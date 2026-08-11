మహిళా ఏఎస్ఐను తోసుకుంటూ ముందుకెళ్లిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు
మహిళా ఏఎస్ఐ జ్యోతిపై దౌర్జన్యానికి దిగిన వైఎస్సార్సీపీ నేతలు - ఏఎస్ఐ ఫిర్యాదు మేరకు సునీల్ కుమార్తో సహా 24 మందిపై కేసు నమోదు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 11:02 AM IST
YSRCP Leaders Assault ASI Jyothi : చిత్తూరు జిల్లా పూతలపట్టులో మహిళా ఏఎస్ఐ జ్యోతిపై వైఎస్సార్సీపీ నేతలు దౌర్జన్యానికి దిగారు. మెగా డీఎస్సీ నిరసన ర్యాలీకి గుంపులు గుంపులుగా రావద్దని శాంతియుతంగా ఆందోళనలు చేయాలని ఆమె కోరుతుండగానే వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు మహిళ అని కూడా చూడకుండా తోసేసి ముందుకెళ్లారు.
పోలీసుల విధులకు ఆటకం : ఆమె కింద పడడంతో తలకు గాయమైంది. పోలీసు సిబ్బంది ఆమెను గమనించి పైకి లేపారు. ఏఎస్ఐ రోడ్డుపై పడ్డ సమయంలో వైఎస్సార్సీపీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్న సునీల్ కుమార్ కనీసం ఆమెను పక్కకు తీసుకెళ్లాలని పార్టీ శ్రేణులకు చెప్పకోకుండా ముందుకు వెళ్లారు. ప్రస్తుతం ఏఎస్ఐ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. పోలీసుల విధులకు ఆటకం కలిగించడం, గాయపడిన మహిళ ఏఎస్ఐ ఫిర్యాదు మేరకు సునీల్ కుమార్తో సహా 24 మందిపై కేసు నమోదైంది.
పోలీసులు చెప్పినా వినకుండా : నియోజకవర్గంలోని వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు పూతలపట్టుకు భారీగా తరలివచ్చాయి. ర్యాలీకి అనుమతి లేదని పోలీసులు మందుగానే చెప్పినా వినకుండా పెద్ద ఎత్తున కార్యకర్తలను సమీకరించారు. వాహనాల రాకపోకలకు విఘాతం కలిగించారు. వీరిని అడ్డుకోవడానికి పోలీసులు బారికేడ్లు ఉంచారు. ఈ క్రమంలోనే బారికేడ్ల వద్ద ఏఎస్సై జ్యోతి ఉన్నారు. బారికేడ్లు తొలగించుకుంటూ కొందరు, రోప్లను తీసేస్తూ మరికొందరు రావడంపై ఆమె అభ్యంతరం చెబుతున్న సమయంలోనే ఈ ఘటన జరిగింది. ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఫుటేజ్, ఇతర సాంకేతిక ఆధారాలను పరిశీలిస్తూ పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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