభ్యులు కోరుతున్నారు.
"ఆదివారం రోజు జగన్ పుట్టినరోజని వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు గ్రామంలో కేక్ కట్టింగ్ చేశారు. బాణసంచా ఇంటికి దూరంగా కాల్చాలని చెప్పాం. కానీ వారు వినకుండా నాపై దాడికి దిగారు. ఇంట్లో మగవాళ్లు లేని సమయంలో మీదకు వచ్చి గొంతు పట్టుకొని గోడకు నెట్టారు. కడుపుతో ఉన్నానని చూడకుండా కాలితో నెట్టేశారు. వెంటనే అంబులెన్సుకు ఫోన్ చేశాం. తరువాత ఆసుపత్రికి వస్తే పరీక్షించిన వైద్యులు శిశువు కదలికలు లేవని చెప్పారు." - సంధ్యారాణి, బాధితురాలు
దాడులు చేస్తే చూస్తూ ఊరుకోం : తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలపై దాడులు చేస్తే చూస్తూ ఊరుకోబోమని కదిరి శాసనసభ్యుడు కందికుంట వెంకటప్రసాద్ వైఎస్సార్సీపీ నాయకులను హెచ్చరించారు. తనకల్లు మండలం ముత్యాల వాండ్లపల్లిలో గర్భిణి సంధ్యారాణిపై దాడి చేసిన వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త అజయ్ దేవ్పై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులను ఆదేశించారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బాధితురాలిని ఎమ్మెల్యే పరామర్శించారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి జన్మదిన వేడుకలలో మహిళపై వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త దాడి చేయడాన్ని ఆయన ఖండించారు. అధికారంలో ఉన్నందున సంయమనం పాటిస్తున్నామని, వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల తీరు మార్చుకోని పక్షంలో తగినరీతిలో బుద్ధి చెబుతామని హెచ్చరించారు.
టీడీపీ కార్యకర్తలపై వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు దాడి : మరోవైపు పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లి మండలం పాకాలపాడులో టీడీపీ కార్యకర్తలపై వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు దాడి చేశారు. జగన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా గ్రామంలో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ఫ్లెక్సీలను గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ధ్వంసం చేశారు. టీడీపీ కార్య కార్యకర్తలే ఫ్లెక్సీలను ధ్వంసం చేశారన్న అనుమానంతో వైఎస్సార్సీపీ మూకలు రెచ్చిపోయాయి. కర్రలతో దాడి చేయడంతో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అయితే వైఎస్సార్సీపీలోని మరోవర్గం కార్యకర్తలే ఫ్లెక్సీలను ధ్వంసం చేశారని టీడీపీ కార్యకర్తలు ఆరోపిస్తున్నారు. దాడికి పాల్పడిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
