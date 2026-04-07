ఆంధ్రజ్యోతి కార్యాలయంపై దాడికి యత్నించిన వైఎస్సార్సీపీ నేతలు - తీవ్రంగా ఖండించిన సీఎం చంద్రబాబు
హైదరాబాద్లో ఏబీఎన్ - ఆంధ్రజ్యోతి కార్యాలయంపై వైఎస్సార్సీపీ దాడి యత్నాన్ని ఖండించిన సీఎం చంద్రబాబు- వైఎస్సార్సీపీ కుట్రలను ప్రశ్నిస్తే జవాబు చెప్పలేక దాడులు, నిరసనలతో డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తోందన్న సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 1:05 PM IST
YSRCP Leaders Plans To Attacks ABN Andhra Jyothi Office in Hyderabad: హైదరాబాద్లోని ABN - ఆంధ్రజ్యోతి కార్యాలయం ముందు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఆందోళనకు దిగారు. వీకెండ్ కామెంట్ ఆర్టికల్పై నిరసన వ్యక్తం చేశారు. మాజీ మంత్రులు అంబటి రాంబాబు, కాకాణి గోవర్ధన్రెడ్డి, జోగి రమేష్, ఆదిమూలపు సురేష్, విశ్వరూప్, ఎర్రగొండపాలెం ఎమ్మెల్యే తాటిపర్తి చంద్రశేఖర్, ఎమ్మెల్సీ కల్పలతారెడ్డి, మాజీ చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్రెడ్డి, మాజీ ఎంపీ భరత్, వైఎస్సార్సీపీ నేత లేళ్ల అప్పిరెడ్డి సహా పలువురు నాయకులు ఆందోళనలో పాల్గొన్నారు. ఆంధ్రజ్యోతికి, ఆ పత్రిక ఎండీ వేమూరి రాధాకృష్ణకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. పత్రిక కార్యాలయంలోకి చొచ్చుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ ఆందోళనతో ఆంధ్రజ్యోతి కార్యాలయం దగ్గర ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది.
తీవ్రంగా ఖండించిన సీఎం చంద్రబాబు: హైదరాబాద్లో ఏబీఎన్ - ఆంధ్రజ్యోతి కార్యాలయంపై వైఎస్సార్సీపీ దాడి యత్నాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీవ్రంగా ఖండించారు. ఆంధ్రజ్యోతి కార్యాలయం దగ్గర వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, రౌడీలు వ్యవహరించిన తీరు మీడియా స్వేచ్ఛపై దాడిగా అభివర్ణించారు. మాజీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు రౌడీమూకలను వెంటేసుకుని మీడియా కార్యాలయంపైకి వెళ్లడం వైఎస్సార్సీపీ అరాచకానికి నిదర్శమని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సొంతంగా మీడియా సంస్థలు నడుపుతూ అనైతిక చర్యలకు పాల్పడుతున్న వైఎస్సార్సీపీ తమను ప్రశ్నించిన ఆంధ్రజ్యోతిపై ఆరోపణలు, దూషణలకు పాల్పడటం దారుణమన్నారు.
హైదరాబాద్లో ఏబీఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి కార్యాలయంపై వైసీపీ దాడిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను. ఏబీఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి కార్యాలయంపై వైసీపీ నేతలు, రౌడీ మూకలతో కలిసి దాడికి దిగడం మీడియా స్వేచ్ఛపై దాడి చేయడమే. వైసీపీ ఐదేళ్ల పాలనలో మీడియా సంస్థలపై, ఆంధ్రజ్యోతిపై అనేక వేధింపులకు, కుట్రలకు పాల్పడినా… pic.twitter.com/3uRXCOzkkE— N Chandrababu Naidu (@ncbn) April 7, 2026
వైఎస్సార్సీపీ ఐదేళ్ల పాలనలో మీడియా సంస్థలపై, ఆంధ్రజ్యోతిపై అనేక వేధింపులు, కుట్రలకు పాల్పడినా నిబ్బరంగా నిలిచాయని గుర్తుచేశారు. దశాబ్దాలుగా కేసులు, దాడులు, ఒత్తిళ్లకు భయపడకుండా ఆంధ్రజ్యోతి పత్రికను, ఛానెల్ని వేమూరి రాధాకృష్ణ నడుపుతున్నారని ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. అధికారంలో ఉండగా మహిళల పట్ల, సొంత కుటుంబ సభ్యుల పట్ల నీచంగా ప్రవర్తించిన వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్, ఆ పార్టీ నాయకుల వైఖరిని మహిళా సమాజం ఎప్పటికీ మరిచిపోదన్నారు. రాజధానిపై వైఎస్సార్సీపీ కుట్రలను ప్రశ్నిస్తే జవాబు చెప్పలేక దాడులు, నిరసనలతో డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తోందని సీఎం చంద్రబాబు దుయ్యబట్టారు.
