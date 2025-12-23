శ్మశానాన్ని ఆక్రమించిన వైఎస్సార్సీపీ నేత కుమారుడు - సొంత పార్టీ నాయకుల ఫిర్యాదు
మాజీ ఎమ్మెల్యే చెన్నకేశవరెడ్డి కుమారుడు జగన్మోహన్రెడ్డి రాజకీయ పలుకుబడితో కబ్జా - శ్మశాన స్థలం విలువ దాదాపు రూ.4 కోట్లు - సీఎస్, డీజీపీలకు సొంత పార్టీ నేత బుట్టా రేణుక ఫిర్యాదు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 23, 2025 at 5:17 PM IST
YSRCP Leader Son Occupied Cemetery Land in Kurnool District: కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నాయకుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే చెన్నకేశవరెడ్డి కుమారుడు, ఆయన అనుచరులు శ్మశానస్థలాన్ని ఆక్రమించారని అదే పార్టీకి చెందిన మాజీ ఎంపీ బుట్టా రేణుక ఫిర్యాదు చేయడం స్థానికంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. సోమవారం దీనిపై ఎంపీ బుట్టా రేణుక మాట్లాడుతూ కబ్జా చేసిన శ్మశాన స్థలం విలువ దాదాపు రూ.4 కోట్లు అనీ, ఆక్రమణకు సంబంధించిన ఆధారాలు తమ వద్ద ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. అనంతరం భూకబ్జాపై ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, కలెక్టర్, డీజీపీ, ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేసిన ప్రతులను విడుదల చేశారు.
ఫిర్యాదులో పేర్కొన్న అంశాలు: ఎమ్మిగనూరు పట్టణంలోని 171ఏ, 172బీ సర్వే నంబర్లలో 2.87 ఎకరాల భూమి ఉండగా, దాన్ని 1960లో అటకర్, కంసాలి, వడ్రంగులకు శ్మశానవాటిక కింద కేటాయించారు. అందులోనే 20 సెంట్ల స్థలాన్ని తర్వాత బ్రాహ్మణులకు కేటాయించారు. ఈ స్థలంపై ఏ హక్కులూ లేని మాజీ ఎమ్మెల్యే చెన్నకేశవరెడ్డి కుమారుడు జగన్మోహన్రెడ్డి, స్థిరాస్తి వ్యాపారి మునగాల సుధాకర్రెడ్డి, కుమ్మరి వెంకటేశ్, మాల నరసన్న రాజకీయ పలుకుబడితో కబ్జా చేశారు.
అయితే ఈ స్థలాన్ని తొలుత వెంకటేశ్, నరసన్న పేర్లపై గతంలో తహసీల్దారు సహాయంతో రెవెన్యూ రికార్డుల్లో ఆన్లైన్ చేయించారు. వాస్తవానికి ఈ భూమి ఆర్ఎస్ఆర్లో గవర్నమెంట్ డ్రై ల్యాండ్గా నమోదై ఉంది. 171ఏ సర్వే నంబరులోని 66 సెంట్ల భూమి గడిగే గంగమ్మ పేరిట 171బీ లోని 2.21 ఎకరాల పంచాయతీ బోర్డు పేరిట ఉంది.
మాజీ ఎమ్మెల్యే చెన్నకేశవరెడ్డి కుమారుడైన జగన్మోహన్రెడ్డి, తన అనుచరుడు వెంకటేశ్ ద్వారా 2022 ఫిబ్రవరి 2వ తేదీన కొనుగోలు చేసినట్లు దొంగ రిజిస్ట్రేషన్ను చేసుకొని డాక్యుమెంట్లను తీసుకున్నారు. అంతేకాకుండా రాజకీయంగా ఒత్తిడి తెచ్చి ఆ స్థలాన్ని పట్టణ బ్యాంకులో తనఖా పెట్టి తద్వారా రూ.5 లక్షల రుణాన్ని తీసుకున్నారు. శ్మశానం చుట్టూ రాళ్లను పాతి, అందులోకి ఎవరూ వెళ్లకుండా చేశారు.
అనుమతి లేకుండానే విక్రయం: అయితే తాజాగా ఆ స్థలాన్ని ప్లాట్లుగా వేసి మున్సిపల్ అధికారుల అనుమతి లేకుండానే అమ్ముతున్నారు. కుమ్మరి వెంకటేశ్, మాల నరసన్న, సబ్ రిజిస్ట్రార్, గత తహసీల్దారు, టౌన్ బ్యాంకు కార్యదర్శి, మున్సిపల్ కమిషనర్, జగన్మోహన్రెడ్డి, మునగాల సుధాకర్రెడ్డిపై అధికారులు విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానిక ప్రజలు కోరుతున్నారు.
గతంలో సైతం: శ్మశానవాటిక స్థలం ఆక్రమణపై దళితులు ఆందోళనకు దిగారు. ఒక వ్యక్తి మృతదేహంతో వెళ్లి తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట తమకు న్యాయం చేయాలని బైఠాయించారు. నంద్యాల జిల్లా చాగలమరి మండలం తోడేళ్ల పల్లె గ్రామానికి చెందిన దళితులు గురువారం ఓ వ్యక్తి మృతదేహంతో తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట నిరసన ప్రదర్శనను చేపట్టారు. గ్రామానికి చెందిన మార్క్ (60) బుధవారం మృతి చెందాడు. మృతదేహాన్ని పూడ్చేందుకు దళితులకు చెందిన శ్మశాన వాటికకు వెళ్లగా సదరు స్థలంలో మృతదేహాన్ని పూడ్చేందుకు వీలు లేదంటూ కొందరు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
తమకు చెందిన శ్మశాన స్థలాన్ని గ్రామానికి చెందిన కొందరు ఆక్రమించారనీ, ఇదే విషయంపై గత కొన్నేళ్లుగా తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఫిర్యాదులు చేస్తున్నప్పటికీ ఏ మాత్రం పట్టించుకోకపోవడంతో ఈ సమస్య ఏర్పడిందని గ్రామస్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాకుండా మృతదేహాన్ని పూడ్చేందుకు అంగీకరించలేదు.
దాంతో గ్రామానికి చెందిన దళితులు మృతదేహాన్ని తీసుకుని నేరుగా చాగలమరిలోని తహసీల్దారు కార్యాలయం చేరుకుని నిరసన చేపట్టారు. సమస్యకు పరిష్కారం చూపేవరకు మృతదేహాన్ని తీసుకుని వెళ్లేది లేదంటూ భీష్మించుకుని కూర్చున్నారు. తమకు న్యాయం జరిగే వరకూ పోరాటాన్ని ఆపేదే లేదని దళితులు తెగేసి చెప్పారు.
శ్మశానం కబ్జా.. వ్యక్తి మృతదేహంతో తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట దళితుల ఆందోళన
బరితెగించిన అక్రమార్కులు... శ్మశాన భూములపై బ్యాంకు రుణాలు..!