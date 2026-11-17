టీడీపీ నేత చండ్రాయుడుపై గుర్తుతెలియని వ్యక్తుల దాడి - వాహనానికి నిప్పు
Fire Attack On TDP leader: గండి రోడ్డులో అర్ధరాత్రి ఘటన చోటు చేసుకుంది. టీడీపీ నాయకుడి బొలెరో వాహనానికి గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు నిప్పంటించారు. ఘటనాస్థలంలో బీరు బాటిళ్లు, చెప్పులను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 4:01 PM IST
కడప జిల్లా వేంపల్లె సమీపంలోని గండి రోడ్డులో తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ) నాయకుడి బొలెరో వాహనానికి గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు నిప్పంటించిన ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఇడుపులపాయకు చెందిన టీడీపీ నాయకుడు పి.పి. చండ్రాయుడు ప్రయాణిస్తున్న వాహనంపై అర్ధరాత్రి వేళ ఈ దాడి జరిగినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
గుర్తుతెలియని దుండగులు వాహనంపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించినట్లు తెలుస్తోంది. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక శాఖ సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. విషయం తెలిసిన వెంటనే పులివెందుల డీఎస్పీ మురళి నాయక్, వేంపల్లి సీఐ నరసింహులు, ఆర్కే వ్యాలీ సీఐ శంకర్ రెడ్డి పోలీసు సిబ్బందితో కలిసి ఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించారు. పరిసర ప్రాంతాలను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసిన పోలీసులు, అక్కడ పడి ఉన్న కొన్ని బీరు బాటిళ్లు, చెప్పులను ఆధారాలుగా స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
"పార్టీ కార్యాలయంలో నాకు కొంత పని ఉండటంతో, నామినేషన్ల గురించి చర్చించడానికి అక్కడికి వెళ్లాను. తిరిగి వస్తుండగా, హెల్మెట్లు ధరించిన కొందరు వ్యక్తులు మమ్మల్ని అనుసరిస్తూ మా కారు దగ్గరకు వచ్చారు. వారు దాడి చేయడానికి వస్తున్నారని గ్రహించి, వారి నుంచి తప్పించుకునే క్రమంలో నేను కారు తలుపు తెరిచి పరుగెత్తాను. ఆ గందరగోళంలో, డ్రైవర్ ఎలా తప్పించుకున్నాడో నాకు తెలియదు" -పి.పి. చండ్రాయుడు, బాధితుడు
సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా దర్యాప్తు: ఈ సందర్భంగా డీఎస్పీ మురళి నాయక్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ వేంపల్లి పట్టణంలో అత్యాధునిక సీసీ కెమెరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని, ఆ ఫుటేజీ ఆధారంగా నిందితులను త్వరలోనే గుర్తిస్తామని స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు, ఈ ఘటన వెనుక రాజకీయ కుట్ర ఉందని టీడీపీ నాయకులు ఆరోపిస్తున్నారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు.
"వేంపల్లి దాటిన తర్వాత, చంద్రాయుడు, అతని డ్రైవర్ ఇంటికి బయలుదేరారు. ఈ క్రమంలో, వేంపల్లి నుంచే మోటార్ సైకిల్పై వచ్చిన ఇద్దరు వ్యక్తులు వారిని అనుసరించారు. ఒక నిర్దిష్ట ప్రదేశానికి చేరుకోగానే, ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు వీరి వాహనాన్ని అధిగమించి, వాహనానికి ముందుగా వచ్చి అడ్డంగా నిలిపారు. అకస్మాత్తుగా, పక్కనే ఉన్న స్థలం నుంచి కర్రలు పట్టుకున్న సుమారు 10 నుంచి 15 మంది వ్యక్తులు బయటకు వచ్చి, వారి వైపు దూసుకువచ్చారు. ప్రాణభయంతో చంద్రాయుడు, అతని డ్రైవర్ కారు దిగి, ఎడమ వైపునకు పారిపోయారు. ఆ తర్వాత, ఆ గుంపు వారు వాహనంపై పెట్రోల్ పోసి, దానికి పూర్తిగా నిప్పు అంటించారు. ఈ ఘటనపై మేము కేసు నమోదు చేశాం. విచారణ అనంతరం మరిన్ని వివరాలు వెల్లడవుతాయి" - డీఎస్పీ మురళి నాయక్, పులివెందుల
కాకినాడలో భారీ అగ్నిప్రమాదం - కాలి బూడిదైన చేపల వేట బోటు