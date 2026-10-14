వివేకా హత్య కేసు - ఈడీ విచారణకు వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్రెడ్డి
Viveka Murder Case: మాజీ మంత్రి వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో ఈడీ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది. ఇందులోభాగంగా బుధవారం ఈడీ వైకాపా ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్రెడ్డిని విచారిస్తుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 11:42 AM IST
ED Questioning YSRCP MP Avinash Reddy: మాజీ మంత్రి వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో ఈడీ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది. ఇందులోభాగంగా బుధవారం ఈడీ వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్రెడ్డిని విచారిస్తోంది. ఈ హత్య కేసులో రూ.40 కోట్ల సుపారీ వ్యవహారంపై ఆరా తీస్తోంది. మనీలాండరింగ్ కోణంలో ఆర్థిక లావాదేవీల పైనా ఈడీ ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. హత్యకు ముందు, తర్వాత జరిగిన ఆర్థిక లావాదేవీలపై అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు. కేసులో నిందితులు, సంబంధిత వ్యక్తుల ఆర్థిక లావాదేవీల వివరాలను ఈడీ సేకరిస్తోంది.
ఇప్పటికే వైఎస్ భాస్కర్రెడ్డి, దేవిరెడ్డి శివశంకర్రెడ్డి, ఎర్ర గంగిరెడ్డి, సునీల్ యాదవ్, దస్తగిరి ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఈడీ ఆరా తీస్తోంది. ఉమాశంకర్రెడ్డి, దేవిరెడ్డి శివశంకర్రెడ్డి, వైఎస్ భాస్కర్రెడ్డి లావాదేవీలపైనా వివరాల సేకరించింది. సుపారీ చెల్లింపులు, నిధుల మూలాలు, నగదు బదిలీలపై ఈడీ దర్యాప్తు చేస్తోంది. మనీ ట్రయిల్పై సునీల్ యాదవ్, దస్తగిరి ఇచ్చిన వాంగ్మూలాల ఆధారంగా అవినాష్రెడ్డిని ప్రశ్నించే అవకాశముంది. ఆర్థిక లావాదేవీల ఆధారంగా మనీలాండరింగ్ కోణాన్ని అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
ఈ ఏడాది ఆగస్టులో 21 అవినాష్ రెడ్డి నివాసంలో సోదాలు నిర్వహించిన ఈడీ లెక్కల్లో చూపని రూ.24 లక్షల నగదు, రెండు బ్యాంకు లాకర్ తాళాలు, కీలక డాక్యుమెంట్లు, డిజిటల్ పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకుంది. ఆరుగురు నిందితుల విచారణ సహా ఇంట్లో దొరికిన కీలక డాక్యుమెంట్ల ఆధారంగా ఏ8 అవినాష్ రెడ్డిని ఈడీ విచారిస్తుంది.