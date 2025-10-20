మెడికల్ షాప్ టెండర్లలో తీవ్ర జాప్యం - టీటీడీకి రూ.4.5 కోట్ల నష్టం
నెలకు రూ.35 వేల అద్దెతో స్విమ్స్లో మందుల దుకాణం నిర్వహించుకున్న వైఎస్సార్సీపీ నేత - తాజాగా పిలిచిన టెండర్లలో నెలకు రూ.27లక్షలకు ఎంపికైనా దుకాణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2025 at 11:39 AM IST
YSRCP Leaders Irregularities in SVIMS Medical Shop Tenders : వైఎస్సార్సీపీ ఐదేళ్ల పాలనలో అన్నిచోట్ల అందినకాడికి దోచుకున్న ఆ పార్టీ నేతలు జబ్బు చేస్తే మందులిచ్చే దుకాణాలనూ వదల్లేదు. తిరుపతి స్విమ్స్లోని ఓ మెడికల్ దుకాణాన్ని అనుచరులకు నామినేషన్ పద్ధతిలో 2022లో రూ.35 వేల చొప్పున నెల అద్దెతో కట్టబెట్టి రూ.లక్షల్లో వెనుకేసుకుంటూ వస్తున్నారు. ఈ అవకతవకలను గుర్తించి టీటీడీ ఇటీవల టెండర్లు పిలిచింది. నెలకు రూ.27లక్షలకు ఎంపికైనా దుకాణాన్ని కేటాయించలేదు.
ఏం జరుగుతుందంటే : తిరుపతి స్విమ్స్ ప్రాంగణంలో తొలుత రెండు దుకాణాలుండేవి. వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి రాగానే ఇక్కడి స్విమ్స్ సంచాలకుల గత భవనం తూర్పునున్న బ్రాండెడ్ మందుల దుకాణాన్ని వైఎస్సార్సీపీ ప్రజాప్రతినిధి కార్యాలయంలో పార్టీ వ్యవహారాలు చూసే ఒకరికి నెలకు రూ.19వేల చొప్పున 2021లో అప్పగించారు. రోజుకి సుమారు రూ.2.5లక్షలపైగా వ్యాపారం సాగేది. దీన్ని చూసి పులివెందులకు చెందిన వ్యక్తి 2022లో అప్పటి సీఎంవో కార్యాలయం నుంచి అనుమతులు తెచ్చుకొని తిరుపతి బర్డ్ ఎదురుగా ఉన్న దుకాణంలో శ్రీ పద్మావతి మహిళా వైద్య కళాశాల వద్ద 30-40చ.అడుగుల ఖాళీ స్థలంలో ఫార్మసీ నెలకొల్పారు.
దీనికి నెలకు రూ.35వేలు (ఏటా పది శాతం పెంపు) మాత్రమే అద్దె చెల్లించేవారు. అలా వచ్చిన సొత్తులో కొంత భాగాన్ని సదరు వ్యక్తి వైఎస్సార్సీపీ పెద్దలకు రూ.లక్షల్లో చేరవేస్తున్నట్లు సమాచారం. సదరు దుకాణాలకు ఇటీవల టెండర్లు పిలిస్తే రూ.25 లక్షలకు పైగా నెలకు చెల్లించేందుకు చాలా మంది పోటీ పడుతున్నారు.
అనూహ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు : సదరు దుకాణానికి గత డిసెంబర్లో రూ.25లక్షలకు టెండర్లు పిలిచింది. ధర ఎక్కువగా ఉండటంతో ఎవరూ మొగ్గు చూపలేదు. అనంతరం వచ్చిన ఎస్టేట్ అధికారి దీని ధర తగ్గించి రూ.15లక్షలకు ఈఏడాది జులైలో మళ్లీ టెండర్ పిలిచారు. ఆగస్టులో రూ.27లక్షలకు హెచ్1 బిడ్డర్గా ఇన్నోవేటివ్ ఫార్మాసూటికల్స్ ఎంపికైంది. పారదర్శకంగా ఉన్న హెచ్1 బిడ్డర్కి కేటాయించాలని టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు ఆదేశించారు. ఈక్రమంలో ఆరుగురితో కూడిన కమిటీ ఎంపిక చేసినా సదరు టెండర్దారుకు నేటికీ టీటీడీ కేటాయించడం లేదు. పబ్లిక్ ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో చేపట్టాలని స్విమ్సే నిర్వహిస్తే మేలని పలువురు కీలక వ్యక్తులు, ఓ వైద్యుడు బోర్డులో మంతనాలు జరిపారు.
టీటీడీకి రూ.4.5 కోట్ల నష్టం : అసలు డిసెంబర్లోనే టెండర్ ఖరారు చేస్తే ఇప్పటివరకు అంటే పది నెలలుగా అద్దె రూపంలో రూ.2.70 కోట్లు టీటీడీకి ఆదాయం వచ్చేది. అసలు కూటమి వచ్చిన వెంటనే గుర్తించి ఉంటే ఇప్పటి వరకు టీటీడీకి రూ.4.50 కోట్లు ఆదాయం వచ్చేది. కానీ ఆ దిశగా అడుగులు పడలేదు. టెండర్దారుకు ఇవ్వాలా? స్విమ్స్ నిర్వహించాలా? అనేది తేల్చడంలోనూ తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోంది. ఫలితంగా టీీటీడీ ప్రత్యక్షంగా రూ.కోట్లలో నష్టపోతున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.
