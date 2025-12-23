గర్భిణిపై వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త దాడి - అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
నిందితుడిని జాతీయ రహదారిపై నడిపించుకుంటూ తీసుకెళ్లిన పోలీసులు - నిందితుడిని రిమాండ్కు పంపనున్నట్లు తెలిపిన డీఎస్పీ శివనారాయణస్వామి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 23, 2025 at 4:40 PM IST
YSRCP Worker Attacked on Pregnant Woman Activist Arrest in Kadiri at Sri Sathya Sai District : గర్భిణి కడుపుపై తన్ని, ఆమెను గాయపరిచిన నిందితుడిని పోలీసులు జాతీయ రహదారిపై నడిపించుకుంటూ తీసుకెళ్లారు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా ముత్యాలవాండ్లపల్లిలో గర్భిణిపై దాడి చేసిన వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త అజయ్దేవ్ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిందితుడిని పోలీసులు కదిరి పట్టణంలోని ప్రధాన వీధుల గుండా నడిపించుకుంటూ పీఎస్కు తీసుకెళ్లారు.
జగన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆదివారం ముత్యాలవాండ్లపల్లిలో వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ కార్యకర్తలు వీరంగం సృష్టించారు. గ్రామంలో కేకు కోసి, ప్రజల నివాసాల ముందు బాణసంచా కాలుస్తూ అరుపులు, కేకలతో హంగామా చేశారు. గ్రామానికి చెందిన 7 నెలల గర్భిణి సంధ్యారాణి ఇంటి వద్ద పదేపదే బాణసంచా కాల్చడంతో, శబ్దాలతో ఇబ్బందిగా ఉందని, పక్కకు వెళ్లి కాల్చుకోండని ఆమె చెప్పారు. దీంతో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు కోపంతో ఊగిపోయారు. ఆ పార్టీ కార్యకర్త అజయ్దేవ్ ఆమెపై దాడి చేశాడు. గర్భిణి అన్న కనికరం కూడా లేకుండా ఆమె జుట్టు పట్టుకుని లాగి, కడుపుపై కాలితో తన్ని గాయపరిచాడు.
గ్రామాలలో శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించేలా వ్యవహరించడం, గర్భవతిపై దాడి చేయడాన్ని పోలీసులు తీవ్రంగా పరిగణించారు. బాధితురాలు ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు మంగళవారం అజయ్దేవ్ను అరెస్టు చేశారు. నిందితుడిని కదిరిలోని ప్రధాన రహదారులపై నడిపించారు. మహిళలపై దాడి చేసే వారిని ఉపేక్షించేది లేదని, నిందితుడిని రిమాండ్కు పంపనున్నట్లు కదిరి డీఎస్పీ శివ నారాయణస్వామి తెలిపారు.
'శ్రీసత్యసాయి జిల్లా తనకల్లు మండలం ముత్యాలవాండ్లపల్లిలో మాజీ సీఎం జగన్ మోహన్రెడ్డి పుట్టినరోజు సందర్భంగా అదే గ్రామానికి చెందిన పుష్పాల అజయ్దేవ, వారి తండ్రి అంజన్నప్పతో పాటు మరికొంతమంది వారి ఇంటి వద్ద కేక్ కోసి, టపాకాయలు కాల్చుకుంటున్నారు. పక్క ఇంటిలో ఉన్న పుష్పాల సంధ్యారాణి అనే ఆమె నేను గర్భిణిని టపాసుల శబ్ధం ఎక్కువగా ఉంది. ఆపండి అని చెప్పింది. అజయ్దేవ, అంజన్నప్ప ఇద్దరు కూడా వారితో విచక్షణారహితంగా మాట్లాడారు. ఆమెను మెడ పట్టుకుని తోశారు. అజయ్దేవ అక్కడ ఉన్న కత్తితో ఆమెను చంపాలనే ఉద్దేశ్యంతో దాడి చేశాడు. ఆ దాడిలో ఆమె తప్పించుకుంది. గర్భిణి అని కూడా చూడకుండా ఆమె గర్భంపై కాలుతో తన్నడం జరిగింది. అతనిపై కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేశాం.' - శివనారాయణ స్వామి, డీఎస్పీ
వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల దాష్టీకాలకు అడ్డూ అదుపులేకుండా పోతుంది. ప్రజలు ఎన్నికల్లో ఛీ కొట్టినా సమాజం పదే పదే చీత్కరించుకుంటున్నా వారి వైఖరిలో మాత్రం మార్పు రావడం లేదు. పార్టీలో పై నుంచి క్రింది క్యాడర్ వరకు అదే పరిస్థితి నెలకొంది. ఆదివారం వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి జన్మదినం సందర్భంగా ఆ పార్టీ కార్యకర్తలు విచక్షణరహితంగా ప్రవర్తించారు. హద్దులు దాటి వికృత చేష్టలతో రెచ్చిపోయారు. తమ ఇంటికి దూరంగా బాణాసంచా కాల్చండి అని చెప్పినందుకు గర్భిణి కడుపు పై తన్నారు. ఆసుపత్రిలో బాధితురాలిని పరీక్షించిన వైద్యులు శిశువు కదలికలు లేవని చెప్పారు.
ఈ ఘటనపై కదిరి శాసనసభ్యుడు కందికుంట వెంకటప్రసాద్ స్పందించారు. తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలపై దాడులు చేస్తే చూస్తూ ఊరుకోబోమని వైఎస్సార్సీపీ నాయకులను ఆయన హెచ్చరించారు. తనకల్లు మండలం ముత్యాల వాండ్లపల్లిలో గర్భిణి సంధ్యారాణి పై దాడి చేసిన వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త అజయ్ దేవ్పై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన పోలీసులను ఆదేశించారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బాధితురాలిని ఎమ్మెల్యే పరామర్శించారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి జన్మదిన వేడుకలలో మహిళ పై వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త దాడి చేయడాన్ని ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు. అధికారంలో ఉన్నందున సంయమనం పాటిస్తున్నామని, వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల తీరు మార్చుకోని పక్షంలో తగిన రీతిలో బుద్ధి చెబుతామని ఆయన హెచ్చరించారు.
జగన్ జన్మదినం వేళ వికృత చేష్టలు - నిండు గర్భిణీపై వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల దాడి