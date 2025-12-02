ETV Bharat / state

‘ఆయుష్‌’లో సగానికి పైగా ఖాళీలు - ప్రజలకు దూరంగా సేవలు

వేధిస్తున్న సిబ్బంది కొరత - కేటాయించిన నిధులు వెచ్చిస్తేనే అందుబాటులోకి సేవలు

YSRCP Regime Neglected AYUSH Hopsitals
Representative image of ayush centre conditions (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 2:27 PM IST

2 Min Read
YSRCP Regime Neglected AYUSH Hopsitals : వైద్యసేవల్లో ఎంతో కీలకమైన ఆయుష్‌ విభాగంలో పరిస్థితి గాడి తప్పింది. సగానికిపైగా పోస్టులు ఖాళీగా ఉండడంతో ఆయుర్వేదం, నేచురోపతి, యునాని, సిద్ధ, హోమియోపతి, యోగ సేవలు ప్రజలకు చేరువ కావడం లేదనే ఆరోపణలున్నాయి. వైద్యశాలలు, డిస్పెన్సరీల ద్వారా వైద్య సేవలు సమర్థంగా అందడంలేదు. వైద్య కళాశాలల్లోని విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య కల్లగానే మిగులుతోంది.

గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఈ శాఖను పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసింది. రాష్ట్ర వాటా నిధులైనా ఇవ్వక, ఖాళీలు భర్తీ చేయక వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేసింది. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించేలా విశాఖలో యోగాంధ్ర నిర్వహించింది. బడ్జెట్‌లో రూ.165 కోట్ల మంజూరుకు ఆమోదం తెలిపింది. రూ.వందల కోట్లతో కీలక ప్రాజెక్టులకు ప్రణాళికలు రూపొందించింది. దీంతోపాటు కొన్ని పోస్టుల భర్తీకి చర్యలు చేపట్టడంతో ఇన్నాళ్లూ నిస్తేజంగా ఉన్న ఆయుష్‌కు కొత్త ఊపిరులూదినట్లయింది.

రాష్ట్రంలో ఆయుష్‌ శాఖ పరిధిలో ఎనిమిది ఆసుపత్రులు, నాలుగు కళాశాలలు, 737 డిస్పెన్సరీలు ఉన్నాయి. ఆయుర్వేదిక్‌ ఆసుపత్రులకు ఏటా సుమారు 1.60 లక్షల మంది అవుట్‌ పేషెంట్లు, 15,000 మందికిపైగా ఇన్‌పేషెంట్లు సేవలు పొందుతుంటారు. హోమియోపతి ఆసుపత్రుల్లో 2 లక్షలకు పైగా ఓపీ, 2,000 వరకు ఐపీ నేచురోపతి వైద్యశాలల్లో 50,000కు పైగా ఓపీ ఉంటోంది. ఈ వైద్యంపై నమ్మకం ఉన్న రోగులంతా సరైన సిబ్బంది లేక, సేవలు అందక ప్రైవేట్‌ వైద్యశాలలను ఆశ్రయిస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది.

ఏళ్లు గడుస్తున్నా ఎక్కడి పనులు అక్కడే

  • 2014-15లో మంజూరైన కాకినాడ 50 పడకల ఆసుపత్రి పనులు 90 శాతం జరిగినట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.
  • 2016-17లో మంజూరైన విశాఖలోని 50 పడకల ఆయుష్‌ ఆసుపత్రి పనులు 80 శాతం పూర్తయ్యాయి
  • విశాఖలో 2016-17లో మంజూరు చేసిన నేచురోపతి కళాశాల పనులు 50 శాతమే జరిగాయి.
  • 2016-17లో మంజూరైన విశాఖలోని ఆయుర్వేద ఫార్మసీ, డ్రగ్‌ టెస్టింగ్‌ లేబొరేటరీ పనులతోపాటు నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లిలోని ఆయుర్వేద మినీ ఆసుపత్రి నిర్మాణాలను పూర్తిచేయాల్సి ఉంది. ఇవన్నీ కొలిక్కివస్తే సేవలు మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది.

ఆర్థిక సాయానికి కేంద్ర ఆంగీకారం : ఆయుష్‌ విభాగంలో సగానికిపైగా (59.83 శాతం) పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ప్రధాన కార్యాలయంలో 31 పోస్టులు, ఆర్డీడీ కార్యాలయంలో 37, ఆయుష్‌ కళాశాలల్లో 186, ఆసుపత్రుల్లో 154, డిస్పెన్సరీల్లో 1,095 పోస్టులు ఖాళీగా ఉండడం వల్ల సేవల్లో లోపాలు తప్పడం లేదు. ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తేనే పరిస్థితి కుదుటపడే అవకాశం ఉంది. ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పంద పద్ధతిలో వివిధ కేటగిరీల్లో 107 పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం ప్రకటన జారీచేసింది. కళాశాలల్లో 140 పోస్టులు భర్తీకి ప్రతిపాదనలు సిద్ధమయ్యాయి. డిస్పెన్సరీల్లో 300 పోస్టుల భర్తీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తుంటే ఏడాదిపాటు ఆర్థిక ఊతం ఇచ్చేందుకు కేంద్రం అంగీకరించినట్లు సమాచారం.

గత ఐదేళ్ల నిస్తేజానికి కదలికలు : కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక నిధుల మంజూరుతో ఆయుష్‌ సేవలకు ఊపొచ్చింది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆసుపత్రుల అభివృద్ధికి రూ.102.43 కోట్లు, కళాశాలల, బోధనాసుపత్రుల అభివృద్ధికి రూ.39.73 కోట్లు, వెల్‌నెస్‌ సెంటర్లు, ఐటీ, హెచ్‌ఆర్, ప్రత్యేక క్లినిక్‌లకు రూ.16.86 కోట్లు పరిపాలన ఖర్చులకు రూ.6.62 కోట్లు వెచ్చించేలా ప్రణాళికలు రూపొందించారు. దీంతో గత ఐదేళ్లూ నిస్తేజంగా ఉన్న శాఖలో కదలిక వచ్చినట్లయింది.

