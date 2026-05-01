నాకేం తెలీదు - అంతా వాళ్లే చేశారు - సిట్​ విచారణలో రాజ్​ కెసిరెడ్డి

విజయవాడలోని సిట్‌ కార్యాలయంలో విచారణకు హాజరైన రాజ్‌ కెసిరెడ్డి - మద్యం రవాణా అవకతవకల కేసులో కీలక నిందితుడు - రూ.400 కోట్ల మేర ప్రభుత్వ ఖజనాకు నష్టం వాటిల్లిందని సిట్‌ ప్రాథమిక నిర్ధరణ

YSRCP Kesireddy In SIT
YSRCP Kesireddy In SIT (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 10:30 AM IST

YSRCP Raj Kesireddy In SIT : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో డిపోల నుంచి దుకాణాలకు మద్యం రవాణా చేసే కాంట్రాక్టు కుంభకోణంలో నిందితుడు ఈశ్వర్‌కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డితో ఆర్థిక లావాదేవీలు, వ్యాపార సంబంధాలున్నాయని రాజ్‌ కెసిరెడ్డి సిట్‌ విచారణలో అంగీకరించారు. అయితే ఆ లావాదేవీలకు, మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టుకు ఎలాంటి సంబంధమూ లేదని బుకాయించినట్లు తెలిసింది. అప్పటి APSBCL అధికారులే ఈ కుంభకోణంలో కీలక పాత్రధారులని, వారినే ప్రశ్నించాలని సూచించినట్లు తెలిసింది.

కమిటీ ద్వారా మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టు : హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు రాజ్‌ కెసిరెడ్డి గురువారం విజయవాడలోని సిట్‌ కార్యాలయంలో విచారణకు హాజరయ్యారు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకూ దాదాపు 5 గంటలపాటు ఆయన్ను అధికారులు విచారించారు. అతన్ని వందకు పైగా ప్రశ్నలు అడిగినప్పటికీ, వాటన్నింటికీ అతను దాటవేసేలా సమాధానం ఇచ్చాడు. జిల్లా స్థాయిలో జాయింట్‌ కలెక్టర్ల నేతృత్వంలోని కమిటీ ద్వారా ఖరారయ్యే మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టును రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎందుకు కేంద్రీకృతం చేశారని అడగ్గా ఆ నిర్ణయాలతో తనకేం సంబంధమని రాజ్‌ కెసిరెడ్డి ఎదురు ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం.

నాకేం తెలీదు - అంతా వాళ్లే చేశారు - సిట్​ విచారణలో రాజ్​ కెసిరెడ్డి (ETV Bharat)

మద్యం కేసు రవాణా వ్యయం రూ.13 నుంచి రూ.34 పెంపు : మీ ఆదేశాలతోనే APSBCL అధికారులు మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టును రాష్ట్ర స్థాయిలో కేంద్రీకృతం చేశారు కదా! అని అడగ్గా తానేమీ అలాంటి ఆదేశాలివ్వలేదని చెప్పినట్లు తెలిసింది. రాష్ట్ర స్థాయిలో కాంట్రాక్టు దక్కించుకున్న సిగ్మా లాజిస్టిక్స్‌ను తెర వెనక నుంచి మీరే నడిపించారా అని అడగ్గా ఆ సంస్థ తనది కాదని జవాబిచ్చినట్లు తెలిసింది. ఒక్కో మద్యం కేసు రవాణా వ్యయాన్ని 13 రూపాయల నుంచి 34 రూపాయలకు పెంచుతూ ఎందుకు కాంట్రాక్టు కట్టబెట్టారని అడగ్గా అవన్నీ APSBCL అధికారులనే అడగాలని సమాధానమిచ్చినట్లు సమాచారం. ఈ నెల 4న మరోసారి విచారణకు రావాలంటూ సిట్‌ అధికారులు రాజ్‌ కెసిరెడ్డికి నోటీసులిచ్చారు.

సరకు రవాణా చేసే కాంట్రాక్టులో వాసుదేవరెడ్డిది కీలకపాత్ర : మరోవైపు మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టు కుంభకోణం కేసులో ఏపీ బెవరేజెస్‌ కార్పొరేషన్‌ మాజీ ఎండీ వాసుదేవరెడ్డికి కోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఈ కేసులో ముందస్తు బెయిల్‌ మంజూరు చేయాలని దాఖలుచేసిన పిటిషన్‌ విజయవాడలోని ఏడో ఏడీజే కోర్టు డిస్మిస్‌ చేసింది. గత వారం రెండు వర్గాల వాదనలు పూర్తికాగా గురువారం వాసుదేవరెడ్డి పిటిషన్‌ను తోసిపుచ్చుతూ న్యాయాధికారి తీర్పు వెలువరించారు. ఈ కేసులో ఇటీవల వాసుదేవరెడ్డికి బెయిల్‌ వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో అరెస్టు కాకుండా ఉండేందుకు పిటిషన్‌ వేశారు. డిపోల నుంచి మద్యం దుకాణాలకు సరకు రవాణా చేసే కాంట్రాక్టును కేంద్రీకృతం చేసి వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు అనుకూలంగా మార్చడంలో వాసుదేవరెడ్డి కీలకపాత్ర పోషించారని సిట్‌ తరఫు న్యాయవాది వాదించారు. దీనివల్ల 200 కోట్ల నుంచి 400 కోట్ల రూపాయల వరకు కొల్లగొట్టారన్నారు. కేసు విచారణలో ఉండగా నిందితుడికి ముందస్తు బెయిల్‌ ఇవ్వొద్దని కోరారు.

