'కనీసం ఇంటి నుంచి భోజనమైనా ఇప్పించండి' - అనంతబాబు పిటిషన్పై విచారణ 18కి వాయిదా
జైల్లో ప్రత్యేక సదుపాయాలు కోరిన వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు - కనీసం ఇంటి నుంచి భోజనమైనా ఇప్పించాలని పిటిషన్లో వెల్లడి - తీర్పును ఈ నెల 18కి వాయిదా వేసిన ప్రత్యేక కోర్టు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 4:29 PM IST
Anantha Babu Request To Court For Special Facilities in Rajamahendravaram Central Jail: దళిత యువకుడు, డ్రైవర్ వీధి సుబ్రమణ్యం హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా ఉంటూ ప్రస్తుతం రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు తనకు జైలులో ప్రత్యేక వసతులు కల్పించాలని న్యాయస్థానాన్ని కోరారు. తాను ఎమ్మెల్సీ పదవిలో ఉన్నందున ఇంటినుంచి భోజనం సహా జైలులో ప్రత్యేక వసతులు కల్పించాలని కోరారు.
ప్రత్యేక వసతులకు అనంతబాబు పిటిషన్: దీనికి సంబంధించిన పిటిషన్ను విచారణకు స్వీకరించిన రాజమహేంద్రవరంలోని ప్రత్యేక న్యాయస్థానం న్యాయమూర్తి ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్నారు. సదుపాయాల కల్పన పిటిషన్ను కొట్టివేయాలని ఈ కేసులో పోలీసుల తరపున వాదనలు వినిపిస్తున్న ప్రత్యేక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు న్యాయస్థానాన్ని కోరారు. ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబుపై గతంలో నేరచరిత్ర ఉందని కోర్టుకు తెలిపిన ప్రత్యేక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు పలు కీలక కేసులు విచారణలో ఉన్నట్లు తెలుపుతూ వాటి వివరాలను అందించారు. గతంలో రౌడీషీట్ సైతం ఉండేదని, వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఎత్తివేసిందని తెలిపారు.
ఈ నెల 18కి వాయిదా: ఆంధ్రప్రదేశ్ జైలు నిబంధనావళి ప్రకారం ఈ తరహా నిందితులకు జైలులో ప్రత్యేక వసతులు ఇవ్వకూడదని ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక పీపీ ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు వాదించారు. తనకు కనీసం ఇంటి నుంచి భోజనం అయినా ఇప్పించాలని తన తరపు న్యాయవాదుల ద్వారా న్యాయస్థానాన్ని అనంతబాబు కోరారు. దాంతో ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న న్యాయమూర్తి తీర్పును ఈ నెల జూన్ 18కి వాయిదా వేశారు. ప్రత్యేక సదుపాయాలు కావాలని అనంతబాబు వేసిన పిటిషన్పై ఈ నెల 18న తీర్పు వెలువరించే అవకాశం ఉంది.
కానీ అదే రోజున హత్యకేసులో మరిన్ని సాక్షుల వాంగ్మూలాలను నమోదు చేయనుంది. డ్రైవర్ వీధి సుబ్రమణ్యంను హత్య చేసినపుడు అనంతబాబుకు సెక్యూరిటీగా ఉన్న సిబ్బంది సాక్ష్యాలను కోర్టు నమోదు చేయనుంది. కేసు విచారణ కోసం తదుపరి షెడ్యూలును సైతం అదే రోజున న్యాయస్థానం ప్రకటించనుండటం విశేషం. దీనికి సంబంధించి రాజమహేంద్రవరం ప్రత్యేక కోర్టు నుంచి ఏ విధమైన తీర్పు వెలువడనుందో తెలుసుకోవడానికి మరికొన్ని రోజులు వేచి ఉండాల్సి ఉంది.
"సుబ్రమణ్యం హత్య కేసులో ముద్దాయిగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు అదే విధంగా అతని భార్య లక్ష్మీదుర్గ ఈ కేసుకు సంబంధించి న్యాయస్థానం ముందు వారు హాజరయ్యారు. దాంతో న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం ఆగస్టు 31వ తేదీలోపు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూషన్ తరపున విచారణ పూర్తి చేయాలి. ఆ బాధ్యతతో నేను ఈ కేసును న్యాయస్థానం ముందుకు తీసుకెళ్లాను. ఈ కేసులో ప్రధానంగా సాక్షులను ప్రభావితం చేశారు, సాక్షులను బెదిరించారని కూడా ఆరోపణలున్నాయి. ఇందులో సైతం అనంతబాబు ప్రధాన నిందితునిగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటుండటం గమనార్హం. ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న న్యాయమూర్తి తీర్పును ఈ నెల జూన్ 18 కి వాయిదా వేశారు". -ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు, ప్రత్యేక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్
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