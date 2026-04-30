జగనన్న కాలనీల పేరిట రూ.1,140 కోట్లు దోపిడీ - విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విచారణలో విస్తుపోయే నిజాలు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జగనన్న కాలనీల్లో భారీ అక్రమాలు - వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, అధికారులు కుమ్మక్కై రూ.1,140 కోట్లు దోపిడీ - ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరిలోనే రూ.654 కోట్ల కుంభకోణం - విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విచారణలో వెలుగులోకి అక్రమాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 1:38 PM IST
YSRCP Leaders Corruption in Jagananna Colonies: జగనన్న కాలనీల పేరిట ఇళ్ల స్థలాల పంపిణీ కోసం భూముల సేకరణ ముసుగులో వైఎస్సార్సీపీ ముఠా రూ.1,140.24 దోచుకున్నట్లు విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ నిగ్గు తేల్చింది. మొత్తం 18,216 ఎకరాల సేకరణలో ఈ దోపిడీ జరిగినట్లు నివేదించింది. బినామీలను పెట్టి భారీగా లబ్ధి పొందారని ఒక్క ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరిలోనే రూ.654 కోట్ల అవినీతి జరిగిందని వెల్లడించింది. మొత్తం కుంభకోణంపై ఏసీబీ దర్యాప్తునకు ఆదేశించాలని సూచించింది. వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి, ఆదోని మాజీ ఎమ్మెల్యే సాయిప్రసాద్రెడ్డి కుమారుడితో పాటు పలువురిపై క్రిమినల్ చర్యలకు విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సిఫార్సు చేసింది.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పేదలందరికీ ఇళ్లు పథకం పేరిట 13 ఉమ్మడి జిల్లాల్లో జరిగిన దోపిడీపై విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విభాగం లోతుగా విచారించింది. అందులో వెల్లడైన వివరాలతో ప్రభుత్వానికి ఇటీవల సమగ్ర నివేదిక సమర్పించింది. ఒక్క ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా పరిధిలోనే రూ.654.12 కోట్ల మేర కుంభకోణం జరిగినట్లు తేల్చింది. ఉమ్మడి విశాఖలో రూ.172.93 కోట్లు కొల్లగొట్టినట్లు గుర్తించింది. వైఎస్సార్సీపీ గ్రామ స్థాయి నాయకులు మొదలు రాష్ట్ర స్థాయి నేతలు, ప్రభుత్వాధికారులు కుమ్మక్కై ఈ కుంభకోణానికి పాల్పడినట్లు నిర్ధారించింది. ఏ మాత్రం అవసరమే లేని భూములు, నివాసయోగ్యం కాని స్థలాల్ని ప్రభుత్వంతో కొనిపించటం, జిల్లా స్థాయి సంప్రదింపుల కమిటీలను అడ్డం పెట్టుకుని మార్కెట్ రేటుకు మించి ధర ఖరారు చేయించటం ద్వారా కోట్లలో లబ్ధి పొందినట్లు గుర్తించింది.
అధికారులపై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలి: ఒక్కో జిల్లాలో ఒక్కో లేఔట్లో ఒక్కో తరహాలో అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు వెల్లడించింది. వీటన్నింటిపైనా అవినీతి నిరోధక శాఖతో సమగ్ర దర్యాప్తు చేయించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది. ఖజానాకు వాటిల్లిన నష్టాన్ని బాధ్యులైన అధికారులు, నాయకులు, బినామీల నుంచి రికవరీ చేయాలని సూచించింది. లేఔట్లు వేయటానికి ఏ మాత్రం అనువుకాని స్థలాల్ని ఎందుకు ఎంపిక చేశారు, భారీ మొత్తాల్లో పరిహారాలు ఎందుకు చెల్లించారనేదానిపై బాధ్యులైన ఐఏఎస్ అధికారులను లోతుగా విచారించాలని స్పష్టం చేసింది. బాధ్యులైన పలువురు వీఆర్వోలు, ఆర్ఐలు, తహసీల్దార్లు, ఆర్డీవోలు, స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్లపై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్దేశించింది. పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రైవేటు వ్యక్తులపై క్రిమినల్ చర్యలు చేపట్టాలని సూచించింది.
నవరత్నాలు-పేదలందరికీ ఇళ్ల పథకంపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేయాలని సంబంధిత వ్యక్తులు, అధికారుల చర్యలు తీసుకోవాలని విజిలెన్స్ విభాగం ప్రభుత్వానికి సిఫారసు చేసింది. నెల్లూరు, కందుకూరు నాటి ఆర్డీవోలు హుస్సేన్ సాబ్, ఓబులేసు, ఆదోని ఆర్డీవో బాలగణేశయ్యపై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని సిఫారసు చేసింది.
దోపిడీపై జిల్లాల వారీగా నివేదిక: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన ఈ నిలువెత్తు దోపిడీపై జిల్లాల వారీగా వివరాలను నివేదికలో విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వెల్లడించింది.
- ఉమ్మడి విశాఖల జిల్లాలో సేకరించిన భూములకు మార్కెట్ ధరకు మించి అనేక రెట్లు అధిక మొత్తం ధర నిర్ణయించి చెల్లించారని స్పష్టం చేసింది. నివాసయోగ్యం కాని భూముల్లో లేఔట్లో, అక్రమ ఎల్పీవోసీల రూపాల్లో ఉమ్మడి విశాఖపట్నం జిల్లాలో రూ.172.93 కోట్లు దోచుకున్నట్లు నిగ్గుతేల్చింది.
- ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో 825 లేఔట్లకు సంబంధించి 2,934.93 ఎకరాలకు మార్కెట్ రేటు కంటే 50 శాతం, మరో 51 లేఔట్లకు సంబంధించి 192.64 ఎకరాలకు గాను 90 శాతం వరకు, 55 లేఔట్లకు సంబంధించి 136.84 ఎకరాలకు గాను 100 శాతం అధికంగా చెల్లించారని విజిలెన్స్ స్పష్టం చేసింది. సాధారణ భూసేకరణ బదులు స్వచ్ఛంద భూసేకరణకు వెళ్లారని దీనివల్ల ప్రభుత్వంపై అదనంగా రూ.50 కోట్ల భారం పడిందని తెలిపింది.
- ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా పరిధిలో 171 లేఔట్లకు సంబంధించి 983 ఎకరాలకు మార్కెట్ రేటు కంటే 50 శాతం వరకూ, 7 లేఔట్లకు సంబంధించి 113 ఎకరాలకు 51-90 శాతం ధరలు పెంచేసి చెల్లించారు. ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా పరిధిలో 88 లేఔట్లకు సంబంధించి 333 ఎకరాలకు మార్కెట్ రేటు కంటే 50 శాతం వరకూ, 20 లేఔట్లకు సంబంధించి 152 ఎకరాలకు 51 నుంచి 90 శాతం మేర మరో 7 లేఔట్లకు సంబంధించి 40 ఎకరాలకు 100 శాతం అదనంగా చెల్లించారు.
- ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లా కొమడవోలు, చోదిమెల్ల, పోణంగి, విస్సాకోడేరుల్లో అవసరానికి మించి అదనంగా 104 ఎకరాలు సేకరించారని వాటిల్లో లేఔట్లు వేయకుండా భుత్వ ఖజానాకు రూ.63.83 కోట్ల నష్టం కలిగించారని విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ తేల్చింది.
- విజయనగరం జిల్లా కొండకరకాంలో 70.38 ఎకరాల డీ పట్టా భూములు సేకరించి ఎకరాకు రూ.34.06 లక్షల చొప్పున పరిహారం చెల్లించారని అందులో కొంత వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు ప్రసాద్, అతని అనుచరులకు అందిందని విజిలెన్స్ నివేదించింది. 22 మంది డీ పట్టా రైతుల ఖాతాల్లో నుంచి ప్రసాద్కు రూ.69.95 లక్షలు, జగదీష్కు రూ.41.08 లక్షలు అందాయని స్పష్టం చేసింది.
- ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో ఊళ్లకు దూరంగా భూములు కొనటం, ప్రభుత్వ భూములున్నా వాటిని కాకుండా ప్రైవేటు భూములు సేకరించడం ద్వారా రూ.105.97 కోట్లు దోచుకున్నారు. మల్లేశ్వరపురంలో మార్కెట్ రేటు కంటే 355 శాతం, వెంగముక్కలపాలెంలో 170 శాతం, యరజర్లలో 264 శాతం, ఉలిచిలో 164 శాతం, బొడ్డువారిపాలెంలో 181 శాతం, దేవరపాడులో 108 శాతం మేర మార్కెట్ రేటు కంటే ఎక్కువ చెల్లించి భూములు కొన్నారని విజిలెన్స్ విచారణలో తేలింది.
వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై క్రిమినల్ కేసులు పెట్టాలి: ధర్మవరం నియోజకవర్గంలో ఎకరం రూ.50 లక్షలు చేసే భూమిని ఓ వ్యక్తి జగనన్న లేఔట్ కోసం ఇవ్వగా మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ఆ భూ యజమానికి 17 లక్షలే ఇచ్చారని విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ నివేదించింది. దీనికి బాధ్యుడైన కేతిరెడ్డిపై క్రిమినల్ కేసు పెట్టాలని సూచించింది. వైఎస్సార్సీపీ నేత, ఆదోని మాజీ ఎమ్మెల్యే సాయిప్రసాద్రెడ్డి కుమారుడు మనోజ్రెడ్డి, వారి అనుచరుడు ఎర్రిస్వామి జగనన్న కాలనీలకు భూములిచ్చిన రైతుల నుంచి బలవంతంగా లంచాలు వసూలు చేశారని వారిపై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలని సిఫార్సు చేసింది. వీరితో పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అక్రమాలకు పాల్పడిన వారి వివరాలను నివేదికలో పొందుపరిచిన విజిలెన్స్ విభాగం వారిపై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.
