అనంతపురంలో హైటెన్షన్ - సవాళ్లు, ప్రతిసవాళ్లతో పొలిటికల్ హీట్
మడకశిర ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెస్ రాజు, మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి మధ్య ముదిరిన సవాళ్లు - దాడి కోసం తోపుదుర్తి నివాసం వద్ద సిద్ధం చేసిన రాళ్లు, బీరు సీసాలను సీజ్ చేసిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 10:37 PM IST
Anantapur Political Tensions : అనంతపురం రాజకీయ క్షేత్రం ఉద్రిక్తంగా మారింది. మడకశిర ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెస్ రాజు, రాప్తాడు వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాష్రెడ్డి మధ్య సవాళ్లు, ప్రతి సవాళ్లతో పొలిటికల్ హీట్ పెరిగింది. టీడీపీ శ్రేణులు ఇంటి ముట్టడికి వస్తే వారిపై దాడి చేసేందుకు రాళ్లు, బీరు సీసాలను తోపుదుర్తి నివాసం వద్ద సిద్ధం చేసుకోవడంతో వాతావరణం మరింత వేడెక్కింది. పరిస్థితులు లా అండ్ ఆర్డ్ర్ సమస్యకు దారితీస్తాయని భావించిన పోలీసులు, తోపుదుర్తిని అరెస్ట్ చేసి అనంతపురం నుంచి తరలించారు.
అనంతపురంలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు : మడకశిర టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెస్ రాజు, రాప్తాడు వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి మధ్య సవాళ్లు, ప్రతి సవాళ్లతో అనంతపురంలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. తోపుదుర్తి తనపై చేసిన ఆరోపణలు నిరూపించాలని లేకుంటే ఇంటిని ముట్టడిస్తామని ఎంఎస్ రాజు హెచ్చరించారు. ఈ క్రమంలో అనంతపురం నగరంలోని ఎంఎస్ రాజు ఇంటి వద్దకు ఉదయం నుంచి పార్టీ శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున చేరుకున్నారు. ముందస్తు జాగ్రత్తగా పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. అటు టీడీపీ శ్రేణులు ఇంటిముట్టడికి వస్తే దాడి చేయాలని నిన్న రాత్రి నుంచే తోపుదుర్తి ఇంటి వద్ద వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు పెద్దఎత్తున రాళ్లు, ఖాళీ బీరు సీసాలు సిద్ధం చేసుకున్నారు. పోలీసులు తోపుదుర్తి నివాసంలో తనిఖీలు నిర్వహించి రాళ్లు, ఖాళీ బీరు సీసాలను అక్కడి నుంచి తరలించారు.
సవాళ్లు ప్రతి సవాళ్లతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడటంతో తోపుదుర్తి ప్రకాష్రెడ్డిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అనంతపురంలోని తన ఇంటికి ప్రకాష్ రెడ్డి వచ్చే క్రమంలో పోలీసులు అడ్డుకుని అరెస్టు చేశారు. ఆయనతో పాటు మాజీ ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్ను అరెస్టు చేసి పోలీసు వాహనాల్లో తోపుదుర్తి గ్రామానికి తరలించారు.
ఉద్రిక్తత పరిస్థితులతో ఎంపీ పార్థసారథి, ఎమ్మెల్యే కాలవ శ్రీనివాసులు, మాజీ మంత్రి పల్లె రఘునాథ్రెడ్డి, సింగనమల ఎమ్మెల్యే శ్రావణి, పరిటాల శ్రీరామ్తో పాటు టీడీపీ శ్రేణులు అనంతపురంలోని ఎంఎస్ రాజు ఇంటి వద్దకు చేరుకున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ప్రజా సమస్యలపై కాకుండా వ్యక్తిగత విమర్శలు చేయడమే పరిపాటిగా పెట్టుకున్నారని టీడీపీ నేతలు ధ్వజమెత్తారు. ఇష్టానుసారం మాట్లాడితే ఊరుకునేది లేదని హెచ్చరించారు.
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అనంతపురంలో పొలిటికల్ హైటెన్షన్ - మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి అరెస్టు