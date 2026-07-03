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'శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పిస్తే ట్రోల్ చేస్తారా?' - వైఎస్సార్సీపీపై ఎమ్మెల్యే గళ్లా మాధవి ఆగ్రహం

విధానాల నుంచి వ్యక్తిగత జీవితాల వైపు మళ్లిన విమర్శలు - మీడియా ముందు నేతల వ్యాఖ్యలపై మండిపడ్డ మాధవి - ప్రతిపక్ష మహిళా నాయకులు మౌనంగా ఎందుకు ఉన్నారంటూ ప్రశ్న

Galla Madhavi On Social Media Critics On Her
Galla Madhavi On Social Media Critics On Her (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 12:54 PM IST

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Galla Madhavi On Social Media Critics On Her : తనపై సోషల్ మీడియాలో అవమానకరమైన ప్రచారం నిర్వహించినందుకు గాను గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గళ్లా మాధవి వైఎస్సార్సీపీ (YSRCP)పై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తన వ్యక్తిగత విశ్వాసాలను - రూపురేఖలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ప్రతిపక్షం చేస్తున్న ట్రోలింగ్ పట్ల ఆమె తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

వైఎస్సార్సీపీ సోషల్ మీడియా వేదికలలో తన గురించి ప్రచారం చేసిన దుర్మార్గమైన పోస్టుల విషయంలో ఆమె తన బాధను వెల్లడించారు. మహిళలను కించపరచడాన్ని వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఒక రాజకీయ విధానంగా భావిస్తున్నారని, మహిళలను అవమానించే ఇటువంటి రాజకీయ సంస్కృతిని ప్రజలు అంగీకరించరు కాబట్టే వారిని తిరస్కరించారని ఆమె పేర్కొన్నారు. దైవానికి తలనీలాలు సమర్పించుకోవడం వంటి భక్తిపూర్వక కార్యాన్ని కూడా రాజకీయ విమర్శల కోసం వాడుకోవడం వైఎస్సార్సీపీ నైతిక పతనానికి నిదర్శనమని ఆమె ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అనుచిత వ్యాఖ్యలను సమర్థించే వైఎస్సార్సీపీలోని మహిళా నాయకులు తమ వైఖరిని పునరాలోచించుకోవాలని ఆమె సూచించారు.

మహిళల పట్ల గౌరవం లేని వ్యక్తులు రాష్ట్రానికి పెద్ద ముప్పు అని మాధవి పేర్కొన్నారు. మహిళా నాయకులపై వ్యక్తిగత దాడులకు దిగుతూ విలువలు లేని రాజకీయాలు చేయడంపై ఆమె తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వం పరిపాలన, ప్రజల సమస్యలపై దృష్టి సారించడం బదులుగా మహిళల వ్యక్తిగత జీవితాలు, రూపం, దుస్తులు, మతపరమైన విశ్వాసాలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడాన్ని ఆమె తప్పుబట్టారు.

ఇది వారి దిగజారుడుతనానికి సంకేతమని ఆమె అభివర్ణించారు. మహిళలను అవమానించడం ద్వారా వారిని రాజకీయంగా వెనక్కి నెట్టవచ్చని భావించడం మూర్ఖత్వమని ఆమె అన్నారు. హోం మంత్రి అనితపై మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్‌నాథ్ చేసిన అత్యంత అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలను కూడా ఆమె ఖండించారు. YSRCP నాయకులు తమ పద్ధతిని మార్చుకోవాలని ఆమె హితవు పలికారు. గుడివాడ అమర్‌నాథ్ వ్యాఖ్యలలో తప్పేమీ లేదని YSRCP నాయకులు సమర్థించుకుంటూ, కులం అంశాన్ని తెరపైకి తెచ్చి అసలు విషయాన్ని పక్కదారి పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని మాధవి పేర్కొన్నారు.

అమర్‌నాథ్‌కు తల్లి, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారని, తరచుగా మహిళల పట్ల గౌరవం గురించి మాట్లాడే ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు మాత్రం దిగ్భ్రాంతికరంగా ఉన్నాయని ఆమె అన్నారు. తన గురించి ఏది పడితే అది పోస్ట్ చేసే YSRCP సోషల్ మీడియా తీరు వారి మానసిక స్థితిని బయటపెడుతోందని ఆమె ఎత్తిచూపారు. తప్పు చేసి, ఆపై ఎగతాళిగా సమర్థించుకునే వారిని నిజమైన రాజకీయ నాయకులుగా పరిగణించవచ్చా అని ఎమ్మెల్యే మాధవి ప్రశ్నించారు, అలాగే వారికి మహిళల పట్ల నిజమైన గౌరవం ఉందా అని నిలదీశారు. గత వారం గళ్లా మాధవి తిరుమల ఆలయంలో మొక్కులో భాగంగా తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారు, అయితే సోషల్ మీడియాలో తనపై జరిగిన ట్రోలింగ్ పట్ల ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

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TAGGED:

GALLA MADHAVI
గల్లా మాధవి పై అనుచుతమైన కామెంట్స్​
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