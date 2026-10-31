పుంగనూరు అరాచకాల కేసు - వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మిథున్రెడ్డికి హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ
MP Mithun Reddy Case: పుంగనూరు అరాచకాల కేసుల్లో వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మిథున్రెడ్డికి హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. అరెస్టు నుంచి రక్షణ కల్పిస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులిచ్చేందుకు హైకోర్టు నిరాకరించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 9:57 AM IST
మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్ల సందర్భంగా అన్నమయ్య జిల్లా పుంగనూరులో అరాచకాలకు తెగబడిన కేసుల్లో నిందితుడు, వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మిథున్రెడ్డికి హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. అరెస్టు నుంచి రక్షణ కల్పించే విషయంలో మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇచ్చేందుకు హైకోర్టు నిరాకరించింది. పూర్తి వివరాలతో కౌంటర్ వేయాలని పోలీసులు, ఫిర్యాదుదారులను ఆదేశిస్తూ విచారణను డిసెంబరు 28కి వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి డాక్టర్ జస్టిస్ వై.లక్ష్మణరావు ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు.
నామినేషన్లు వేసేందుకు వెళుతున్న టీడీపీ శ్రేణులపై దాడులకు తెగబడటం, ఆ పార్టీకి కార్యకర్తలపైకి వాహనాన్ని ప్రైవేటు బౌన్సర్తో నడిపించడం, హత్యాయత్నానికి ప్రయత్నించడం తదితర నేర ఘటనలపై అందిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఎంపీ మిథున్రెడ్డి, ఆయన అనుచరులపై ఈ నెల 16న పుంగనూరు పట్టణ పోలీసులు 4 కేసులు నమోదు చేశారు. తనపై నమోదు చేసిన 4 కేసులను కొట్టేయాలని వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ పెద్దిరెడ్డి మిథున్రెడ్డి హైకోర్టులో పిటిషన్లు వేశారు. ఆయన తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది ఒ.మనోహర్రెడ్డి వాదనలు వినిపించారు. అరెస్టు నుంచి రక్షణ కల్పిస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలని కోరారు.
ఈ ఘటనల్లో 30 మంది గాయపడ్డారని వాదన: పోలీసుల తరఫున పీపీ మెండ లక్ష్మీనారాయణ వాదనలు వినిపించారు. మిథున్రెడ్డికి సంబంధించిన ప్రైవేటు బౌన్సర్ ప్రజలపైకి కారును ఉద్దేశపూర్వకంగా నడిపి హత్య చేయడానికి యత్నించారన్నారు. వాహనాల్లో కర్రలు, రాడ్లు తీసుకొచ్చి దాడులకు తెగబడ్డారని తెలిపారు. పుంగనూరు తన అడ్డా అన్నట్లు పిటిషనర్ వ్యవహరించారని వాదనలు వినిపించారు. నామినేషన్ కేంద్రం వద్ద శాంతిభద్రతల సమస్యను సృష్టించారని తెలిపారు. ఈ ఘటనల్లో 30 మంది గాయపడ్డారని అన్నారు.
అరెస్టు నుంచి రక్షణ పొందేందుకు: ఫిర్యాదుదారులు మధుసూదన్ రాయల్, జంపల మోహననాయుడి తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది పోసాని వెంకటేశ్వర్లు, న్యాయవాది పీవీజీ ఉమేశ్చంద్ర వాదనలు వినిపించారు. నామినేషన్ కేంద్రానికి వెళ్లడానికి పిటిషనర్ అభ్యర్థి కాదని, పోటీలో ఉన్న వ్యక్తిని బలపరిచే వ్యక్తి కూడా కాదన్నారు. అలాంటప్పుడు ఆయన నామినేషన్ కేంద్రానికి ప్రైవేటు వ్యక్తులు, భారీ కాన్వాయ్తో వెళ్లాల్సిన అవసరం ఏముందని ప్రశ్నించారు. అరెస్టుపై ఆందోళన ఉంటే వేరే మార్గాన్ని అనుసరించాలి తప్ప, క్వాష్ పిటిషన్లలో మధ్యంతర ఉత్తర్వులు పొందడానికి వీల్లేదన్నారు. అరెస్టు నుంచి రక్షణ పొందేందుకు పిటిషనర్ అనర్హుడని వారు వాదించారు.
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