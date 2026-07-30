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జగన్ పర్యటన వేళ శ్రుతిమించిన వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల ఆగడాలు - మహిళా ఎస్సైతో దురుసు ప్రవర్తన

శ్రీకాకుళంలోని కొత్తరోడ్డు కూడలి వద్ద ఉద్రిక్తత - బూర్జ మహిళా ఎస్సైను చుట్టుముట్టి, చేతులతో దాడి చేసిన వైఎస్సార్సీపీ నేతలు - మహిళా ఎస్సైను అసభ్య పదజాలంతో దూషించిన వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు

YSRCP Leaders Rude Behavior Towards Female SI in Srikakulam
YSRCP Leaders Rude Behavior Towards Female SI in Srikakulam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 5:06 PM IST

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Updated : July 30, 2026 at 5:15 PM IST

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YSRCP Leaders Rude Behavior Towards Female SI in Srikakulam : వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్‌ శ్రీకాకుళం పర్యటనలో ఆ పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తల ఆగడాలు శ్రుతిమించాయి. శ్రీకాకుళంలోని కొత్తరోడ్డు కూడలి వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ట్రాఫిక్​కు అంతరాయం కలగకుండా క్లియర్ చేస్తున్న బూర్జ మహిళా ఎస్సై ప్రవళ్లికపై వైఎస్సార్సపీ నేతలు దురుసుగా ప్రవర్తించారు.

బందోబస్తు విధుల్లో ఉన్న మహిళా ఎస్సైను చుట్టుముట్టి మరీ వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు పక్కకు తోసేశారు. ఆమదాలవలస వైఎస్సార్సీపీ ఇన్‌ఛార్జ్‌ చింతాడ రవికుమార్‌, నేతలు చేతులతో పక్కకు నెట్టేశారు. అడ్డుకున్న సీఐ సన్యాసినాయుడిని కూడా తోసుకుంటూ వెళ్లారు. మహిళా అధికారి పట్ల వైఎస్సార్సీపీ నేతల అనుచిత ప్రవర్తనపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మహిళా ఎస్సైతో దౌర్జన్యంగా ప్రవర్తించారు. ఈ దృశ్యాలు వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు, నేతల అరాచకాన్ని కళ్లకు కట్టింది.

భయపెట్టి అధికారంలోకి వచ్చేందుకు జగన్‌ ప్రయత్నం: శ్రీకాకుళంలో జగన్‌ ఎవరిని పరామర్శిస్తున్నారో, ఎవరిని కాపాడుతున్నారో అందరికీ తెలుసు అని మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి మండిపడ్డారు. రోడ్డు ప్రమాదంలో చనిపోయిన వ్యక్తి బంధువులను పరామర్శించాలిని అన్నారు. శ్రీకాకుళంలో మహిళా ఎస్సైపై దౌర్జన్యం చేశారని ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేశారు.

"జగన్ వెళ్లే దారిలోనే ప్రధాని మోదీ పర్యటన ఉంది. ప్రధానికి భద్రత కల్పించే దారిలో ఆందోళనలు చేయకూడదు. జగన్ పర్యటనలో ధర్నాలు, ర్యాలీలు, సభలకు అనుమతి లేదు. పోలీసులపై దాడి చేసే స్థాయికి వైఎస్సార్సీపీ నేతలు వెళ్లారు. వైఎస్సార్సీపీ వెంట వెళ్లే యువకుల తల్లిదండ్రులు భయపడుతున్నారు. కానిస్టేబుళ్లను దూరం జరిపి మరీ మహిళా ఎస్సైపై దాడి చేశారు. భయపెట్టి అధికారంలోకి వచ్చేందుకు జగన్‌ ప్రయత్నిస్తున్నారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఇలాంటి చర్యలకు తావులేదని" కొలుసు పార్థసారథి పేర్కొన్నారు.

వైఎస్సార్సీపీ నేతలది హేయమైన చర్య: మహిళా ఎస్సైపై వైఎస్సార్సీపీ నేతల దాడిని ఖండిస్తున్నామని పలాస ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష అన్నారు. బాధ్యులపై ప్రభుత్వం చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటుందన్నారు. ‘‘మహిళా ఎస్సైపై చేతులు వేసి ఇబ్బంది పెట్టడం దేనికి సంకేతం? గతంలో మాజీ మంత్రి అప్పలరాజు కూడా ఇలాగే ప్రవర్తించారు. మహిళా ఎస్సై పట్ల వైఎస్సారీపీ నేతలది అనుచిత, హేయమైన చర్య’’ అని గౌతు శిరీష అన్నారు.

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Last Updated : July 30, 2026 at 5:15 PM IST

TAGGED:

YSRCP WORKERS ON JAGAN TOUR
YSRCP LEADERS RUDE BEHAVIOR
YSRCP LEADERS ATTACK WOMEN POLICE
మహిళా ఎస్సైపై దాడి
YSRCP LEADERS ATTACK WOMEN POLICE

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