జగన్ గారి కళ్లలో ఆనందం చూడటం కోసం వైసీపీ రౌడీ మూకలు హైదరాబాద్లో ఏబీఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి కార్యాలయంపై దాడికి ప్రయత్నించడం ఆ పార్టీ విష సంస్కృతిని మరోసారి బయటపెట్టింది. నిజాన్ని నిర్భయంగా చెప్పగలిగే దమ్మున్న ఛానల్ ఏబీఎన్ ఆంధ్రజ్యోతిపై వైసీపీ దాడి యత్నాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను.… pic.twitter.com/aoHetE0YzU— Lokesh Nara (@naralokesh) April 7, 2026
'మీడియా కథనాల పట్ల నిరసనలు తెలియజేసే పద్ధతి ఇది కాదు': జగన్ కళ్లలో ఆనందం చూడటం కోసం వైఎస్సార్సీపీ రౌడీ మూకలు హైదరాబాద్లో ఏబీఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి కార్యాలయంపై దాడికి యత్నించడం ఆ పార్టీ విష సంస్కృతిని మరోసారి బయటపెట్టిందని మంత్రి లోకేశ్ మండిపడ్డారు. నిజాన్ని నిర్భయంగా చెప్పగలిగే దమ్మున్న ఛానల్ ఏబీఎన్ ఆంధ్రజ్యోతిపై వైఎస్సార్సీపీ దాడి యత్నాన్ని ఆయన ఖండించారు. సాక్షి హైదరాబాద్ ఆఫీస్కు ఆంధ్రజ్యోతి ఎంత దూరమో ఆంధ్రజ్యోతికి సాక్షి కూడా అంతే దూరంలో ఉంది అన్న సంగతి మర్చిపోవద్దు జగన్ అంటూ హితవు పలికారు. మీడియా కథనాల పట్ల నిరసనలు తెలియజేసే పద్ధతి ఇది కాదని తెలిపారు.
జనం ఛీకొట్టినా మారకపోతే ఎలా అని నిలదీశారు. మీ వెనక గూండాలు ఉండొచ్చు, ఏబీఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి వెనుక, ముందు ప్రజలు ఉన్నారని లోకేశ్ వ్యాఖ్యానించారు. వైఎస్సార్సీపీ రౌడీ మూకలు హైదరాబాద్లో ఏబీఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి కార్యాలయంపై దాడిచేయడాన్ని మంత్రి పార్థసారథి కూడా ఖండించారు. జగన్ తెచ్చిన మావిగన్ చేతిలోనే ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్తు బలికావడం ఖాయమని పార్థసారథి అన్నారు.
జగన్ లాంటి ఫ్యాక్షన్ పాలిటిక్స్కు భయపడే రకం కాదు ఆంధ్రజ్యోతి ఏబీఎన్ చైర్మన్& మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రాధాకృష్ణ అని అన్నారు. "మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది మీ నాన్నగారు ఆంధ్రజ్యోతి కార్యాలయం పైకి బుల్డోజర్లు పంపించినా ఏబీఎన్ ఆర్కే వెనక్కి తగ్గలేదు, మీ నాన్నగారు పంపిన బుల్డోజర్లే వెనక్కి వెళ్లాయి" అని గుర్తుచేశారు. ప్రజాస్వామ్యంలో నాలుగో స్తంభం అయిన మీడియా ప్రశ్నిస్తే జవాబు చెప్పాలని స్పష్టం చేశారు. కథనం ప్రచురిస్తే ఆధారాలతో ఖండించాలన్నారు. ప్రసారం చేసింది తప్పయితే తప్పని చెప్పగలగాలని ఇవేవీ మీ దగ్గర లేనప్పుడు ఇలాంటి దుర్మార్గపు దాడులకు తెగబడటం అలవాటుగా మార్చుకున్నారని మండిపడ్డారు.
