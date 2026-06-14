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శ్రీశైలం దేవస్థానం ఆదాయానికి వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే గండి - 3 ఏళ్లుగా కాటేజీని అప్పగించని బూచేపల్లి

కాటేజీని సొంతానికి వాడుకుంటున్న బూచేపల్లి శివప్రసాద్‌రెడ్డి - బూచేపల్లికి ఇప్పటికే 3 నోటీసులు జారీ చేసిన దేవస్థానం అధికారులు - ఈ నెల 18లోగా కాటేజీని అప్పగించాలని తుది నోటీసు జారీ

Srisailam Cottage Misuse
Srisailam Cottage Misuse (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 10:18 AM IST

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​​YSRCP MLA Buchepalli Srisailam Cottage Misuse : శ్రీశైలం దేవస్థానంలో దాతల పేరుతో మూడేళ్లుగా కాటేజీని సొంతానికి వాడుకుంటున్న వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే బాగోతం బయటికి వచ్చింది. ప్రకాశం జిల్లా దర్శి వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే బూచేపల్లి శివప్రసాద్ రెడ్డి నిర్మించిన కాటేజీ ప్రారంభించి మూడేళ్లవుతున్నా, ఆలయానికి అప్పగించకపోవడంపై అనుమానాలు ఉన్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లయినా కాటేజీ గురించి ఇన్నాళ్లూ పట్టించుకోకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. తాజాగా ఈనెల 18వ తేదీలోగా కాటేజీ అప్పగించాలని ఆలయ అధికారులు బూచేపల్లికి నోటీసులు జారీ చేశారు.

దేవస్థానం ఆదాయానికి గండి : ప్రకాశం జిల్లా దర్శి వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే బూచేపల్లి శివప్రసాద్ రెడ్డి శ్రీశైలం దేవస్థానం ఆదాయానికి గండికొట్టారు. ఆయన శ్రీశైలంలోని పుష్కరిణి ప్రాంతంలో బూచేపల్లి నిలయం పేరుతో కాటేజీ నిర్మించారు. ఎవరైనా దాతలు కాటేజీలు నిర్మించడానికి ముందుకు వస్తే దేవస్థానం స్థలం మంజూరు చేస్తుంది. కాటేజీలు నిర్మించిన దాతలు ఆపై వాటిని దేవస్థానానికి అప్పగించాలి. స్థలం మంజూరు చేసిన ఏడాదిలోపు కాటేజీ నిర్మాణాలు పూర్తి చేయాలి. కాటేజీలను దేవస్థానానికి అప్పగించిన దాతలకు ఏడాదిలో 30 రోజుల పాటు ఉచితంగా కాటేజీలో వసతి సౌకర్యం కల్పిస్తారు. వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే బూచేపల్లి నిలయం పేరుతో కాటేజీ నిర్మించి 2023 మే 3న ప్రారంభించారు. మూడేళ్లు అవుతున్నా ఇంతవరకు కాటేజీని దేవస్థానానికి అప్పగించకుండా సొంతానికి వాడుకుంటున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

శ్రీశైలం దేవస్థానం ఆదాయానికి గండికొట్టిన వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే - కాటేజీని 3 ఏళ్లుగా దేవస్థానానికి అప్పగించని బూచేపల్లి (ETV)

రూ.లక్ష ఆదాయం నష్టం : తమ కుటుంబ సభ్యులు, పార్టీ నేతలు, కావాల్సిన వారికి తమ కాటేజీలో వసతి కల్పిస్తున్నట్లు తెలిసింది. దీనివల్ల దేవస్థానం ఆదాయానికి గండి పడింది. కాటేజీని దేవస్థానానికి అప్పగిస్తే రోజువారీగా 5 వేల నుంచి 8 వేల రూపాయల వరకు ఛార్జి వసూలు చేస్తారు. ఈ లెక్కన మూడేళ్లపాటు లక్షల రూపాయలు దేవస్థానం ఆదాయం కోల్పోయింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లవుతున్నా దీనిపై దృష్టి సారించకపోవడం ఏంటన్న ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ పనిచేస్తున్న అకామడేషన్ విభాగం సిబ్బంది, కాటేజీ నిర్వాహకులతో కుమ్మక్కై దేవస్థానానికి ఆదాయం రాకుండా చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఇటీవల జరిగిన శ్రీశైలం బోర్డు సమావేశంలో చర్చకు రావడంతో నోటీసులు జారీ చేశారు. అయితే ఇప్పటికే ఈ కాటేజీకి సంబంధించి వైఎస్సార్సీపీ నేతకు మూడు నోటీసులు జారీ చేసినా స్పందించలేదని ఏదో కారణం చెబుతూ జాప్యం చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. తాజాగా తుది నోటీసు జారీ చేసిన ఆలయ అధికారులు ఈనెల 18వ తేదీలోగా కాటేజీని అప్పగించకపోతే 20వ తేదీన తామే స్వాధీనం చేసుకుంటామని నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు.

వారికి కూడా నోటీసులు జారీ : శ్రీశైలం దేవస్థానంలో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేకు చెందిన కాటేజీనే కాకుండా మరో ఆరు కాటేజీలు కూడా అప్పగించలేదని తేల్చారు. వాటిలో రామలింగారెడ్డి కాటేజీ, రమణారెడ్డి కాటేజీ సహా ఆరు కాటేజీలు నిర్మాణాలు పూర్తయినా దేవస్థానానికి అప్పగించలేదని తేలింది. శివగణేశ్ పేరుతో ఉన్న కాటేజీ 8 ఏళ్లుగా అప్పగించకుండా ఉన్నట్లు తేలింది. వారికి కూడా నోటీసులు జారీ చేశారు. కొన్ని కాటేజీలు ఏళ్ల తరబడి తమ వద్దనే పెట్టుకున్నారు. మరికొందరు రెండేళ్లు, ఏడాది నుంచి కాటేజీలు అప్పగించలేదు. కాటేజీలు దేవస్థానానికి అప్పగించిన వెంటనే దాతల పరిధి నుంచి ఆలయం పరిధిలోకి వెళ్లిపోతుంది. దీంతో తమకు సౌకర్యాలు ఉండవనే కారణంతో స్థానిక సిబ్బందిని లోబరుచుకుని జాప్యం చేస్తున్నారనే విమర్శలు ఉన్నాయి. ఏళ్ల తరబడి కాటేజీలు అప్పగించక పోవడంపై కోట్లాది రూపాయలు దేవస్థానం కోల్పోయినట్లైంది. కాటేజీలు అప్పగించకుండా నిర్లక్ష్యం ఉన్న దాతలకు సహకరించిన సిబ్బందిపైనా చర్యలకు ఉన్నతాధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు.

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శ్రీశైలంలో కాటేజీ దుర్వినియోగం
SRISAILAM COTTAGE MISUSE

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