ETV Bharat / state

వైఎస్సార్సీపీ లీగల్‌సెల్‌ సభ్యుడి అకృత్యాలు - నగదు కట్టలతో యానిమల్‌ స్టెప్పులు

యువతులతో అశ్లీల నృత్యాలు - దోచుకున్న డబ్బులతో దేశవిదేశాల్లో జల్సాలు - వీడియోలు వైరల్​

YSRCP Leader Throws Currency Notes on Dancing Women
YSRCP Leader Throws Currency Notes on Dancing Women (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 10:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

YSRCP Leader Throws Currency Notes on Dancing Women : యానిమల్‌ సినిమాలో విలన్‌ బాబీడియోల్‌ ఓ పాటకు గ్లాసు తలపై పెట్టుకుని చేసిన డ్యాన్స్‌ స్టెప్పులు ఎంత వైరల్‌ అయ్యాయో అందరికీ తెలిసిందే. ఇప్పుడు అదే పాటకు వైఎస్సార్సీపీ లీగల్‌సెల్‌ సభ్యుడు వెంకటేశ్వరశర్మ వేసిన స్టెప్పులూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అవుతున్నాయి. తలపై గ్లాస్‌ స్థానంలో రూ.500 నోట్ల కట్టలు పెట్టుకుని ఈయన చిందులేశారు. ఆయన విన్యాసాలు ఇక్కడితో ఆగలేదు. హోటల్‌లో మంచంపై పడుకుని, ఒంటిపై కరెన్సీ నోట్ల కట్టలతో మెలికలు తిరిగే వీడియోలు వైరల్‌గా మారాయి.

లక్షల్లో వసూళ్లు - విదేశాల్లో జల్సాలు : ఐదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ప్రభుత్వ పెద్దలంతా తనకు తెలుసని బెదిరిస్తూ వెంకటేశ్వరశర్మ అనేక అక్రమాలకు పాల్పడి భారీగా ఆర్జించాడు. కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురానికి చెందిన పలువురు యువకులకు రాష్ట్ర సచివాలయంలో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానంటూ నమ్మించి రూ. లక్షల్లో వసూలు చేశాడు. గత ప్రభుత్వంలో మందీ మార్బలంతో హడావుడి చేసిన వెంకటశ్వరశర్మ దగ్గరికి న్యాయ సలహా కోసం వచ్చే అనేక మందికి సంబంధించిన కేసులు వాదిస్తానంటూ నమ్మించాడు. వారి నుంచి పెద్దమొత్తంలో నగదు తీసుకుని ఆ తర్వాత కేసులు వాదించకుండా తప్పించుకు తిరుగుతున్నాడు. కనీసం ఫోన్‌ చేసినా సమాధానం చెప్పడం లేదు. ఆ డబ్బులతో దేశవిదేశాల్లో జల్సాలు చేశాడు. ఆ వీడియోలన్నీ ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. వీటిపైనా పోలీసులు ప్రస్తుతం విచారణ చేస్తున్నారు.

అశ్లీల నృత్యాలు - అసభ్య తీరుపై విమర్శల వెల్లువ : ఓ గదిలో కొంత మంది యువతులతో అశ్లీల నృత్యాలు చేయిస్తూ, వారిపై డబ్బులు చల్లుతూ, వారితో కలిసి నృత్యాలు చేస్తూ వేసిన చిల్లర వేషాలను చూసి అంతా ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ లీగల్‌ సెల్‌లో ఉంటూ, న్యాయవాదిగా చలామణి అవుతూ ఇలాంటి అకృత్యాలకు పాల్పడడంపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

మహిళ ఫిర్యాదు - వీడియోలపై పోలీసుల దృష్టి : వెంకటేశ్వరశర్మ దగ్గరికి న్యాయ సలహా కోసం వచ్చిన ఓ మహిళతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించడంతో ఆమె ఫిర్యాదు మేరకు విజయవాడలోని మాచవరం పోలీసులు గురువారం కేసు నమోదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో వెంకటేశ్వరశర్మ అకృత్యాలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. వీటిపైనా పోలీసులు దృష్టి సారించారు.

జగన్​? ఇదేనా నీ టీం పనితీరు - వెలుగులోకి రోజుకో నాయకుడి లీలలు

గతంలో సోషల్​ మీడియాలో అసభ్యకరమైన పోస్టులు : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పలువురు నేతలు మహిళలతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన కేసులు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే అప్పటి సోషల్​ మీడియా నిర్హహకులపై కేసులు నమోదైన విషయం విధితమే. ఈ నేపథ్యంలోనే గతంలో సామాజిక మాధ్యమాల్లో అసభ్య పోస్టులను కట్టడి చేయాల్సిందేనని హైకోర్టు తేల్చిచెప్పింది. అసభ్య పోస్టుల వ్యవహారంలో సజ్జల భార్గవరెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ నేతలు సహా మరికొందరిపై విచారణ జరిపిన న్యాయస్థానం ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది. పోస్టుల వ్యవహారంలో పిటిషనర్లు హద్దులు మీరారని వ్యాఖ్యానించింది. అభిప్రాయాలు స్వేచ్ఛగా చెబుతున్నామంటూ వ్యక్తుల ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించడానికి వీల్లేదని స్పష్టం చేసింది.

అమరావతి మహిళలపై అసభ్య వ్యాఖ్యలు కేసు - కోర్డులో ముందస్తు బెయిల్‌ పిటిషన్‌ వేసిన కృష్ణంరాజు

TAGGED:

YSRCP LEGAL MISBEHAVES WITH WOMAN
YSRCP LEADER VENKATESHWARA SHARMA
CASE FILED ON YSRCP LAWYER
వైఎస్సార్సీపీ లీగల్‌సెల్‌ సభ్యుడు
YSRCP LEGAL CELL ADVOCATE MISBEHAVE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.