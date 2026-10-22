కడప జిల్లాలో ఉద్రికత్త - వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ అవినాష్రెడ్డి అరెస్టు
MP YS Avinash Reddy Arrest: కడప వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయంలో మకాం వేసిన ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి , రవీంద్రనాథ్ రెడ్డితో పాటు పలువురు నేతలను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 12:40 PM IST
MP YS Avinash Reddy Arrest : ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు రెండోరోజూ గురువారం నామినేషన్ల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. కడప జిల్లాలో ఇవాళ కూడా ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. బుధవారం కడప జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయానికి ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డితో పాటు ర్యాలీగా వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు పోలీసులపై రాళ్లదాడి చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు.
ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ అవినాష్రెడ్డితో పాటు మాజీ మంత్రి అంజాద్ బాషా, మాజీ ఎమ్మెల్యే రవీంద్రనాథ్రెడ్డి, మాజీ మేయర్ పాకా సురేశ్ తదితరులను కడపలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం పులివెందులలోని అవినాష్రెడ్డి నివాసానికి తరలించారు. అక్కడే గృహ నిర్బంధం చేశారు. చాపాడులో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేయకుండా టీడీపీ శ్రేణులు అడ్డుకున్నాయి. నామినేషన్ పత్రాలు చించివేశారు. నామినేషన్ల సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా పోలీసులు బందోబస్తు పెంచారు.
రోడ్డుపై వైఎస్సార్సీపీ నేతల బైఠాయింపు: జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గం పెద్దముడియం మండలం గుండ్లకుంట గ్రామంలో రోడ్డుపై వాహనాలు అడ్డంగా పెట్టడంతో నామినేషన్లు వేసేందుకు పార్టీ శ్రేణులతో కలిసి వెళ్తున్న ఎమ్మెల్సీ రామసుబ్బారెడ్డి, ఆయన సతీమణి ఇందిరమ్మ రోడ్డుపై బైఠాయించారు.
మరోవైపు ఒంటిమిట్టలో టీడీపీ-వైఎస్సార్సీపీ మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. ప్రొద్దుటూరు మండలం దొరసానిపల్లెలో వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే రాచమల్లు శివప్రసాద్ రెడ్డిని పోలీసులు హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు. మండలంలోని ముఖ్యమైన టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ నాయకులను వారి ఇళ్ల వద్ద పోలీసులు నిర్బంధించారు.
పలుచోట్ల వాగ్వాదాలు - అడ్డగింతలు: జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయం వద్ద బుధవారం వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు గుంపుగా లోపలికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. అదే సమయంలో పోలీసు భద్రత మధ్య నామినేషన్ కేంద్రానికి వెళ్తున్న వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులపై గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు రాళ్లు విసిరారు. వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు తిరిగి రాళ్లు రువ్వడంతో కొద్దిసేపు గందరగోళం నెలకొంది.
ఒంటిమిట్టలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. ప్రొద్దుటూరు మండలం దొరసానిపల్లెలో మాజీ ఎమ్మెల్యే రాచమల్లు శివప్రసాద్రెడ్డిని పోలీసులు గృహ నిర్బంధంలో ఉంచారు. మండలంలోని ఇరు పార్టీలకు చెందిన ముఖ్య నేతలను వారి ఇళ్ల వద్దే నిర్బంధించారు.
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