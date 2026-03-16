డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసు - ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు భార్యను 6 గంటలకుపైగా ప్రశ్నించిన సిట్
తొలి రోజు దాదాపు 6 గంటలకుపైగా ప్రశ్నించిన పోలీసులు - లక్ష్మీదుర్గను ప్రశ్నించిన సిట్ అధికారి మనీష్ దేవరాజ్ - హైకోర్టు ఆదేశాలతో ఈనెల 30 వరకూ లక్ష్మీ దుర్గను ప్రశ్నించనున్న సిట్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 9:54 PM IST
YSRCP MLC Anantha Babu Wife Attending Police Enquiry : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం కలిగించిన దళిత యువకుడు, డ్రైవర్ వీధి సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు భార్య లక్ష్మీ దుర్గను సిట్ అధికారులు తొలి రోజు దాదాపు 6 గంటలకుపైగా ప్రశ్నించారు. నేటి నుంచి ఈనెల 30వ తేదీ వరకు దర్యాప్తు అధికారి ఎదుట విచారణకు హాజరుకావాలన్న హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు కాకినాడలోని ఎస్పీడీవో(SDPO) కార్యాలయానికి భర్త అనంత బాబుతో కలసి ఆమె ఈరోజు ఉదయం 10 గంటల సమయంలో కారులో వచ్చారు. ఆమె తరఫు న్యాయవాదులు కూడా హాజరయ్యారు.
తొలిరోజు సిట్ అధికారి మనీష్ దేవరాజ్ పాటిల్ లక్ష్మీదుర్గను ప్రశ్నించారు. 2022 మే19న ఏం జరిగింది? ఈ హత్యకు కారణాలేంటని ఆమెను ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది. హత్య సమయంలో భర్తతో పాటు ఇంకా ఎవరున్నారనే విషయంపైనా ప్రధానంగా ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. హత్య జరిగిన సమయంలో బంధువుల పరామర్శకు వెళ్లామంటూ ఎందుకు తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చారని లక్ష్మీదుర్గను దర్యాప్తు అధికారి ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఈనెల 30 వరకూ లక్ష్మీ దుర్గను సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించనున్నారు.
లక్ష్మీదుర్గపై నాన్బెయిలబుల్ వారెంట్ : తమ దగ్గర డ్రైవర్గా పనిచేసి, మానేసిన సుబ్రహ్మణ్యాన్ని చంపి డోర్ డెలివరీ చేసిన కేసులో అనంతబాబుతో పాటు ఆయన భార్య లక్ష్మీదుర్గ పాత్ర కూడా ఉన్నట్లు పోలీసులు ఇటీవల విచారణలో గుర్తించిన విషయం తెలిసిందే. ఆమెను ఏ2గా చేర్చి రాజమహేంద్రవరం ఎస్సీ, ఎస్టీ కోర్టులో అనుబంధ ఛార్జిషీట్ వేశారు. కోర్టు ఆమెపై నాన్బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీచేసింది.
దీనిని కొట్టేయాలని లక్ష్మీదుర్గ హైకోర్టును ఆశ్రయించగా ఈ నెల 16 నుంచి 30 వరకు సిట్ ఎదుట, 30న రాజమహేంద్రవరం కోర్టులో విచారణకు హాజరవ్వాలని తీర్పునిచ్చింది. దీంతో ఇన్నాళ్లూ అజ్ఞాతంలో ఉన్న ఎమ్మెల్సీ భార్య నేడు(సోమవారం) ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం ముందుకు వచ్చారు. అలాగే సర్పవరం సీఐ పెద్దిరాజు, ఇద్దరు మహిళా కానిస్టేబుళ్లు కూడా విచారణకు హాజరయ్యారు. ఈ కేసులో మరి కొందరు ఉన్నారని నిజా నిజాలు నెగ్గు తేల్చాలని కేసు విచారణ నీరుగార్చిన ఆనాటి పోలీస్ అధికారుల పైన విచారణ చేపట్టాలని ప్రజాసంఘాల నాయకులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
మరోవైపు 2022 మే 19న రాత్రి సుబ్రహ్మణ్యం హత్య జరిగిన సమయంలో లక్ష్మీదుర్గ అక్కడే ఉన్నట్లు, తర్వాత భర్తతో కలిసి కారులో తమ నివాసానికి వచ్చినట్లు సీసీ టీవీ ఫుటేజీల్లో నిక్షిప్తమైంది. ఫోరెన్సిక్ నివేదికల్లోనూ ఆమె పాత్రను స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. హత్య జరిగిన రోజున తాను లేనని ఆసుపత్రిలో బంధువుల పరామర్శకు వెళ్లాలని గతంలో పోలీసులకు ఆమె వాంగ్మూలమిచ్చారు. అవన్నీ అబద్ధాలేనని సాంకేతిక ఆధారాలతో తేల్చారు. వీటిపైనే తొలిరోజు విచారణ జరిగింది.
