లైసెన్స్డ్ ఆయుధాలతో వస్తే తప్పేంటి? - అంతర్రాష్ట్ర గూండాలపై వైఎస్సార్సీపీ వాదన
రాయచోటిలో సంచలనం రేపిన, వైఎస్సార్సీపీ కిరాయికి తెచ్చిన అంతర్రాష్ట్ర ముఠాల వ్యవహారంపై ఆందోళన నెలకొంది. కానీ వైఎస్సార్సీపీ మాత్రం అదేమీ పెద్ద విషయం కాదనట్లు చెబుతోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 8:18 PM IST
YSRCP on Interstate Gangs : అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటిలో సంచలనం రేపిన, వైఎస్సార్సీపీ కిరాయికి తెచ్చిన అంతర్రాష్ట్ర ముఠాల వ్యవహారంపై ఆందోళన నెలకొంది. అయితే ఆ పార్టీ మాత్రం అదేమీ పెద్ద విషయం కాదనట్లు చెబుతోంది. సెక్యూరిటీకి వచ్చిన వారిని అకారణంగా కేసుల్లో ఇరికించి జైలుకు పంపారని ఒకటే గగ్గోలు పెడుతోంది. ప్రశాంత రాయచోటిలో ఇలాంటి ఆకృత్యాలు తప్పేమీ కాదనట్లు వైఎస్సార్సీపీ వర్గాలు వాదిస్తుండటం గమనార్హం.
కేసుల్లో ఇరికించారని వాదన : ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కిరాయికి ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీని ఎన్నికల వేళ అనుమతులు లేకుండా తెచ్చే సంస్కృతికి వైఎస్సార్సీపీ నేతలు తెరతీశారు. కానీ నేడు పోలీసుల చర్యలపై విరుచుకుపడటం తీవ్ర విమర్శలకు దారితీస్తోంది. రాయచోటి, పుంగనూరు, తిరుపతి ఘటనలు ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేసినా, నేరాలకు పాల్పడినవారిపై చర్యలు తీసుకున్న పోలీసులను విమర్శించడమేంటని సర్వత్రా ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. లైసెన్స్ కలిగిన ఆయుధాలతో బయటవ్యక్తులు వస్తే తప్పేమిటని వాదించడం విడ్డూరం.
పట్టుబడిన రౌడీమూకల మాటేంటి? : రాయచోటి పురపాలక నామినేషన్ల సమయంలో జరిగిన ఘటనల్లో రౌడీమూకలు హల్చల్ చేశారు. వీరంతా నేతల కనుసన్నల్లో మెలిగేవారనే చెప్పొచ్చు. నేరాలు చేయడంలో ఆరితేరినట్లు పోలీసులు గుర్తించిన ఈ మూకలను జిల్లాకు తేవడం వెనుక ఉన్న కుట్ర కోణాన్ని సమర్థించుకోవడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
అరువుకొచ్చి, ఇరుక్కుపోయి : జిల్లాలో జరిగిన రెండు, మూడు ఘటనల్లో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఎన్నికల గీత దాటి ఇతర రాష్ట్రాల బౌన్సర్లు, రౌడీలను అరువుకు తెచ్చారు. లైసెన్స్డ్ ఆయుధాలతో ఆయా ముఠాలు వస్తే క్రిమినల్ కేసుల్లో ఇరికించారని వాపోతున్న వైఎస్సార్సీపీ నేతల తీరుపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. వారిచ్చిన కిరాయికి ఆశపడి వచ్చి పోలీసులకు పట్టుబడి జైలుపాలయ్యారు. వైఎస్సార్సీపీ నిర్వాకంతో ఇలా జరగడం చర్చనీయాంశమైంది.
ఇక తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరిలోనైతే ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ అవతారమెత్తిన విశ్రాంత సైనికులు వైఎస్సార్సీపీ నేతల ప్రలోభాలతో కేసుల్లో కూరుకుపోవడం గమనార్హం. ఇన్ని అక్రమాలకు పాల్పడిందికాక అదేమీ తప్పుకాదన్నట్లు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు బుకాయించడం ఆ పార్టీ నైజాన్ని తేటతెల్లం చేస్తోంది.
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