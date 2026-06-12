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ఆందోళనల పేరుతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైఎస్సార్సీపీ అల్లర్లు - పలుచోట్ల బయటపడ్డ వర్గపోరు

ప్రభుత్వంపై నిరసనలతో పేరుతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైఎస్సార్సీపీ అత్యుత్సాహం - అయితే నిరసన కార్యక్రమాల్లో బహిర్గతమైన వర్గపోరు - రెండు వర్గాలుగా విడిపోయిన శ్రేణులు - రోడ్లపై బైఠాయించి హల్‌చల్ చేసి పోలీసులతో వాగ్వాదం

YSRCP Creat High Tension Across AP in The Name Protest Against Govt
YSRCP Creat High Tension Across AP in The Name Protest Against Govt (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 8:30 PM IST

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YSRCP Creat High Tension Across AP in The Name Protest Against Govt: 'వెన్నుపోటుకు రెండేళ్లు' అంటూ నిరసనల పేరుతో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు ఏపీవ్యాప్తంగా రెచ్చిపోయారు. ఎప్పటిలానే వికృత బుద్ధికి పని చెప్పారు. టీడీపీ కార్యకర్తలను, నాయకులను రెచ్చగొట్టేలా వ్యవహరించడంతో పలు చోట్ల ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇంకొన్ని చోట్ల నిరసన కార్యక్రమాల్లో వైఎస్సార్సీపీలోని వర్గ విభేదాలు బయటపడ్డాయి.

వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల కవ్వింపు చర్యలతో కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయం నియోజకవర్గం మాధవరంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. మంత్రాలయం నుంచి కోసిగిలో నిరసన కార్యక్రమానికి వెళ్తూ మాధవరంలో టీడీపీ ఇన్‌ఛార్జ్‌ రాఘవేంద్రరెడ్డి ఇంటి వద్ద వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు అల్లర్లు సృష్టించారు. టీడీపీ నేత ఇంటిపై రాళ్లు రువ్వడమే కాకుండా వాహనాల్లో చక్కర్లు కొడుతూ ఈలలు, కేకలతో రెచ్చగొట్టారు.

ఆందోళనల పేరుతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైఎస్సార్సీపీ అల్లర్లు - పలుచోట్ల బయటపడ్డ అంతర్గత వర్గపోరు (ETV Bharat)

వాహనాలకు నిప్పుపెట్టిన గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు: కోసిగిలో నిరసన కార్యక్రమం ముగించుకొని తిరిగి మంత్రాలయం వెళ్తుండగా టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు ఎదురుపడి ఘర్షణకు దిగారు. గొడవ పెద్దది కావడంతో పరస్పరం రాళ్లు రువ్వుకున్నారు. ఇదే సమయంలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు రెండు వాహనాలు, రెండు బైక్‌లకు నిప్పుపెట్టారు. పోలీసులు రెండు వర్గాలనూ చెదరగొట్టారు.

దున్నపోతుతో ఉద్రిక్త వాతావరణం: ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల అత్యుత్సాహం అపశ్రుతికి దారితీసింది. ఆర్డీవో కార్యాలయం వద్ద నిరసన పేరుతో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు దున్నపోతును తీసుకురాగా అది బెదిరిపోయి మనుషులపైకి దూసుకెళ్లింది. ఎమ్మెల్సీ మొండితోక అరుణ్‌కుమార్‌ దున్నపోతు వద్ద నిరసన తెలుపుతుండగా అది ఒక్కసారిగా దూసుకొచ్చింది. దున్నపోతు పొడవడంతో పలువురికి గాయాలయ్యాయి.

తారస్థాయికి చేరిన అత్యుత్సాహం: గుంటూరు జిల్లా ప్రత్తిపాడులో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల అత్యుత్సాహం తారస్థాయికి చేరింది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రత్తిపాడు ఇన్‌ఛార్జ్‌ బలసాని కిరణ్‌కుమార్‌ నేతృత్వంలో చేపట్టిన ర్యాలీలో ఆ పార్టీ కార్యకర్తలు టీడీపీ ఫ్లెక్సీలను చించేశారు. రోడ్లపై బైఠాయించి హడావుడి చేశారు. పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు.

బయటపడ్డ వర్గపోరు: అదే విధంగా తాడికొండలోనూ వైఎస్సార్సీపీలో వర్గపోరు బయటపడింది. పార్టీ ఇంఛార్జ్‌ వనమా బాల వజ్రబాబు అలియాస్ డైమండ్ బాబుకు సొంతపార్టీ కార్యకర్తల నుంచే తీవ్ర నిరసన వ్యక్తమైంది. గ్రామ పార్టీ అధ్యక్ష పదవి నియామకంలో అన్యాయం జరిగిందంటూ కార్యకర్తలు తాడికొండ చింతచెట్టు సెంటర్ వద్ద ప్లకార్డులతో ఆందోళన చేపట్టారు.

రెండువర్గాల మధ్య తోపులాట: అనంతపురం జిల్లా గుంతకల్లులో వైఎస్సార్సీపీ లో అంతర్గత విభేదాలు బహిర్గతమయ్యాయి. ఒకవైపు జిల్లా ఉపాధ్యక్షురాలు నైరుతిరెడ్డి వర్గం, మరోవైపు చినబాబు వర్గం వేర్వేరుగా కార్యక్రమాలు చేపట్టి బల ప్రదర్శనకు దిగాయి. రెండువర్గాలు ఎదురుకావడంతో వారి మధ్య తోపులాట జరిగింది.

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TAGGED:

నిరసనలపేరుతో వైఎస్సార్సీపీఅల్లర్లు
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