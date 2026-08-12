కూటమి హయాంలోనూ యథేచ్ఛగా వైఎస్సార్సీపీ నేతల దందాలు - భూ యజమానిని చంపేస్తామంటూ బెదిరింపులు
డాక్టర్ను లేపేస్తాం, జైలుకెళ్లినా బెయిల్ వస్తుందంటున్న వైఎస్సార్సీపీ నేత - నెల రోజులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయని పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 10:38 AM IST
YSRCP Land Threats : వైఎస్సార్సీపీ ఐదేళ్ల పాలన విధ్వంసం, వినాశనం వైపుగా నడిచింది. కూటమి ప్రభుత్వంలో కూడా వైఎస్సార్సీపీ నేతల దందాలు యథేచ్ఛగా కొనసాగుతున్నాయి. కాకినాడ జిల్లాలో ఓ భూమి వివాదంలో వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి దాడిశెట్టి రాజా అనుచరులు భూ యజమానిని చంపేస్తామంటూ బహిరంగంగా బెదిరింపులకు దిగడమే ఇందుకు తార్కణం. రాజీకి వస్తే సరే రాకుంటే లేపేస్తాం. కేసులు మాకు కొత్తకాదు జైలుకు వెళ్లినా బెయిల్ వస్తుందని బహిరంగంగా బెదిరింపులకు దిగుతున్నారు.
17 ఏళ్ల నుంచి సాగు : కాకినాడ జిల్లా తునికి చెందిన చిలుకోటి పాండురంగారావు ప్రముఖ వైద్యుడు. వైద్య రంగంలో ఉంటూనే జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఎనిమిదేళ్లు పనిచేశారు. 2019లో తుని నియోజకవర్గం నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీచేశారు. ప్రస్తుతం అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా మాట్లాడే పరిస్థితిలో లేరు. ఆయన మామ పొన్నగంటి రామారావు 17 ఏళ్ల క్రితం తొండంగిలో సర్వే నెంబర్ 684-2లో 2.55 ఎకరాలు, సర్వే నెంబర్ 679-3లో 0.98 ఎకరాలు మొత్తం 3.53 ఎకరాలు పెద్దిరెడ్ల కొండలరావు దగ్గర కొనుగోలు చేశారు. 17 ఏళ్ల నుంచి సాగు చేస్తున్నారు. ఇటీవల రామారావు చనిపోవడంతో ఆ భూములు వ్యవహారాలన్ని పాండురంగారావు చూస్తున్నారు.
పిఠాపురం కోర్టులో విచారణ : పదేళ్ల తర్వాత మా నాన్న నా అనుమతి లేకుండా పొలం అమ్మేశారు ఇది చెల్లదని అతని కుమారుడు తొండంగి మాజీ సర్పంచి పెద్దిరెడ్ల సురేష్ ఫిర్యాదు చేశారు. కోర్టులో కేసులు వేశారు. దీనిపై కొన్నాళ్లుగా పిఠాపురం కోర్టులో విచారణ జరిగింది. ఇరువైపులా వాదోపవాదాలు విన్న న్యాయస్థానం ఈ ఏడాది జనవరి 28న ఈ కేసు కొట్టేస్తూ తీర్పునిచ్చింది. దీంతో గత నెలలో ఆ భూమిలో పనులు చేయడానికి పాండురంగారావు తన మనుషులను బాలం రాంబాబు మరికొందర్ని పంపించారు. ఆ సమయంలో దేవులపల్లి శ్రీను, కాలిన బాబి మరో ఎనిమిది మంది వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు పనిచేస్తున్న వారిని బెదిరించి బయటకు పంపేశారు.
రాజీకి రాకుంటే లేపేస్తాం : కాకినాడ జిల్లా తొండంగి మాజీ సర్పంచి, వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు పెదిరెడ్ల సురేష్ అనుచరుడు దేవులపల్లి శ్రీను భూ యజమానికి సంబంధించిన వ్యక్తులను బెదిరించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్గా మారింది. ఏదైనా రాజీకే చూస్తున్నాం రాజీ రాకుంటే లేపేస్తాం డాక్టర్ని లేపేస్తాం అందులో అనుమానమే లేదు. మూడేళ్లు జైలులో ఉంటాం ఏమవుద్దీ ఎలాగూ బెయిలొచ్చేస్తది. దొమ్మిలో పోద్ది కేసు. కేసులేం కొత్తకాదు ఇప్పుడు నాకు 51 సంవత్సరాలు 40 సంవత్సరాలు కేసులే నాకు. బెయిలు వచ్చేద్ది ఎలాగైనా వచ్చేద్ది అంటూ చెయ్యి చూపించి తీవ్ర స్వరంతో బెదిరించారు.
కేసు నమోదు చేయకుండా తాత్సారం : నెల రోజుల క్రితం జరిగిన ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. మాజీ మంత్రి దాడిశెట్టి రాజాతో దేవులపల్లి శ్రీను, పెదిరెడ్ల సురేష్ కలిసి ఉన్న ఫోటోతో కూడిన ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతుంది. మాజీ సర్పంచి మనుషులు తమను బెదిరించారని వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ పొలం పనులు చూసే బాలం రాంబాబు, వైద్యుడు పాండురంగరావు గత నెల 14న తొండంగి మండలం పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. సంబంధిత వీడియోను పెన్ డ్రైవ్ పెట్టి ఇచ్చినట్లు వీరు చెబుతున్నారు. అయినా కేసు నమోదు చేయకుండా నెలరోజులు తాత్సారం చేశారు.
టీడీపీ నేతల నుంచి ఒత్తిళ్లు : వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ కావడం, టీడీపీ నేతల నుంచి ఒత్తిళ్లు రావడంతో మంగళవారం సాయంత్రం వైద్యునికి సంబంధించిన అడ్వకేట్ని పిలిచి ఆగమేఘాల మీద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. పెద్దిరెడ్ల సురేష్, దేవులపల్లి శ్రీను, కాలిన బాబ్ది మరో ఎనిమది మందిపై బెదిరించడం, అనధికారికంగా భూమిలోకి చొరబడడంపై సెక్షన్లను నమోదు చేశారు.
ఫిర్యాదు చేసి నెలరోజులైనా ఎందుకు ఎఫ్ఎఆర్ వేయలేదని ఎస్ఐ జగన్మోహనరావు వద్ద ప్రస్తావించగా బాధితులు ఫిర్యాదు చేయలేదు. ఈ రోజే వాళ్ల అడ్వకేట్ వచ్చి ఫిర్యాదు చేస్తే కేసు నమోదు చేసినట్లు బదులు ఇచ్చాడు. విచారణ జరిపి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని చెబుతున్నారు.
ఉద్యోగాలు అడిగితే ఉద్వాసనే - రైతులపై 'భారతి' సిమెంట్స్ కక్షసాధింపు
158 గ్రామాలకు తొలిసారి రహదారి సౌకర్యం - నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించాలని పవన్ ఆదేశం