అమెరికాలో వైఎస్సార్సీపీ నేత వెంకటేశ్ రెడ్డికి 50 నెలల జైలుశిక్ష
YSRCP Leader Prison in USA: ఏపీ నుంచి యువకుణ్ని తీసుకెళ్లి, చిత్రహింసలు పెట్టిన కేసులో అమెరికా కోర్టు తీర్పునిచ్చింది. ఈ కేసులో వైఎస్సార్సీపీ నేత వెంకటేశ్రెడ్డికి 50 నెలల కఠిన జైలుశిక్ష విధించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 10:34 AM IST
YSRCP Leader Prison in USA : ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన యువకుడిని అమెరికాకు తీసుకెళ్లి, అక్కడ తీవ్రంగా హింసించిన కేసులో వైఎస్సార్సీపీ నేతకు అక్కడి న్యాయస్థానం జైలు శిక్ష విధించింది. పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ మండలం చీకటీగలపాలెం గ్రామానికి చెందిన సత్తారు వెంకటేశ్రెడ్డి (38)కు 50 నెలల కఠిన కారాగార శిక్ష ఖరారు చేసింది. ఈ కేసులో సహ నిందితులైన నిఖిల్ (30)కు 37 నెలలు, శ్రవణ్ (26)కు 30 నెలల జైలు శిక్ష విధించింది.
అసలేం జరిగిందంటే?: అదే గ్రామానికి చెందిన మార్తల పుల్లారెడ్డి ఇంటర్ పూర్తి చేశారు. ఆయనకు చదువు చెప్పించి, ఉద్యోగం వచ్చేలా చేస్తానని నమ్మించిన వెంకటేశ్రెడ్డి 2022లో అమెరికాకు తీసుకెళ్లాడు. అమెరికాలోని మిస్సోరి రాష్ట్రంలో ఉన్న వెంకటేశ్రెడ్డి తన ఇంట్లో ఉంచుకుని, ఇంటి పనులతో పాటు తన కంపెనీలోనూ పని చేయించుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో నిందితుడు నిఖిల్, శ్రవణ్ అనే వ్యక్తులతో కలిసి పుల్లారెడ్డి పట్ల అమానుషంగా వ్యవహరించారు. పుల్లారెడ్డి ఇమిగ్రేషన్ పత్రాలను లాక్కొని, నిద్రపోనివ్వకుండా చేయడం, సరిగా ఆహారం పెట్టకపోవడం, బాత్రూమ్ వంటి కనీస సదుపాయాలు కల్పించకపోవడం వంటి చర్యలకు పాల్పడ్డారు. ఆయుధాలతో దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచేవారు.
వైకల్యాన్ని ఎక్కువగా చూపించి: ఈ ఘటనపై 2023లో కేసు నమోదైంది. ఈ ఉదంతం వెలుగులోకి వచ్చినప్పుడు వైఎస్ జగన్ అనుచరుడైన వెంకటేశ్రెడ్డి అమెరికాలో అరాచకాలకు పాల్పడ్డారని మంత్రి నారా లోకేశ్ అప్పట్లో సామాజిక మాధ్యమం వేదికగా ట్వీట్ చేశారు. కేసుపై విచారణ జరిపిన అమెరికా న్యాయస్థానం వైఎస్సార్సీపీ నేత వెంకటేశ్రెడ్డితో సహ మరో ఇద్దరికీ జైలు శిక్ష విధించింది.
అమెరికా సైన్యంలో మాజీ ఉద్యోగైన వెంకటేశ్రెడ్డి తన వైకల్యాన్ని ఎక్కువగా చూపించి అక్కడి ప్రభుత్వ నుంచి సాయంగా 83,776 డాలర్లు (సుమారు రూ.81 లక్షలు) అదనంగా పొందినట్లూ పోలీసులు దర్యాప్తులో గుర్తించారు. ఈ నేపథ్యంలో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోమ్ల్యాండ్ సెక్యూరిటీకి 74,634 డాలర్లు (సుమారు రూ.72 లక్షలు), యూఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ వెటరన్స్ ఎఫైర్స్కు 83,776 డాలర్లు నష్టపరిహారంగా చెల్లించాలని న్యాయస్థానం ఆదేశించింది.
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