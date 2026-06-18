కర్నూలులో రెచ్చిపోయిన వైఎస్సార్సీపీ మూకలు - టీడీపీ కార్యకర్తపై కర్రలు, రాళ్లతో దాడి
సమీప కిరాణా దుకాణం నుంచి తిరిగొస్తుండగా మాటువేసి దాడి - దాడి సమయంలో బాషా శరీరంపై పలుచోట్ల తీవ్ర గాయాలు - కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలింపు - కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 1:06 PM IST
TDP Activist Attacked In Kurnool : ఏపీలో ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వం ఉన్నా, వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తల దౌర్జన్యం, వారి తీరు, వారి రౌడీయిజం మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. వారి అక్రమాలు, దౌర్జన్యాలు, అన్యాయాలను ఎత్తి చూపిస్తున్న వారిపై, ప్రశ్నించిన వారిపై దాడులకు పాల్పడటం ఇంకా కొనసాగుతునే ఉన్నాయి. తాజాగా కర్నూలు నగరంలో రాజకీయ ఉద్రిక్తతలకు దారితీసే ఘటన చోటు చేసుకుంది. తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్త తైజుం భాషపై వైఎస్సార్సీపీ వ్యక్తులు అర్ధరాత్రి దాడి చేసిన ఘటన కలకలం రేపింది. ఈ దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన బాషా ప్రస్తుతం కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు.
కిరాణా దుకాణం నుంచి వస్తుండగా దాడి : కుటుంబ సభ్యుల కథనం ప్రకారం, తైజుం బాషా ఇంటి నుంచి సమీపంలో ఉన్న కిరాణా దుకాణానికి వెళ్లాడు. అక్కడి నుంచి ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా మాటువేసిన వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు అతనిపై విచక్షణారహితంగా దాడికి పాల్పడ్డారు. కర్రలతో పాటు రాళ్లతో కూడా విచక్షణారహితంగా కొట్టడంతో బాషా తీవ్రంగా గాయపడ్డాడని తెలిపారు. దాడి సమయంలో బాషా శరీరంపై పలుచోట్ల తీవ్రంగా గాయాలయ్యాయని, రక్తస్రావం కూడా ఎక్కువగా జరిగిందని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.
హత్యాయత్నంగా ఫిర్యాదు : దాడి జరిగిన వెంటనే బాషాను కుటుంబ సభ్యులు, స్థానికులు కలిసి కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనపై వన్టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు నమోదు చేశారు. దాడిలో జలీలు, పైజల్, ఆరిఫ్తో పాటు మరికొందరు పాల్గొన్నారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నట్లు తెలిసింది.
రాజకీయ కక్షలే కారణమా? : తైజుం బాషా కుటుంబ సభ్యులు చేసిన ఆరోపణల ప్రకారం, ఓటర్ల జాబితా సవరణ కార్యక్రమంలో జరుగుతున్న తప్పులను బాషా గుర్తించి అధికారులకు తెలియజేస్తున్నందునే అతనిపై వైఎస్సార్సీపీ మూకలు కక్ష పెంచుకున్నారని తెలిపారు. టీడీపీలో చురుకైన కార్యకర్తగా బాషా పని చేస్తుండటం కూడా దాడికి కారణమై ఉండొచ్చని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు. మరోవైపు ఈ ఘటనపై టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాజకీయ విభేదాలను దాడుల రూపంలో వ్యక్తపరచడం ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రమాదకరమని పేర్కొంటున్నారు. దాడికి పాల్పడిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
నిందితులపై చర్యలు కోరుతున్న కుటుంబం : బాషాపై దాడికి పాల్పడిన వారిని వెంటనే అరెస్టు చేసి చట్టపరమైన కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కుటుంబ సభ్యులు కోరుతున్నారు. బాధితుడికి అన్నివిధాలుగా పూర్తి భద్రత కల్పించడంతో పాటు, ఘటనపై సమగ్ర విచారణ జరిపి వాస్తవాలను వెలికితీయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ ఘటనపై ఫిర్యాదు అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు సమాచారం. దాడికి దారి తీసిన పరిస్థితులు, పాల్గొన్న వారి పాత్రపై విచారణ కొనసాగుతోంది. పోలీసులు ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.
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