స్థానిక సమరంలో వైఎస్సార్సీపీ విధ్వంసం - దర్శిలో పోలీసులపై దాడి
స్థానిక సంస్థలకు నామినేషన్ల ప్రక్రియలో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు వీరంగం సృష్టించారు. దర్శిలో నామినేషన్కు వందల మందితో ఆ పార్టీ శ్రేణులు రాగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు పోలీసులపై దాడికి పాల్పడ్డారు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 8:48 AM IST
AP Local Polls Violence : స్థానిక సమరాన్ని రణరంగంలా మార్చుతున్న వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు అలజడులకు అజ్యం పోస్తూ హింసకు తెరతీస్తున్నారు. నామినేషన్ వేయడానికి వెళ్తున్నామనే పేరుతో ఆ పార్టీ శ్రేణులు యుద్ధ వాతావరణాన్నే సృష్టిస్తున్నారు. ఎన్నికల్లో విధ్వంసమే లక్ష్యంగా గొడ్డలి పార్టీ నేతలు అడుగులు వేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆదివారం నాడు ప్రకాశం జిల్లా దర్శిలో పురపాలక సంఘ ఎన్నికల నామినేషన్లలో ఉద్రిక్తత తలెత్తింది.
శనివారం నాడు టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ నేతలు నామినేషన్ వేయడానికి ఒకేసారి రావడంతో ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు లాఠీఛార్జి చేసి, ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టారు. సమయం మించిపోవడంతో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు నామినేషన్లు వేయకుండానే వెనుదిరిగారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆదివారం నాడు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు దర్శి నియోజకవర్గంలోని ఐదు మండలాల నుంచి వందల మందిని కార్యకర్తల్ని సమీకరించారు. భారీ జెండాలు చేతబూనిన శ్రేణులు వెంటరాగా ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి వెన్నపూస వెంకట్రెడ్డి, 22 మంది వార్డు సభ్యులు ఒకేసారి ర్యాలీగా బయల్దేరారు. అరుపులు కేకలు వేస్తూ డీఎస్పీ కార్యాలయం వద్దకు చేరుకున్నారు.
ఈ క్రమంలోనే పోలీసులు బారికేడ్లు, ముళ్ల కంచె ఏర్పాటు చేసి అందరూ గుంపుగా వెళ్లరాదని అడ్డున్నారు. దీంతో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు బారికేడ్లు, ముళ్ల కంచెలను పక్కకు నెట్టి పోలీసులపై తిరగబడ్డారు. వెంట తెచ్చుకున్న జెండా కర్రలతో దాడి చేయడంతో దర్శి ఎస్సై ఏడుకొండలు తలకు తీవ్ర గాయమైంది. మహిళా కానిస్టేబుల్ నాగలక్ష్మికి సైతం కాలికి తీవ్ర గాయమైంది. వెంటనే పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేసి, గుంపును చెదరగొట్టారు.
High Tension in Darsi : నామినేషన్ వేయడానికి వందల మందితో వస్తారా? మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు వస్తే అనుమతించేది లేదని అడిషనల్ ఎస్పీ యుగంధర్ తేల్చి చెప్పారు. వారి నామినేషన్ పత్రాలు వారే చించుకొని పోలీసులపై నెపం మోపుతున్నారని చెప్పారు. దీంతో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు, నేతలు రోడ్డుపై బైఠాయించారు. నామినేషన్ వేసేందుకు పోలీసులు అనుమతించాలని నినదించారు. ర్యాలీగా వచ్చిన కార్యకర్తలను వెనక్కి పంపిస్తేనే అనుమతిస్తామని డీఎస్పీ బాలమురళీకృష్ణ కూడా స్పష్టం చేశారు. నామినేషన్ దాఖలు చేసే వారి కోసం ప్రత్యేక బస్సు ఏర్పాటు చేశామని, అందులో తీసుకువెళ్తామన్నారు.
అయినా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు వినకుండా కార్యకర్తలతో కలిసే వెళ్తామని నినాదాలు చేస్తూ నామినేషన్ కేంద్రం వైపు దూసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో పోలీసులు మరోసారి లాఠీఛార్జ్ చేసి వారిని చెదరగొట్టారు. ఈలోగా సమయం ముగియడంతో వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్పర్సన్, కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులు నామినేషన్ వేయకుండానే వెనుదిరిగారు. గాయపడిన ఎస్సై ఏడుకొండలు ఫిర్యాదు మేరకు వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి వెన్నపూస వెంకట్రెడ్డితోపాటు మొత్తం 10 మందిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
మరోవైపు మార్కాపురం జిల్లా కనిగిరి మున్సిపాలిటీలో టీడీపీ నేతలు తమ పార్టీ అభ్యర్థుల నామినేషన్ పేపర్లను చించివేశారంటూ వైఎస్సార్సీపీ నియోజకవర్గ కన్వీనర్ దద్దాల నారాయణ, జడ్పీటీసీ మాజీ సభ్యుడు వై.ఎం.ప్రసాద్రెడ్డి, ఛైర్మన్ అభ్యర్థి పులి శాంతి నామినేషన్ల స్వీకరణ కేంద్రం వద్ద ఆందోళనకు దిగారు. ఎన్నికల సిబ్బంది సైతం వారికి సహకరిస్తున్నారని ఆరోపించారు. 144 సెక్షన్ అమల్లో ఉన్నందున గుంపులుగా ఉండొద్దన్న పోలీసులతో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఘర్షణకు దిగారు. వారికి మద్దతుగా ఆ పార్టీ శ్రేణులు నినాదాలు చేయడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది.
AP Local Body Elections 2026 : వెంటనే పోలీసులు లాఠీలు ఝళిపించి వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులను చెదరగొట్టారు. తన తల్లితో పాటు మరికొందరి అభ్యర్థుల నామినేషన్ పత్రాలను టీడీపీ నేతలు లాక్కొని చించేశారని ఛైర్మన్ అభ్యర్థి పులి శాంతి వాపోయారు. అలాంటప్పుడు ఎన్నికలు ఎందుకని కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. నామినేషన్ దాఖలుకు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరినా సమయం మించిపోవడంతో పోలీసులు వారిని అక్కడి నుంచి పంపేశారు.
చిత్తూరు జిల్లా నగరిలో నామినేషన్ ప్రక్రియ చివరి దశలో పాత కక్షలు భగ్గుమన్నాయి. ఇటీవల వైఎస్సార్సీపీ నేత, నగరి మున్సిపల్ మాజీ ఛైర్మన్ కె.జె.కుమార్ తన అనుచరులతో తెలుగుదేశంలో చేరారు. ఆ పార్టీ తరఫున కుమార్ కుటుంబసభ్యులు కసింమిట్ట సచివాలయంలో ఆదివారం మధ్యాహ్నం నామినేషన్ వేశారు. అనంతరం వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థిని తామర సెల్విని టీడీపీ నేతలు అడ్డుకున్నారు. దీనిపై మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ నేత రోజా వచ్చి కేంద్రం వద్దనున్న పోలీసులను నిలదీశారు. ఈ క్రమంలో రెండు వర్గాలూ ఘర్షణ పడ్డాయి. పోలీసులు వారిని చెదరగొట్టి నామినేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేశారు. ఈ ఘటనలో టీడీపీకి చెందిన రాము, విజయభాస్కర్, వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన మహేశ్వరన్కు గాయాలయ్యాయి.
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స్థానిక సమరంలో వైఎస్సార్సీపీ విధ్వంసం - నామినేషన్ల ప్రక్రియ వేళ పలుచోట్ల తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు