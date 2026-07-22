తమ్మినేని సీతారాంకు అరెస్ట్ నుంచి రక్షణ కల్పించలేం: హైకోర్టు
తమ్మినేని సీతారాంకు హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ - సీతారాం సహా కుటుంబసభ్యులకు అరెస్ట్ నుంచి రక్షణ కల్పించలేమన్న హైకోర్టు - డబ్బులిచ్చి ఆస్తి కొన్నామని ఆధారాలు చూపించాలన్న హైకోర్టు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 12:46 PM IST
High Court on Thammineni Seetharam Case : ఫోర్జరీ, అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్ కేసులో వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాంకు హైకోర్టు షాకిచ్చింది. ఆయనకు, ఆయన కుటుంబసభ్యులకు అరెస్ట్ నుంచి రక్షణ కల్పించలేమని స్పష్టం చేసింది. డబ్బులిచ్చి ఆస్తి కొన్నట్లు ఆధారాలు చూపించాలని తేల్చిచెప్పింది. తదుపరి విచారణను ఈనెల 29కి న్యాయస్థానం వాయిదా వేసింది.
మాజీ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం, ఆయన సతీమణి వాణి, కుమారుడు వెంకట శ్రీరామ్ చిరంజీవి నాగులకు హైకోర్టులో చుక్కెదురైంది. ఫోర్జరీ డాక్యుమెంట్లతో రూ.4 కోట్లు విలువైన భూమిని నాగు పేరుపై అక్రమంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారంటూ నమోదైన కేసులో నిందితులకు హైకోర్టులో గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఈ కేసులో అరెస్ట్ నుంచి తమకు రక్షణ కల్పించాలంటూ దాఖలైన పిటిషన్ను న్యాయస్థానం తోసిపుచ్చింది. పిటిషనర్లకు నోటీసిచ్చి వివరణ తీసుకోవాలని పోలీసులను కూడా ఆదేశించబోమని హైకోర్టు తేల్చి చెప్పింది.
ఈ వ్యవహారంలో కట్టా జయకిశోర్ అనే వ్యక్తి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకే శ్రీకాకుళం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. కేసును కొట్టేయాలంటూ పిటిషనర్లు వేసిన క్వాష్ పిటిషన్లో అరెస్ట్ నుంచి రక్షణ కల్పిస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులివ్వలేమని హైకోర్టు తేల్చిచెప్పింది. అరెస్ట్ గురించి ఆందోళన ఉంటే ముందస్తు బెయిలు పిటిషన్ వేసుకోవాలని న్యాయస్థానం సూచించింది.
విచారణను ఈనెల 29కి వాయిదా: ఆ ఆస్తి విలువ ఎంత, ఎంతకు కొనుగోలు చేశారు, చెక్కు ఇచ్చారా? నగదు బదిలీ చేశారా? స్థలం కొనుగోలుకు సొమ్ము చెల్లించినట్లు ఆధారాలను హైకోర్టు ముందుంచి నిజాయతీని నిరూపించుకోవాల్సిన బాధ్యత పిటిషనర్ల పైనే ఉందని హైకోర్టు తేల్చి చెప్పింది. పూర్తి వివరాలతో కౌంటర్ వేయాలని ఇరుపక్షాలను ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణను ఈనెల 29కి వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి డాక్టర్ జస్టిస్ వై.లక్ష్మణరావు మంగళవారం ఈ ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు.
ఫోర్జరీ సెక్షన్ చెల్లదు: పిటిషనర్ల తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది సి.రఘు వాదనలు వినిపించారు. ‘శ్రీకాకుళం శివారు చాపురం పంచాయతీ పరిధిలోని భూమిని రజని అనే మహిళ నుంచి తమ్మినేని నాగు కొన్నారని చెప్పారు. ఇందుకోసం వివిధ సందర్భాల్లో 37 లక్షల రూపాయలు చెల్లించారని వాదించారు. సొమ్ము చెల్లించారనడానికి రిజిస్టర్డ్ సేల్ డీడ్ ఆధారమన్నారు. మరణ ధ్రువపత్రం, కుటుంబసభ్యుల ధ్రువపత్రం సృష్టించడంలో పిటిషనర్లకు సంబంధం లేదు కాబట్టి ఫోర్జరీ సెక్షన్ చెల్లదని వాదించారు.
మిగిలిన సెక్షన్లు ఏడేళ్లలోపు జైలు శిక్షకు వీలున్నవే కాబట్టి బీఎన్ఎస్ఎస్ సెక్షన్ 35 సబ్ సెక్షన్ 3 ప్రకారం నోటీసిచ్చి వివరణ తీసుకునేలా పోలీసులను ఆదేశించాలని కోరారు. కోట్ల రూపాయల ఆస్తిని కాజోసేందుకుకు పిటిషనర్లు, మరికొందరితో కలిసి కుట్రపూరితంగా వ్యవహరించారని పోలీసులు తరఫున పీపీ మెండ లక్ష్మీనారాయణ తన వాదనలు వినిపించారు. తప్పుడు ధ్రువపత్రాలు సృష్టించడంలో వీరి పాత్ర ఉందన్నారు. పిటిషనర్లు క్రిమినల్ చర్యలను సివిల్ వివాదంగా మార్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.
కేసుకు రాజకీయ రంగు: రిజిస్టర్డ్ దస్త్రం తమ్మినేని చిరంజీవి నాగు పేరుపై ఉంటే ఆయన తల్లిదండ్రులు వాణి, సీతారాంలను నిందితులుగా ఎందుకు చేర్చారని పీపీని న్యాయమూర్తి ప్రశ్నించారు. అన్నదమ్ములు, బావమరుదులు, ఇతర కుటుంబ సభ్యులను కూడా నిందితులుగా చేర్చి ఉండాల్సిందని వ్యంగ్యంగా వ్యాఖ్యానించారు. కేసుకు రాజకీయ రంగు పులిమారన్నారు. తమ్మినేని సీతారాం అప్పట్లో స్పీకర్గా ఉన్నారని, అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడి ఇతర నిందితులతో కలిసి నకిలీ డాక్యుమెంట్లను సృష్టించారని పీపీ వాదనలు వినిపించారు. సబ్ రిజిస్ట్రార్ను ప్రభావితం చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నట్లు చెప్పారు. ఈ వ్యవహారంలో పిటిషనర్ల పాత్ర ఉందని వారి కళాశాలలో పనిచేసే సిబ్బందే వాంగ్మూలాలు ఇచ్చినట్లు న్యాయమూర్తి దృష్టికి తీసుకొచ్చారు.
స్థల ఆక్రమణపై సివిల్ కోర్టులో దావా: స్థలం ఆక్రమణకు గురైందని తెలిసిన వెంటనే పోలీసులు కేసు పెట్టకుండా, నేరుగా కోర్టులోనే ఎందుకు దావా వేశారని ఫిర్యాదిదారు జయకిశోర్ను న్యాయమూర్తి ప్రశ్నించారు. 2 ఏళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు కేసు ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చిందని ఆయన తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది పోసాని వెంకటేశ్వర్లు వాదనలు వినిపించారు. ఫోర్జరీ దస్త్రాలతో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న విషయం అప్పట్లో తెలియదని అన్నారు. స్థల ఆక్రమణపై సివిల్ కోర్టులో దావా వేశారన్నారు.
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