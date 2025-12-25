కలివికోడి రక్షణ పార్కు పేరిట ప్రజాధనం దోపిడీ
ప్రాజెక్టు పేరిట మళ్లీ ప్రజాధనం కొట్టేసే యత్నాలు - పరిహారానికి ప్రతిపాదనలు- కుట్రను బయట పెట్టిన ప్రభుత్వ న్యాయవాదులు
YSRCP Leaders Misappropriation of Public Funds in Name of Kalivikodi Conservation Park : కలివికోడి రక్షణ పార్కు పేరిట కొందరు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో ప్రజాధనం దోపిడీకి పాల్పడ్డారు. ఈ విషయాన్ని వెలుగులోకి తెచ్చిన ప్రభుత్వం తరఫు న్యాయవాదులపై కడపకు చెందిన కొత్తపు మునిరెడ్డి బెదిరింపులకు దిగారు. ఈ విషయాన్ని హైకోర్టు న్యాయమూర్తి గన్నమనేని రామకృష్ణ ప్రసాద్ దృష్టికి అడ్వకేట్ జనరల్ కార్యాలయం న్యాయవాదులు బుధవారం తీసుకెళ్లారు. దీంతో న్యాయస్థానం ఆవరణలోనే ఉన్న మునిరెడ్డిని ఆయన పిలిపించి ఆరా తీశారు. కేసులకు సంబంధం లేని వ్యక్తి జోక్యం చేసుకోవడంపై ప్రశ్నించారు. అతనిపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి సమగ్ర విచారణ చేపట్టి నివేదిక ఇవ్వాలని పోలీసులను ఆదేశించారు.
కోర్టు కళ్లకు గంతలు కట్టబోయారు : కలివికోడి రక్షణ పార్కు పేరిట భూసేకరణకు వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పరిహారం చెల్లించారు. యజమానులు లేని భూములను గుర్తించి వాటికి బినామీల పేరిట ఇతరులను ప్రవేశపెట్టి రెవెన్యూ అధికారుల ద్వారా పరిహారం పొందారు. అట్లూరు మండలం తంబలగొండి గ్రామానికి చెందిన భూములకు కంభం వెంకట్రామిరెడ్డి పట్టాదారుగా చూపించి పరిహారానికి ప్రతిపాదనలు తయారు చేశారు. ఆపై భూములకు పరిహారం చెల్లించలేదంటూ న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు. దీంతో పరిహారం చెల్లించాలనే ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి.
ఒకటే నంబరు - వేర్వేరు ఫొటోలు : కోర్టు ఆదేశాలతో ఆర్థిక శాఖ రూ. 2,39,04,522 కంభం వెంకట్రామిరెడ్డి అలియాస్ డంపాల నరసింహారెడ్డి పేరిట చెల్లించింది. ఒకే ఆధార్ కార్డు నంబరు 907181248657 కింద కంభం వెంకట్రామిరెడ్డి, డంపాల నరసింహారెడ్డి పేర్లతో వేర్వేరు ఫొటోలతో కార్డులు సృష్టించారు. డంపాల నరసింహారెడ్డి పేరిట ఉన్న బ్యాంకు ఖాతాను కంభం వెంకట్రామిరెడ్డి పేరిట ఉన్నట్లుగా చూపించి 2021 జనవరి 25న రూ. 2,39,04,522 కోట్ల పరిహారం పొందారు. ఆపై పరిహారం చెల్లింపులో ఆలస్యానికి వడ్డీగా మరో రూ. 70 లక్షలు తీసుకున్నారు. ఇది చాలదన్నట్లు అదనపు పరిహారం పేరిట న్యాయస్థానాన్ని మళ్లీ ఆశ్రయించారు. ఈ వ్యవహారంపై ప్రభుత్వ న్యాయవాదులకు అనుమానం వచ్చింది. వివరాలన్నీ ఆరా తీయగా మోసంతో పరిహారం పొందినట్లు వెలుగులోకి వచ్చింది.
మరిన్ని అంశాలు వెలుగులోకి : సీఎంఎఫ్ఎస్ కింద ఆర్థిక శాఖ పరిహారం చెల్లింపులో అక్రమాలు చోటుచేసుకున్నాయని న్యాయస్థానానికి ప్రభుత్వ న్యాయవాదులు నివేదించారు. పరిహారం చెల్లింపులో అలియాస్ అనే పదానికే చోటు లేదని వివరించారు. ఒకే ఆధార్ నంబరుపై రెండు కార్డులు సృష్టించడం, వాటిలో వేర్వేరు ఫొటోలుండటంపై విచారణ చేపట్టాలని కోరారు. బ్యాంకు ఖాతా నంబరు దండాల నరిసింహారెడ్డిపై ఉండగా జీఎన్ఎస్ఎస్ (GNSS) స్పెషల్ కలెక్టర్ మాత్రం కంభం వెంకట్రామిరెడ్డి పేరిట పరిహారం చెల్లింపునకు సిఫార్సు చేయడం అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు.
భూముల్లో ఎలాంటి నిర్మాణాలు, చెట్లు లేనప్పటికీ పరిహారం తీసుకున్నారని, ఆ మేరకు ఆర్డీవో ఇచ్చిన నివేదికకు విరుద్ధంగా ఇంజినీరింగ్, అటవీ, ఉద్యాన శాఖలు నివేదికలు సమర్పించడంపై విచారణ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. తంబలగొండి గ్రామ ఓటరు జాబితాను పరిశీలించగా కంభం వెంకట్రామిరెడ్డి అనే వ్యక్తి లేనట్లుగా తెలుస్తోందని నివేదించారు. 2021లో భూసేకరణ అధికారికి సమర్పించిన ఫారం-సీలో జత చేసిన ఫొటో 2017 నాటికి 75 సంవత్సరాల వయస్సున్న వ్యక్తికి సరిపోలేదని నివేదికలో పేర్కొన్నారు. ఈ దందా వెనక భారీ ప్రణాళిక ఉన్నట్లు సైతం వివరించారు.
