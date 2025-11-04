ETV Bharat / state

వాస్తవంగా ఏం జరిగిందో తెలియదు - వైఎస్సార్సీపీ ఇచ్చిన స్క్రిప్టే చదివాను: యాంకర్​ శ్యామల

బస్సు ప్రమాదానికి దారితీసిన పరిస్థితులపై అవాస్తవాలు ప్రచారం -పలువురికి నోటీసులు- వైఎస్సార్సీపీ అధికార ప్రతినిధులు ఆరే శ్యామల, కారుమూరి వెంకటరెడ్డి సహా పలువురిని విచారించిన పోలీసులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 12:45 PM IST

YSRCP Spokesperson Shyamala Attendance Before Police Enquiry : కర్నూలు బస్సు ప్రమాద దుర్ఘటనకు అసలు కారణాలు తనకు తెలియవని వైఎస్సార్సీపీ ప్రతినిధులు ఇచ్చిన స్క్రిప్టే చదివానని ఆ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి శ్యామల తేల్చిచెప్పారు. బస్సు ప్రమాదానికి దారితీసిన పరిస్థితులపై అవాస్తవాలు ప్రచారం చేస్తున్నారన్న కారణంతో కర్నూలు తాలూకా అర్బన్‌ పోలీసు స్టేషన్లో 27 మందిపై గత నెల 30న కేసు నమోదైన విషయం తెలిసిందే. వారిలో పలువురికి నోటీసులు పంపగా వైఎస్సార్సీపీ అధికార ప్రతినిధులు ఆరే శ్యామల, కారుమూరి వెంకటరెడ్డి, రాయలసీమ యునైటెడ్‌ ఫోర్స్‌ ప్రతినిధి టి.నాగార్జునరెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ అభిమాని నవీన్, సీవీ రెడ్డిలను పోలీసులు సోమవారం విచారించారు. యాంకర్​ శ్యామలను గంటన్నరపాటు విచారించారు.

పోలీసుల విచారణ- శ్యామల సమాధానాలు : ప్రమాదానికి ముందు శివశంకర్, అతడి మిత్రుడు ఎర్రిస్వామిలు బెల్టు దుకాణంలోని మద్యం తాగారని ఎవరు చెప్పారు? అని పోలీసులు ప్రశ్నించగా దానికి తగిన ఆధారాలున్నాయా? ఉంటే చూపాలంటూ పలు ప్రశ్నలు అడిగేసరికి ఆమె నీళ్లు నమిలారు. కర్నూలు డీఎస్పీ బాబూప్రసాద్‌ ఆధ్వర్యంలో పలువురు సీఐలు, మహిళా ఎస్సై సమక్షంలో ఆమెను ప్రశ్నించారు. అవాస్తవాలు ఎందుకు ప్రచారం చేశారని అడగ్గా వైఎస్సార్సీపీ అధికార ప్రతినిధి కావడంతో వారిచ్చిన స్క్రిప్ట్‌ ఆధారంగానే పార్టీ ఆదేశాల మేరకు చదివానని వెల్లడించినట్లు తెలిసింది.

లోపల ఒకలా - బయటకు వచ్చి మరోలా వ్యాఖ్యలు : విచారణ అనంతరం బయటకు వచ్చిన శ్యామల మీడియాతో మాట్లాడుతూ నాడు తాడేపల్లి వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో తాను వైఎస్సార్సీపీ అధికార ప్రతినిధిగా పది ప్రశ్నలు అడిగానని, వాటిలో తప్పేముందని ప్రశ్నించారు. ఆ ప్రశ్నలకు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు సమాధానం చెప్పకుండా కేసులు పెట్టడమేంటన్నారు. ఎన్ని కేసులు పెట్టినా, విచారణల పేరుతో ఎన్నిసార్లు తిప్పినా తన పోరాటం ఆపనని శ్యామల చెప్పారు. అయితే, పోలీసు విచారణ నిమిత్తం శ్యామల, కారుమూరి వెంకటరెడ్డి తదితరులు కర్నూలు డీఎస్పీ కార్యాలయానికి రాగా, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు కాటసాని రాంభూపాల్‌రెడ్డి, ఎస్వీ మోహన్‌రెడ్డి, పలువురు వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు వారివెంట వచ్చి హడావుడి చేశారు. చలో కర్నూలు పేరుతో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలతో కలిసి రావడంతో ఆ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్‌ ఇబ్బందులు తలెత్తాయని పోలీలీసులు వివరించారు.

బస్సు ప్రమాదం మిగిల్చిన విషాదం- శోకసంద్రంలో కుటుంబాలు

కర్నూలు జిల్లా చిన్నటేకూరు వద్ద అక్టోబర్​ 24న తెల్లవారుజామున చోటు చేసుకున్న ఘోర బస్సు ప్రమాదం రాష్ట్రాన్ని విషాదంలో ముంచింది. హైదరాబాద్‌ నుంచి బెంగళూరుకు వెళ్తున్న వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్‌ ప్రైవేట్‌ బస్సును (నంబర్‌ DD01 N9490) బైక్‌ ఢీకొట్టడంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. క్షణాల్లోనే మంటలు బస్సు మొత్తాన్ని చుట్టుముట్టాయి. ప్రయాణికులు గాఢనిద్రలో ఉండటంతో తేరుకునేలోపే బస్సు దగ్ధమైపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో 19మంది సజీవ దహనమయ్యారు. మృతులను గుర్తించడానికి రెండు,మూడు రోజుల సమయం పట్టిన సంగతి తెలసిందే. ఈ రోడ్డు ప్రమాద ఘటనపై వైఎస్సార్సీపీ అసత్య ప్రచారాలు చేసిన సంగతి విధితమే.

కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం - ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి

