ప్రాణం ఖరీదు లక్ష రూపాయలా? - మాజీ మంత్రి కుమారుడి ప్రమాదం కేసులో బేరసారాలు
సీదిరి కుమారుడి యాక్సిడెంట్ కేసులో కొత్త కోణం - బాధిత కుటుంబానికి రూ.లక్ష, ఇంట్లో పని ఇస్తామంటూ వైఎస్సార్సీపీ నేతల ప్రలోభాలు - వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల తీరుపై మండిపడ్డ మృతుడి తల్లి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 10:48 AM IST
Palasa Accident Victim Mother Statement : శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు కుమారుడు ఆరవ్ చేసిన రోడ్డు ప్రమాదం కేసులో రోజుకో కొత్త విషయం వెలుగులోకి వస్తోంది. ఆరవ్ నడిపిన ద్విచక్ర వాహనం ఢీకొని పలాస-కాశీబుగ్గ పురపాలక సంఘం పరిధిలోని సూదికొండ కాలనీకి చెందిన గొర్రెల కాపరి దానయ్య మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. అయితే, ఈ కేసును మాఫీ చేసేందుకు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు చేసిన బేరసారాలు ఇప్పుడు సంచలనంగా మారాయి. పేదరికంతో బాధపడుతున్న ఆ కుటుంబంపై వైఎస్సార్సీపీ నేతలు చూపించిన అహంకారపూరిత వైఖరి విమర్శలకు దారి తీస్తోంది.
అసలు నిందితుడిని తప్పించి : ఈ నెల 10వ తేదీన ఈ ప్రమాదం జరిగింది. మాజీ మంత్రి కుమారుడు ఆరవ్ నిర్లక్ష్యంగా వాహనం నడిపి దానయ్యను ఢీకొట్టాడు. ఈ ఘటనలో దానయ్య అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. అయితే, ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, చాకచక్యంగా ఆరవ్ను అక్కడి నుంచి ఓ కారులో సురక్షితంగా తీసుకెళ్లిపోయారు. ఆ తర్వాత కేసును తప్పుదోవ పట్టించేందుకు అసలు నిందితుడి స్థానంలో ఇంకెవరినో తీసుకువచ్చి పోలీసులకు అప్పగించారు.
రూ.లక్ష ఇస్తాం, మా ఇంట్లో పని చేయండి : కేసు నమోదు కాకుండా, అసలు నిజాలు బయటకు రాకుండా ఉండేందుకు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు నయా దౌర్జన్యానికి తెరతీశారు. దానయ్య మృతితో కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్న ఆ పేద కుటుంబం వద్దకు వెళ్లి బేరసారాలకు దిగారు. డబ్బు ఆశ చూపి కేసును మూసివేసే ప్రయత్నం చేశారు. బాధిత కుటుంబానికి ఒక లక్ష రూపాయలు ఇస్తామని, అలాగే మృతుడి భార్యకు (కోడలికి) తమ ఇంట్లో పనిమనిషిగా అవకాశం కల్పిస్తామంటూ మాట్లాడారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల ఈ తీరుపై మృతుడి తల్లి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీనికి సంబంధించిన ఆమె మాటల వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది.
మృతుడి తల్లి కన్నీటి ఆవేదన : తమ బిడ్డను పొట్టనబెట్టుకుని, పైగా తమకే లక్ష రూపాయలు ఆశచూపుతూ తమ కోడలిని పనిమనిషిగా పెట్టుకుంటామన్న వైఎస్సార్సీపీ నేతల అహంకారాన్ని దానయ్య తల్లి నిలదీశారు. "నా కొడుకును చంపేసి, నాకు లక్ష రూపాయలు ఇస్తారా? ఆ లక్ష రూపాయలు ఇంట్లో ఉంచుకుని, నా కోడలిని పంపి మీ ఇంట్లో పని చేయించాలా? మీ పెద్దరికం, మీ న్యాయం ఇదేనా? వీళ్లు పేదోళ్లు, కూలోళ్లు మన వెనక తిరుగుతారు కదా మనకే ఓట్లు వేస్తారు కదా అని ఇంత చులకనగా మాట్లాడుతారా? మేం అదే పని చేసి, మీ వాళ్లను చంపేసి లక్ష రూపాయలు ఇస్తే మీరు ఒప్పుకొంటారా?" అంటూ ఆమె పలు ప్రశ్నలు అడిగారు.
న్యాయం చేయాలని స్థానికుల డిమాండ్ : ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల కోసం పేదలను వాడుకుని, వారి ప్రాణాలకు ఏమాత్రం విలువ ఇవ్వని నేతల తీరుపై స్థానికులు మండిపడుతున్నారు. మృతుడి తల్లి ఆవేదన చూసి పలువురు చలించిపోతున్నారు. అసలు నిందితుడైన మాజీ మంత్రి కుమారుడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, బాధిత కుటుంబానికి తగిన న్యాయం చేయాలని ప్రజాసంఘాలు, స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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