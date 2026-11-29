తొలి దశ పల్లె పోరు - అతి ధీమాతో కొన్నిచోట్ల కూటమికి ప్రతికూల ఫలితాలు
AP First Phase Panchayat Results: తొలి దశ పల్లె పోరులో అతి ధీమాతో కొన్నిచోట్ల కూటమి విజయానికి దూరమైంది. మున్సిపల్, మండల, జడ్పీ ఎన్నికల నుంచి గుణపాఠం నేర్వకపోవడం కూడా ఇందుకు తోడైంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 10:48 AM IST
ఏపీలో తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కూటమి విజయదుందుభి మోగించింది. ఈ విజయానికి ప్రధాన కారణం రెండున్నరేళ్లలో రాష్ట్రమంతటా జరిగిన అభివృద్ధి పనులు. అధికార పార్టీ నాయకులను సర్పంచ్లుగా గెలిపిస్తే గ్రామాల్లోనూ అభివృద్ధి ఊపందుకుంటుందనే విశ్వాసం గెలుపు మంత్రమైంది. ప్రతి ఎన్నికలోనూ కూటమి గెలుస్తుండటంతో కేడర్ సైతం అదే ఉత్సాహంతో పని చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 50 నియోజకవర్గాల్లో తొలి విడత 3249 పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు జరగ్గా 39 నియోజకవర్గాల్లో కూటమి మద్దతుదారులే అత్యధిక పంచాయతీలను కైవసం చేసుకున్నారు.
కానీ 11 నియోజకవర్గాల పరిధిలో కూటమి అభ్యర్థులు బాగా గెలిచినా ప్రత్యర్థి పార్టీ సైతం పోటీ ఇవ్వడం చర్చనీయాంశమవుతోంది. ఇందుకు ఎమ్మెల్యేలు, ఇతర నాయకుల స్వయంకృత అపరాధాలే కారణం. గెలుపు మనదేనన్న అతి ధీమా, మరికొన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఎమ్మెల్యేల వైఖరి సరిగా లేకపోవడం, కూటమి పార్టీల మధ్య సమన్వయలోపం, స్థానికంగా పట్టున్న నేతలు రెబల్స్ను బరిలో దింపడం ప్రత్యర్థి పార్టీ విజయానికి బాటలు వేశాయి.
కూటమి అపరాధాలే కారణం: ఎనిమిది జిల్లాల్లో 50 నుంచి 60 శాతం స్థానాల్లో మాత్రమే గెలవడానికి కూటమి చేసుకున్న అపరాధాలే ప్రధాన కారణం. ప్రజల్లో ఉన్న సానుకూల భావనను కొన్ని చోట్ల ఓటుగా మలచుకోలేకపోయారు. రెండు నెలలుగా కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలు, మండల, జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికలు ఇలా అన్నింటిలోనూ గెలవడంతో కొన్నిచోట్ల కూటమి నాయకుల్లో ధీమా పెరిగిపోయింది. గెలుపు తమదేలే అన్న భావనతో కొంత నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారు.
శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని ఓ నియోజకవర్గంలో 16 పంచాయతీలకు ఎన్నికలు జరగగా 10 వైఎస్సార్సీపీ గెలుచుకుంది. ఇక్కడ అతి ధీమాతో పాటు అభ్యర్థుల ఎంపికలో లోపాలూ కూటమి పరాజయానికి కారణమయ్యాయి. నిత్యం ప్రజల్లో ఉన్నవారిని కాకుండా నాయకుల వెంట తిరిగే వారిని ఎంపిక చేయడంతో సమస్యలు తలెత్తాయి. ఒకటి రెండు పంచాయతీల్లో ముఖ్యనేతలు వచ్చి ప్రచారం చేస్తే గెలిచే అవకాశం ఉన్నా పట్టించుకోకపోవడంతో ఓటమి తప్పలేదు.
చిత్తూరు జిల్లాలోని ఒక కీలక నియోజకవర్గంలో ఎన్నికల బాధ్యతలు తీసుకున్న నాయకుల అతి విశ్వాసం, అభ్యర్థుల ఎంపికలో లోపాలు ప్రత్యర్థి పార్టీ పుంజుకోవడానికి అవకాశమిచ్చాయి. ఇలా దాదాపు 11 నియోజకవర్గాల్లో అక్కడి ఎమ్మెల్యేల తీరుతో ఎక్కువ పంచాయతీలను కూటమి కోల్పోయింది. మున్సిపల్, మండల పరిషత్ ఎన్నికల్లో ఆ నియోజకవర్గాల్లో ఇలాంటి ఫలితాలే కనిపించినా వారు తీరు మార్చుకోలేదు. దీంతో అక్కడక్కడా మళ్లీ ప్రతికూల ఫలితాలే ఎదురయ్యాయి.
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