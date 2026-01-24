ప్రభుత్వ భూముల్లో వైఎస్సార్సీపీ నేతల లేఔట్లు - క్రమబద్ధీకరణకు నోట్లు
గత పాలనలో ప్రభుత్వ భూముల్లో వైఎస్సార్సీపీ నేతల లేఔట్లు - ఇప్పుడు ఎల్ఆర్ఎస్లో క్రమబద్ధీకరణకు ఒత్తిళ్లు - కొన్ని జిల్లాల్లో బేరసారాలతో మెత్తబడుతున్న అధికారులు
Published : January 24, 2026 at 4:47 PM IST
Bribe for Illegal Layout Regularisation : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో సర్కారు భూములు, చెరువులు, గెడ్డలు ఆక్రమించి కొందరు లేఔట్లు వేశారు. మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, వైఎస్సార్సీపీ నేతలు వాటిలో ప్లాట్లను లేఔట్ క్రమబద్ధీకరణ పథకం (LRS)లో క్రమబద్ధీకరించుకునేందుకు యత్నిస్తున్నారు. లేఔట్లో ప్రభుత్వ భూమి కలిసి ఉన్నట్లు సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలో వెల్లడైంది. అయినా ప్లాట్లు క్రమబద్ధీకరించాలని అధికారులపై ఒత్తిడి తెస్తున్నారు.
ఇందుకోసం రాయబారాలు కూడా సాగిస్తున్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో వివిధ జిల్లాల్లో ప్రస్తుత పట్టణ ప్రణాళిక అధికారుల్లో పలువురు అదే ప్రాంతంలో పని చేసిన వారు కావడంతో మాజీ ఎమ్మెల్యేలు చక్రం తిప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. గుంటూరు, కృష్ణా, నెల్లూరు, విశాఖపట్నం, కాకినాడ, కడప జిల్లాల్లో ఎక్కువగా ఇలాంటి దరఖాస్తులు వచ్చాయి.
5 ఏళ్లలో 10 వేల అక్రమ లేఔట్లు : గత ప్రభుత్వంలో 5 ఏళ్లలో 20,000 పైగా లేఔట్లు వెలిశాయి. వీటిలో అనుమతులు లేనివి 50 శాతానికి పైగా ఉన్నాయి. అప్పటి ఎమ్మెల్యేలు కొందరు వారి అనుచరులతో ప్రభుత్వ భూములు, చెరువులు, పంట కాలువలు, గెడ్డలు ఆక్రమించారు. అక్కడే లేఔట్లు వేసేశారు. ఇంత జరుగుతున్న అధికారులు ప్రేక్షకపాత్ర వహించారు గానీ చర్యలు తీసుకోలేదు.
కొనుగోలుదారులతో దరఖాస్తులు : విజయనగరం జిల్లాలో వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఒకరు చెరువు ఆక్రమించి గత ప్రభుత్వ హయాంలో వేసిన లేఔట్లో ప్లాట్ల క్రమబద్ధీకరణకు పలువురు కొనుగోలుదారులతో దరఖాస్తులు చేయించారు. ఆక్రమణ విషయం సిబ్బంది పరిశీలనలో వెల్లడైంది. ప్లాట్లు ఎలాగైనా క్రమబద్ధీకరించాలని అధికారులపై మాజీ ఎమ్మెల్యే ఒత్తిడి చేస్తున్నారు.
20 శాతం ప్లాట్ల క్రమబద్ధీకరణకు : కృష్ణా జిల్లాలో వైఎస్సార్సీపీ నేత ఒకరు ప్రభుత్వ భూమి ఆక్రమించారు. మూడున్నర ఏళ్ల క్రితం లేఔట్ వేశారు. ఇందులో విక్రయించగా మిగిలిన 20 శాతం ప్లాట్ల క్రమబద్ధీకరణకు పలువురి పేర్లతో దరఖాస్తులు చేయించారు. పరిశీలించిన సిబ్బంది వాటిలో ప్రభుత్వ భూమి కలిసి ఉందని అధికారులకు నివేదించారు.
ఎల్ఆర్ఎస్లో సహకరిస్తామని భరోసా : దీంతో నెల్లూరు, కృష్ణా, కాకినాడ, విశాఖపట్నం, ఎన్టీఆర్, కర్నూలు, వైఎస్ఆర్ కడప, గుంటూరు తదితర జిల్లాల్లో వీటిలో పెద్ద ఎత్తున ప్లాట్లు విక్రయించడంతో పాటు వాటికి రిజిస్ట్రేషన్లు కూడా చేయించేశారు. ప్లాట్లు క్రమబద్ధీకరించుకునేందుకు ఎల్ఆర్ఎస్లో సహకరిస్తామని కొనుగోలుదారులకు భరోసా సైతం ఇచ్చారు.
అక్రమ లేఔట్లలో ప్లాట్లు కొని 2025 జూన్ 30లోపు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నవి ఎల్ఆర్ఎస్లో క్రమబద్ధీకరించుకునేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పించింది. ఇప్పుడు ఆ మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, వైఎస్సార్సీపీ నేతలు రంగంలో దిగి, ప్లాట్ల కొనుగోలుదారులతో దరఖాస్తులు చేయించారు.
పట్టణ ప్రణాళిక అధికారుల పక్కదారి : ప్రభుత్వ భూములు, స్థలాలు, చెరువులు, గెడ్డలు, యూఎల్సీ భూములు ఆక్రమించి వేసిన లేఔట్లలో ప్లాట్లను క్రమబద్ధీరించేందుకు వీల్లేదు. గుంటూరు, ప్రకాశం, కృష్ణా, విశాఖపట్నం, పార్వతీపురం మన్యం, ఏలూరు, తిరుపతి, అనంతపురం, విజయనగరం జిల్లాల్లో పట్టణ ప్రణాళిక అధికారులు కొందరు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో కలిసి అడ్డగోలు పనులకు సిద్ధం అవుతున్నారు.
ప్లాట్లలో ప్రభుత్వ భూమి కలిసి ఉందని ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైంది. అయినా అలాంటి దరఖాస్తులు తిరస్కరించాల్సి పోయి అనుమతిస్తున్నారు. ఎల్ఆర్ఎస్లో వచ్చిన దరఖాస్తుల్లో ఇప్పటి వరకు దాదాపు 7 వేలు తిరస్కరించారు. ఆమోదించిన దరఖాస్తులపై ఉన్నతాధికారులు విచారణ చేయిస్తే గనక జిల్లాల్లో కొందరు పట్టణ ప్రణాళిక అధికారుల బాగోతం వెలుగులోకి రానుంది.