కుమ్మకైన ఖాకీలపై సస్పెన్షన్ వేటు : కాకినాడకు చెందిన దళిత యువకుడైన సుబ్రహ్మణ్యం హత్యకేసులో ప్రధాన నిందితుడు, వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబుకు అనుకూలంగా వ్యవహరించిన పోలీసు అధికారులపై ఇప్పటికే సస్పెన్షన్ వేటు పడింది. అప్పట్లో నిందితునితో పోలీసులు కుమ్మక్కైనట్లు కనిపిస్తోందని ఇప్పటి ప్రభుత్వమైనా వారిపై చర్యలెందుకు తీసుకోలేదని సుప్రీంకోర్టు ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేయడంతో ఉన్నతాధికారులు వెంటనే స్పందించారు.
కేసులో పరిపాలన, పర్యవేక్షణ లోపాలకు బాధ్యులుగా పేర్కొంది. నాడు డీఎస్పీలుగా పనిచేసిన భీమారావు, మురళీకృష్ణారెడ్డి, సీఐ ఆకుల మురళీకృష్ణ, ఎస్సై సతీశ్బాబును సస్పెండ్ చేస్తూ కొద్దిరోజుల కిందటే ప్రభుత్వ ముఖ్యకార్యదర్శి ఆదేశాలు జారీచేశారు. వీరిపై శాఖాపరమైన విచారణ చేపట్టాలని ఆదేశించారు. నాటి కేసులో అధికారుల పాత్రను పరిశీలిస్తే సుబ్రహ్మణ్యం మృతదేహంపై ఎర్రమట్టి, ఇసుక కనిపించినా, మృతుని కుటుంబసభ్యులు హత్యచేసి ఉంటారని ఫిర్యాదు చేసినా సరే ఎస్సై సతీశ్బాబు పట్టించుకోకపోవడం గమనార్హం.
అంతేకాకుండా ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాలకు లొంగిపోయి అనుమానాస్పద మృతి కింద ఎఫ్ఆర్ను నమోదు చేశారు. నిందితుడిని విడిచిపెట్టారని అప్పటి డీఎస్పీ భీమారావుపైనా పలు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దీనికితోడు నిందితుడిని వెంటనే అదుపులోకి తీసుకోకుండా సాక్ష్యాలను తారుమారు చేయడానికి, సాక్షులను అనంతబాబు బెదిరించడానికి అవకాశం ఇచ్చారనే అభియోగం ఉంది. అయితే 3 రోజుల తర్వాత మృతుని బంధువులు, ఎస్సీ సంఘాల ఒత్తిళ్లతో అరెస్టు చేయించారు.
డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య : దళిత యువకుడు తన వద్ద డ్రైవర్గా పని చేసిన సుబ్రహ్మణ్యాన్ని 2022 మే 19న కాకినాడలో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంత సత్య ఉదయ భాస్కరరావు అలియాస్ అనంతబాబు దారుణంగా హతమార్చారు. మృతదేహాన్ని కాకినాడలో నివాసం ఉంటున్న సుబ్రహ్మణ్యం ఇంటి వద్దకు స్వయంగా డోర్ డెలివరీ చేశారు. ఈ కేసును అప్పట్లో అధికారంలో ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం తొలి నుంచీ నీరుగార్చే ప్రయత్నాలే చేసింది.
డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసు - తదుపరి విచారణకు కోర్టు పచ్చజెండా
నిందితుడితో పోలీసులు కుమ్మక్కు - డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం కేసులో సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు