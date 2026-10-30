మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ ప్రలోభాల పర్వం - డబ్బు, మద్యంతో పట్టుబడ్డ వైఎస్సార్సీపీ నేతలు
YSRCP Leaders Arrested for Distributing Cash : మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఓటర్లను ప్రలోభపెడుతూ డోన్లో ఐదుగురు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు పట్టుబడ్డారు. అటు నాయుడుపేటలో భారీగా మద్యం సీసాలతో మరో నేత పట్టుబడ్డారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 1:57 PM IST
Police Arrest YSRCP Leaders Seize Cash : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ ఓటర్లను ప్రలోభపెట్టేందుకు వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు యత్నించాయి. నంద్యాల జిల్లా డోన్లో ఓటర్లకు బహిరంగంగా డబ్బులు పంచుతూ ఆ పార్టీ నేతలు పోలీసులకు అడ్డంగా దొరికిపోయారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగి నగదు పంచుతున్న ఐదుగురు నేతలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి వద్ద నుంచి లక్ష రూపాయల నగదుతో పాటు ఓటరు స్లిప్పులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం వారిని పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించి, కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఈ ఘటన తర్వాత డోన్ పట్టణంలోని పలు కాలనీల్లో పోలీసులు ముమ్మరంగా సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. పట్టణంలోని కొండపేట, తారకరామా నగర్, కొత్తపేట ఇందిరా నగర్ తదితర ప్రాంతాల్లో ముమ్మర తనిఖీలు చేపట్టారు. తారకరామా నగర్లోని అంజన్న స్వామి గుడి వద్ద ఓటర్లకు డబ్బులు పంచుతున్న వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి కుటుంబ సభ్యులు, మరికొందరు యువకులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అలాగే కొండపేటలోనూ డబ్బు పంపిణీ చేస్తున్న స్థానిక నాయకులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
నాయుడుపేటలో మద్యం సీసాల పట్టివేత : మరోవైపు తిరుపతి జిల్లా నాయుడుపేటలోనూ ఎన్నికల ప్రలోభాలు వెలుగుచూశాయి. వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా కార్యదర్శి కె.రాజారెడ్డి నివాసంలో పోలీసులు ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించారు. ఈ సోదాల్లో ఆయన ఇంట్లో 82 మద్యం సీసాలు లభ్యమయ్యాయి. వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థికి మద్దతుగా స్థానిక ఓటర్లకు నగదు, మద్యం పంపిణీ చేసేందుకే వీటిని నిల్వ ఉంచినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు.
పోలీసుల మోహరింపు : ఎన్నికల నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన రాజారెడ్డిని అరెస్ట్ చేసేందుకు పోలీసులు ఆయన ఇంటిని చుట్టుముట్టారు. అయితే పోలీసుల అరెస్టును అడ్డుకునేందుకు స్థానిక వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు భారీగా అక్కడికి చేరుకోవడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. పరిస్థితి అదుపుతప్పకుండా ఉండేందుకు డీఎస్పీ చెంచుబాబు, స్థానిక సీఐ ఆధ్వర్యంలో భారీగా పోలీసు బలగాలు మోహరించాయి. ఎన్నికల నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.
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