మున్సిపల్ ఫలితాల్లో 'వైఎస్సార్సీపీ' ఖేల్ ఖతం - జగన్ సొంత ఇలాకాలోనూ తిరగని ఫ్యాన్
YSRCP Defeat in AP Municipal Results : సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో మునిగిన వైఎస్సార్సీపీ నావ ఇప్పుడు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మరింత లోతుకు కూరుకుపోయింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 8:16 AM IST|
Updated : November 4, 2026 at 8:56 AM IST
సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో మునిగిన వైఎస్సార్సీపీ నావ ఇప్పుడు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మరింత లోతుకు కూరుకుపోయింది. వైఎస్సార్సీపీకి కంచుకోటలు, తమకు బాగా బలముందని ఆ పార్టీ నేతలు చెప్పుకొనే నాలుగు ఉమ్మడి రాయలసీమ జిల్లాలతో పాటు, నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లోనూ ప్రభావం చూపలేకపోయింది. ఆ పార్టీ బలంగా ఉందనుకునే ఈ ఆరు ఉమ్మడి జిల్లాల్లో 17 మున్సిపాలిటీలు పోలింగ్కు ముందే కూటమికి ఏకగ్రీవమయ్యాయి. కూటమి పార్టీల్లో లుకలుకలు, అనైక్యత, సమన్వయం కుదరని అనంతపురం కార్పొరేషన్, నంద్యాల జిల్లాలోని నందికొట్కూరు, నాయుడుపేట మున్సిపాలిటీని కైవసం చేసుకోగలిగింది.
బేతంచర్లలో వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థి దూదేకుల దస్తగిరి 1492 ఓట్లతో విజయం సాధించారు. డోన్లో కూడా వైఎస్సార్సీపీ కొంతమేర ప్రభావం చూపగలిగింది. వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ సొంత ఇలాకాలోనూ ఆ పార్టీ దాదాపు బోర్డు తిప్పేసింది. వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో కడప కార్పొరేషన్ సహా, మిగిలిన మున్సిపాలిటీల్లోనూ గట్టిపోటీ కూడా ఇవ్వలేని దుస్థితిలోకి ఆ పార్టీ వెళ్లిపోయింది. జిల్లాలోని 279 మున్సిపల్ వార్డుల్లో వైఎస్సార్సీపీకి దక్కింది 7 మాత్రమే. పోలింగ్కు ముందే వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో ఆరు మున్సిపాలిటీలు కూటమికి ఏకగ్రీవమయ్యాయి. నగరపాలక సంస్థల పరిధిలో వైఎస్సార్సీపీ తుడిచిపెట్టుకుపోయింది.
ప్రభావం చూపలేదు : 2024 ఎన్నికల్లో ఓడించారనే కక్షనో, మరేంటో గానీ, రాష్ట్ర ప్రజల పట్ల జగన్ ఏ మాత్రం బాధ్యతగా వ్యవహరించడం లేదు. ఓడిన తర్వాత బెంగళూరుకే ప్యాలెస్కే పరిమితమై వారానికోసారి చుట్టపుచూపుగా వచ్చి వెళుతున్నారు. ఆ అహంకారధోరణే ఇప్పుడు కొంప ముంచిందని నాయకులు వాపోతున్నారు. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ 11 స్థానాల్లో గెలిచింది. ఆయా నియోజకవర్గాల్లో ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరిగిన మున్సిపాలిటీల్లోనూ ఆ పార్టీ ప్రభావం చూపలేకపోయింది. అప్పుడు దర్శిలో వైఎస్సార్సీపీ గెలిచినా, ఇప్పుడు దర్శి మున్సిపాలిటీలో ఆ పార్టీ జీరో అయింది.
జగన్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న పులివెందులతో పాటు, వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నంబర్-2గా చక్రం తిప్పిన పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పుంగనూరు, అధికారంలో ఉండగా ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలపై అడ్డగోలుగా మాట్లాడిన మాజీమంత్రి రోజా ప్రాతినిధ్యం వహించే నగరి లాంటి మున్సిపాలిటీలు పోలింగ్కు ముందే కూటమికి ఏకగ్రీవమైన 17 మున్సిపాలిటీల్లో ఉన్నాయి. 2021 మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడి దాదాపు 90 శాతం స్థానాలను కైవసం చేసుకున్న వైఎస్సార్సీపీ, ఇప్పుడు నగరపాలక సంస్థలు, మున్సిపాలిటీల్లోని డివిజన్లు/వార్డుల్లో 10 శాతం సీట్లనూ సాధించలేకపోయింది.
మరోవైపు పలు పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల్లో వైఎస్సార్సీపీ ఘోర పరాభవాన్ని మూటకట్టుకుంది. 22 పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల పరిధిలో ఆ పార్టీ కనీసం ఒక్క వార్డైనా గెలవలేకపోయింది. కూటమి ధాటికి కకావికలమైపోయింది. తమ కంచుకోటలుగా చెప్పుకున్న స్థానాల్లోనూ ప్రస్తుతం కనీసం ప్రాతినిధ్యమైనా లేకుండా వైఎస్సార్సీపీ కనుమరుగైపోయింది. పల్నాడు జిల్లాలోని పిడుగురాళ్లలో 43, గురజాలలో 23, దాచేపల్లిలో 28, ప్రకాశం జిల్లా దర్శిలో 28, వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో 52, కమలాపురంలో 23, అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటిలో 44 వార్డులు ఉండగా, ఆ స్థానాలన్నీ కూటమి పార్టీలకు ముందే ఏకగ్రీవాలయ్యాయి. అక్కడ వైఎస్సార్సీపీ పోటీకి ముందే చేతులెత్తేసింది.
ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరిలో మొత్తం 32 వార్డులుండగా, వాటిల్లో 30 కూటమి పార్టీలకు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. తాజాగా రెండు స్థానాలనూ టీడీపీయే కైవసం చేసుకుంది. మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి సొంత నియోజకవర్గమైన పుంగనూరులో 36 వార్డులకు 32 కూటమి పార్టీలకు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. 4 వార్డు స్థానాలకు ఇప్పుడు ఎన్నిక జరగ్గా వాటిల్లో మూడు చోట్ల టీడీపీ, ఒక చోట సీపీఐ విజయం సాధించాయి. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కుప్పంలో 32 వార్డులకు గాను ఒక్క స్థానమూ వైఎస్సార్సీపీకి దక్కలేదు. కొవ్వూరు, మండపేట, గొల్లప్రోలు, మాచర్ల, తాడిపత్రి, జమ్మలమడుగు, మైదుకూరు, గుత్తి, పెనుకొండ, మడకశిర, బద్వేలు, ఎర్రగుంట్లలోని వార్డు స్థానాల్లో వైఎస్సార్సీపీకి ఒక్కటీ దక్కలేదు.
అనంత కార్పొరేషన్లో ఉత్కంఠ - లీడ్లో వైఎస్సార్సీపీ మేయర్ అభ్యర్థి