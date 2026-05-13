డ్రైవర్ సుబ్రమణ్యం హత్య కేసు - అనంతబాబు బెయిల్ రద్దు
సుబ్రమణ్యం హత్య కేసు - సాక్షులను బెదిరించిన ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు - సుప్రీం బెయిల్ రద్దు చేసిన కోర్టు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 2:10 PM IST
YSRCP MLC Ananthababu Bail Cancelled By Rajahmundry Court: డ్రైవర్ వీధి సుబ్రమణ్యం హత్య కేసులో సాక్షులను బెదిరించిన వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబుకు సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన బెయిల్ను రాజమహేంద్రవరం ప్రత్యేక న్యాయస్థానం రద్దు చేసింది. కేసు విచారణ పూర్తయ్యే వరకు ఆయన జైలులోనే ఉండనున్నారు. ఈ నెల 20 నుంచి రెగ్యులర్ విచారణ ప్రారంభం కానుంది.
తన డ్రైవర్ వీధి సుబ్రమణ్యం హత్య కేసులో సాక్షులను బెదిరించిన వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబుకు గతంలో సుప్రీంకోర్టు మంజూరు చేసిన బెయిల్ను రాజమహేంద్రవరం ప్రత్యేక న్యాయస్థానం మంగళవారం రద్దు చేసింది.
నలుగురు సాక్షులకు బెదిరింపులు: హత్య కేసులో బెయిల్పై బయట ఉన్న అనంతబాబు నలుగురు సాక్షులను ప్రలోభపెట్టి, తనకు అనుకూలంగా సాక్ష్యం చెప్పకపోతే చంపుతానని బెదిరించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. అంతేకాకుండా వారికి ఒక్కొక్కరికీ రూ. లక్ష చొప్పున ఇవ్వడం సహా తెల్లకాగితాలపై సంతకాలు చేయించారు. తనకు అనుకూలంగా తీర్పు చెప్పకపోతే చంపుతానని వాట్సప్ కాల్ చేసి చంపుతానని బెదిరించారు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు కాకినాడ జిల్లా సర్పవరం పోలీసులు ఏప్రిల్ 24న అనంతబాబును అరెస్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయన రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నారు.
హత్య కేసులో బెయిల్పై ఉంటూ సాక్షులను బెదిరించడాన్ని న్యాయస్థానం తీవ్రంగా పరిగణించింది. సాక్షులను బెదిరించినట్లు ఆధారాలతో నిరూపణ కావడంతో కోర్టు బెయిల్ రద్దు చేసింది. నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందున బెయిల్ రద్దు చేయాలని పోలీసుల పిటిషన్ విచారించి బెయిల్ రద్దు చేసింది. పోలీసుల తరఫున ప్రత్యేక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు వాదనలు వినిపించగా, బెదిరింపులకు సంబంధించి ఆధారాలతో నిరూపణ కావడంతో బెయిల్ రద్దు చేస్తూ న్యాయమూర్తి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
విచారణ పూర్తయ్యే వరకు జైలుకే: బెయిల్ రద్దుతో హత్య కేసు విచారణ పూర్తయ్యే వరకు అనంతబాబు జైలులోనే ఉండనున్నారు. ఈ నెల 20 నుంచి డ్రైవర్ సుబ్రమణ్యం హత్య కేసు రెగ్యులర్ విచారణ ప్రారంభించనున్నట్లు న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది.
