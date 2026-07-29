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మెగా డీఎస్సీపై వైఎస్సార్సీపీ విష ప్రచారం సిగ్గుచేటు - నిరుద్యోగ ఐకాస రాష్ట్ర కన్వీనర్ సిద్ధిక్

యువత ప్రతిభను అవమానించే రాజకీయాలు మానుకోవాలన్న నిరుద్యోగ ఐకాస రాష్ట్ర కన్వీనర్ సిద్ధిక్ - కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే 16 వేలకుపైగా ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేసిందన్న సిద్ధిక్​

Siddiq YSRCP Criticism
Siddiq YSRCP Criticism (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 6:20 PM IST

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Siddiq YSRCP Criticism : మెగా డీఎస్సీ ద్వారా ఉద్యోగాలు సాధించిన వేలాది మంది యువత ప్రతిభను అవమానించే రాజకీయాలు మానుకోవాలని, అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపిస్తే వాటికి ఆధారాలు చూపాలని, లేకపోతే ప్రజలకు బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని నిరుద్యోగ ఐకాస రాష్ట్ర కన్వీనర్ సిద్ధిక్ డిమాండ్ చేశారు. కడపలోని తెలుగుదేశం పార్టీ జిల్లా కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు.

16 వేలకుపైగా ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీ : 2019 నుంచి 2024 వరకు అధికారంలో ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఒక్క టీచర్ ఉద్యోగం కూడా భర్తీ చేయలేదని విమర్శించారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఇచ్చిన మాట ప్రకారం మెగా డీఎస్సీ ద్వారా 16 వేలకుపైగా ఉపాధ్యాయ పోస్టులను పారదర్శకంగా భర్తీ చేసి వేలాది మంది నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు కల్పించి వారి కుటుంబాల్లో ఆనందాన్ని నింపిందన్నారు.

మెగా డీఎస్సీపై వైఎస్సార్సీపీ విష ప్రచారం సిగ్గుచేటు - నిరుద్యోగ ఐకాస రాష్ట్ర కన్వీనర్ సిద్ధిక్ (ETV Bharat)

వైఎస్సార్సీపీ విష ప్రచారం : ఏడాది తర్వాత ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు చెందిన ఉపాధ్యాయుల ఆత్మస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీసేలా దుష్ప్రచారం చేస్తూ ర్యాలీలు చేయడం సిగ్గుచేటని అన్నారు. నిరుద్యోగ యువత వైఎస్సార్సీపీ పార్టీతో తస్మాత్ జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 16 వేలకుపైగా టీచర్ ఉద్యోగాలు, 6,100 కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలు, 980 గ్రూప్-2 ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయడంతో పాటు, మరో 10 వేల ఉద్యోగాలతో జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేసి వేలాది మంది యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించిందన్నారు. ఈ విజయాన్ని జీర్ణించుకోలేక వైఎస్సార్సీపీ అసత్య ఆరోపణలు చేస్తూ విష ప్రచారం సాగిస్తోందని విమర్శించారు.

అయ్యా జగన్​ మోహన్​ రెడ్డి మీకు మీరు కాక్రోచ్​ అని స్వయంగా ప్రకటించుకున్నారు. కానీ మీరు కాక్రోచ్​ కాదు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న విద్యార్థులను, యువతను, ప్రజల రక్తాన్ని పీల్చుకున్నటువంటి జలగ మీరు. ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్రంలో ఉన్న నిరుద్యోగుల గొంతును తడి గుడ్డతో కోసింది మీరు.ఈ కూటమి ప్రభుత్వం 16347 టీచర్​ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసింది. - సిద్ధిక్, నిరుద్యోగ ఐకాస రాష్ట్ర కన్వీనర్, కడప

రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం : రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్​ విసిరిన బహిరంగ చర్చ సవాల్‌కు సమాధానం చెప్పకుండా బెంగళూరుకు వెళ్లిన జగన్ మోహన్ రెడ్డి, ఇప్పుడు రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం నిరుద్యోగులను రెచ్చగొడుతూ ఉద్యోగాలు సాధించిన ఉపాధ్యాయులను అవమానిస్తు, ఆత్మస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీస్తూ ఫేక్ ప్రచారాలు చేయడం సబబు కాదన్నారు. అంతేకాకుండా ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ కళాశాలల్లో వైఎస్సార్సీపీ పేటీఎం బ్యాచ్ ద్వారా భయాందోళనలు సృష్టించి, విద్యార్థులను బలవంతంగా ర్యాలీలకు తీసుకురావడం ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్ధమని అన్నారు.

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TAGGED:

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